Для преемника: как Лукашенко меняет власть в Белоруссии

Белоруссия вошла в активную фазу избирательной кампании парламентских выборов. В понедельник стартовала предвыборная агитация. 7 ноября депутаты местных советов выберут членов Совета республики (верхней палаты парламента), а 17 ноября по мажоритарной системе состоится голосование в Палату представителей (нижняя палата).

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Полномочия нынешнего состава парламента истекают в следующем году — в один год с президентскими. Однако проводить в 2020-м выборы президента и парламента глава страны Александр Лукашенко не захотел. Таким образом, срок полномочий парламентариев будет немного сокращен, а новый состав начнет свою работу до конца 2019 года.

Всего было зарегистрировано 558 кандидатов в депутаты. С учетом того, что в Палату представителей проходят 110 депутатов, средний конкурс составляет пять человек на место.

Выборы в Белоруссии проводятся как праздник, и Александр Лукашенко уже дал соответствующие поручения.

«Выборы всегда были в Белоруссии праздником. Мы должны организовать этот процесс как праздничный, но не забывать о том, что это выборы, что мы избираем представителей в парламент», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер сосредоточил всю реальную власть в своих руках, а двухпалатный парламент играет, скорее, символическую роль. Начиная с 1996 года, Палата представителей не отклонила ни одного законопроекта, представленного президентом или правительством. Тем не менее следить за парламентскими выборами все же стоит.

Что скажет Европа

Для Александра Лукашенко предстоящие выборы уже не в первый раз станут экзаменом на демократичность перед Западом. В ЕС за белорусским лидером закрепилось прозвище «последний диктатор Европы».

«Я думаю, что будет какой-нибудь вариант, который был на прошлых выборах, что выборы прошли по белорусскому законодательству, которое не соответствует европейским нормам. Такая очень хорошая формулировка, что, вроде как, мы не очень поддерживаем, но — с точки зрения национального законодательства — не придраться», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Гронский.

С одной стороны, в отношениях белорусского лидера и ЕС наблюдается потепление, которого он долго и упорно добивался. С другой, Лукашенко всегда стремился подчеркнуть независимость республики, в своих заявлениях политик часто говорит о самодостаточности Белоруссии.

«Выборы выборами, но мы должны показать, что в стране есть власть. <…> Я им сказал: смотрите. Мы должны показать, что есть власть в стране. И выберем и депутатов, которые нужны, и президента того, который нужен. А не [того, которого] кому-то там на Востоке или на Западе хочется», — сказал Лукашенко 20 октября в ходе своего визита в Академию управления при президенте.

В ходе прошлых парламентских выборов Лукашенко проверку западных партнеров прошел. Впервые за 20 лет из 110 депутатов в Палату представителей прошли сразу два оппозиционных кандидата — член Объединенной гражданской партии (ОГП) Анна Канопацкая и лингвист Елена Анисим, критиковавшая правительство из-за игнорирования национальной культуры и языка.

Прохождение оппозиционеров в палату Евросоюз оценил как положительный признак и впервые за 12 лет признал парламентские выборы в Белоруссии легитимными. Затем последовала и награда от Брюсселя — отношения с Минском сдвинулись с мертвой точки. Более того, ЕС выразил готовность к сотрудничеству, в частности, к запуску переговоров по таможенным вопросам, а также перспективам возобновления энергетического диалога.

За пять дней до выборов в Палату представителей в этом году Лукашенко впервые за долгое время посетит с официальным визитом страну ЕС — Австрию, что также является признаком смягчения позиции Евросоюза по отношению к белорусскому лидеру.

Оппозиции места не нашлось

Если в 2016 году прохождение двух оппозиционных политиков ЕС оценил как движение в сторону демократии, то в Австрию Лукашенко приедет не с положительными новостями.

На этот раз и Канопацкую, и Анисим, единственных оппозиционных депутатов, не зарегистрировали кандидатами для участия в грядущих парламентских выборах. У ЦИК возникли претензии к сбору ими подписей.

При этом нельзя сказать, что Канапацкая и Анисим смогли повлиять на работу парламента — депутаты голосовали «против» ряда законопроектов, но это не изменило результата.

Как сообщает издание «Sputnik Беларусь» со ссылкой на правозащитный центр «Весна», в регистрации отказано выдвиженцу от ОГП Геннадию Трубачу, оппозиционной журналистке Ирине Халип, члену общественной организации «Говори правду» Илье Борисову, Александру Абрамовичу, Наталье Кушнеровой и ряду других «независимых» кандидатов.

Кроме того, была отменена регистрация кандидата от гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк. В ходе своего телевизионного выступление она призвала Лукашенко покинуть пост президента. В «Европейской Беларуси» считают, что именно это заявление послужило причиной для снятия кандидата с гонки.

«Главное, к чему они придрались — это наше выступление по телевидению и наши пикеты. Больше всего их напугали слова Полины о том, что Лукашенко — диктатор и в Белоруссии нет справедливых выборов. Фактически нас и снимают за эти слова. Это просто смешно: более нелепой причины найти невозможно», — рассказал сайту Charter97.org Андрей Шарендо, доверенное лицо кандидата от «Европейской Беларуси».

Отсутствие оппозиционных сил — одна из главных особенностей белорусского парламента. В предыдущий раз правительство слегка приоткрыло дверь политическим оппонентам в Палату представителей. Судя по всему, этот опыт властям не понравился, и с большой долей вероятности в новом составе парламента снова не найдется места оппозиции.

Впрочем, как отмечает доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш, оппозиция в Белоруссии и так не пользуется особой популярностью.

«При действующих раскладах симпатия и так на стороне власти, там ей не требуются манипуляции для того, чтобы сохранить свои позиции. На самом деле, в любом случае, если говорить про белорусскую оппозицию, которая есть, там нет содержательной программы, внятной альтернативы и в этом плане уровень поддержки всегда достаточно невысокий. Он никогда не выходил за 10%», — отмечает эксперт.

Дорогу партиям

Другой отличительной чертой белорусского парламента является его почти полная беспартийность. В нынешнем составе Палаты представителей только 16 из 110 депутатов представляют те или иные политические партии. Однако в будущем парламент может лишиться этой особенности.

19 апреля в своем ежегодном послании к народу Лукашенко анонсировал изменения в конституции, предусматривающие перераспределение полномочий между ветвями власти и даже возможный переход на выборы парламента по партийным спискам.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на администрацию президента, подготовить проект изменений в конституцию было поручено судьям Конституционного суда, однако о сроках возможных изменений пока ничего не известно.

«Президентом было предложено проработать, в частности, вопросы распределения функций между ветвями власти, усиления роли исполнительной власти, а также провести анализ действующей избирательной системы», — сказали в пресс-службе президента.

Сам Лукашенко, анонсируя изменения в конституции, заявил, что готовит ее для своего преемника, в руках которого президент не хочет оставлять столько власти.

«Мне задают часто вопрос: хотел бы ты оставить эту конституцию своему преемнику? Я четко и прямо говорю: нет. Мы уже прошли тот этап, когда нам нужна была сильная власть, какая она сегодня есть, — сказал Лукашенко в апреле в ходе своего послания к белорусскому народу. — Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти. Чтобы, к примеру, за экономику отвечало правительство вместе с парламентом».

На фоне намерений президента особенно важно, каким именно станет следующий состав Палаты представителей. По словам Лукашенко, будущий глава государства должен «подтянуть политические партии, чтобы они генерировали нормальных руководителей».

В новом составе парламента свое представительство могут усилить политические силы — из зарегистрированных 560 кандидатов 367 (65,5%) являются членами политических партий.

«Наверное, будут смотреть и на российский опыт, потому что, если заговорили, что Белоруссия может стать страной партийной, когда выборы будут проходить по партийным спискам, то партии станут более значимыми игроками. [Это нужно] для того, чтобы консолидировать политическую силу, чтобы создать политический бренд», — считает Кирилл Коктыш.