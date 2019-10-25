Хотят поссорить: Шойгу о планах Запада на Россию и Белоруссию

Западные страны хотят испортить отношения России и Белоруссии, уверен глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что Запад дискредитирует роль Союзного государства в обеспечении региональной безопасности, передает РИА «Новости».

Реклама

«Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России... На этом фоне ведется масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран», — заявил российский министр во время заседания совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

Вместе с тем Шойгу считает, что обстановка на Западном стратегическом направлении «остается напряженной». В частности, политик обратил внимание на то, что НАТО наращивает свой боевой потенциал в Европе. Международный альянс размещает дополнительное оружие на этой территории.

«В дополнение к развернутому в Румынии комплексу противоракетной обороны США аналогичная система создается в Польше. На регулярной основе проводятся военные учения, модернизируется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов стран альянса. Значительно повысилась интенсивность разведывательной деятельности», — подчеркнул Шойгу.

В результате Россия «вынуждена принимать ответные меры оборонительного характера». Поэтому, отметил министр, происходит наращивание «потенциала наших войск, осуществляется их плановое перевооружение».

Основное внимание уделяется «развитию региональной группировки войск Белоруссии и России, совместной оперативной и боевой подготовке, а также формированию действенной нормативной правовой базы», добавил Шойгу.

Министр обороны вспомнил также о прошедших в сентябре совместных с Белоруссией учениях «Щит Союза-2019», которые носили «исключительно оборонительный характер». В них приняли участие порядка 12 тыс. военных и 950 единиц военной техники.

По его словам, главными приоритетами России и Белоруссии должны стать «сотрудничество в развитии вооруженных сил, согласованная политика в области обороны и взаимное использование военной инфраструктуры». В ходе заседания, как сказал Шойгу, стороны должны подвести итоги взаимодействия и определить «основные направления дальнейшей работы».

20 лет назад — 8 декабря 1999 года — между Россией и Белоруссией был подписан договор о создании Союзного государства между союзниками.

По словам белорусского посла, спецпредставителя по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимира Семашко, президенты государств могут утвердить программу интеграции, которую предполагает договор, до дня юбилея.

«До 1 ноября этого года должны быть разработаны «дорожные карты», их 31 по разным направлениям. А к юбилею, к 8 декабря… я думаю, президенты наших стран должны утвердить программу, и соответственно, кто-то по их поручениям подпишет «дорожные карты», — обратил внимание дипломат.

Так, до начала следующего месяца должна быть готова «дорожная карта» по ядерной энергетике. Предполагается, что будет проведен анализ нормативной базы России и Белоруссии в области ядерной энергетики по всем видам регулирования.

Вся же программа экономической интеграции, по данным «Коммерсанта», рассчитана на полтора года. Она предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

Государства собираются таким образом перейти на единые налоговый и гражданский кодексы. Также в планы властей входит объединение таможенной политики и создание единого регулятора нефтегазовой отрасли и электроэнергии. В частности, речь идет о едином доступе к госзакупкам.

Тремя днями ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом на форуме «Открытые инновации» отметил, что это «неплохая возможность «сверить часы» по двусторонним отношениям, а также по интеграционным проектам. «Давайте этим займемся», — предложил глава российского кабмина на полях форума.