Хотят поссорить: Шойгу о планах Запада на Россию и Белоруссию

Западные страны хотят испортить отношения России и Белоруссии, уверен глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что Запад дискредитирует роль Союзного государства в обеспечении региональной безопасности, передает РИА «Новости».
«Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России... На этом фоне ведется масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран», — заявил российский министр во время заседания совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.
Вместе с тем Шойгу считает, что обстановка на Западном стратегическом направлении «остается напряженной». В частности, политик обратил внимание на то, что НАТО наращивает свой боевой потенциал в Европе. Международный альянс размещает дополнительное оружие на этой территории.
«В дополнение к развернутому в Румынии комплексу противоракетной обороны США аналогичная система создается в Польше. На регулярной основе проводятся военные учения, модернизируется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов стран альянса. Значительно повысилась интенсивность разведывательной деятельности», — подчеркнул Шойгу.
В результате Россия «вынуждена принимать ответные меры оборонительного характера». Поэтому, отметил министр, происходит наращивание «потенциала наших войск, осуществляется их плановое перевооружение».
Основное внимание уделяется «развитию региональной группировки войск Белоруссии и России, совместной оперативной и боевой подготовке, а также формированию действенной нормативной правовой базы», добавил Шойгу.
Министр обороны вспомнил также о прошедших в сентябре совместных с Белоруссией учениях «Щит Союза-2019», которые носили «исключительно оборонительный характер». В них приняли участие порядка 12 тыс. военных и 950 единиц военной техники.
По его словам, главными приоритетами России и Белоруссии должны стать «сотрудничество в развитии вооруженных сил, согласованная политика в области обороны и взаимное использование военной инфраструктуры». В ходе заседания, как сказал Шойгу, стороны должны подвести итоги взаимодействия и определить «основные направления дальнейшей работы».
20 лет назад — 8 декабря 1999 года — между Россией и Белоруссией был подписан договор о создании Союзного государства между союзниками.
По словам белорусского посла, спецпредставителя по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимира Семашко, президенты государств могут утвердить программу интеграции, которую предполагает договор, до дня юбилея.
«До 1 ноября этого года должны быть разработаны «дорожные карты», их 31 по разным направлениям. А к юбилею, к 8 декабря… я думаю, президенты наших стран должны утвердить программу, и соответственно, кто-то по их поручениям подпишет «дорожные карты», — обратил внимание дипломат.
Так, до начала следующего месяца должна быть готова «дорожная карта» по ядерной энергетике. Предполагается, что будет проведен анализ нормативной базы России и Белоруссии в области ядерной энергетики по всем видам регулирования.
Вся же программа экономической интеграции, по данным «Коммерсанта», рассчитана на полтора года. Она предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.
Государства собираются таким образом перейти на единые налоговый и гражданский кодексы. Также в планы властей входит объединение таможенной политики и создание единого регулятора нефтегазовой отрасли и электроэнергии. В частности, речь идет о едином доступе к госзакупкам.
Тремя днями ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом на форуме «Открытые инновации» отметил, что это «неплохая возможность «сверить часы» по двусторонним отношениям, а также по интеграционным проектам. «Давайте этим займемся», — предложил глава российского кабмина на полях форума.