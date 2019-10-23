«Аргументы не выдерживают критики»: Киев борется за признание геноцида

Украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал правительство ФРГ за отказ признать «голодомор» геноцидом.

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Подвергшееся осуждению со стороны Киева заявление сделал госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот, выступая 21 октября на заседании петиционного комитета бундестага. По его словам, правительство ФРГ не считает, что так называемый голодомор можно назвать геноцидом. Таким образом он отреагировал на соответствующее обращение к парламенту страны.

По его словам, правительство ФРГ не считает возможным в международном праве называть геноцидом события, которые произошли до 1948 года.

При этом он признал, что происшедшее в 1932-1933 годах было «ужасной катастрофой, ответственность за которую несли люди и которая привела к миллионам погибших». В то же время госминистр указал на разницу между политической и международно-правовой оценкой тех событий. Рот отметил, что определение того, при каких условиях можно говорить о геноциде, появилось в международном праве лишь в 1948 году.

«Противоправное деяние должно быть названо противоправным деянием», — заявил он, подчеркнув, что правительство ФРГ делает это всегда, когда речь идет о политике советского руководства.

В интервью агентству УНИАН Мельник, комментируя эти высказывания, выразил мнение, что аргументы правительства Германии «не выдерживают серьезной критики». В частности, дипломат отказался признавать, что определение геноцида отсутствовало в международном праве до 1948 года и что голод в период, о котором идет речь, охватывал не только территорию Украины.

Посол убежден, что «историческая правда» на стороне Украины.

Более того, по его словам, «голодомор» непосредственно относится и к самой Германии. «Мы намерены в последующие недели еще больше усилить тесные личные контакты с членами петиционного комитета — причем с представителями всех без исключения фракций, чтобы дать исчерпывающие ответы на все открытые вопросы», — сказал Мельник.

Инициаторы петиции, которая рассматривалась на заседании петиционного комитета бундестага, призывали признать голодомор «геноцидом украинского народа, вызванным действиями советского режима во главе со Сталиным». Они утверждали, что это был «искусственный, организованный голод, который привел к миллионам жертв среди украинцев». Окончательное решение по этому вопросу пока не принято: голосование по петиции в комитете намечено на более поздний период.

В этой петиции речь идет о массовом голоде в СССР в начале 1930-х годов. Он стал трагедией для всей страны и охватил территории не только Украины, но и Белоруссии, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири и Казахстана. Эта ситуация привела к значительным человеческим жертвам: по разным оценкам, от 2 млн до 8 млн человек.

В 2006 году в период президентства Виктора Ющенко Верховная рада Украины приняла закон, по которому понятие «голодомор» было установлено как геноцид украинцев.

В России действия Киева считают попыткой «политизировать историю» и внести «недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России».

В ноябре прошлого года по этому поводу высказывались в российском МИД. В Facebook ведомства отмечено, что Москва считает голод, разразившийся в 1930-е годы в СССР, «общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов страны и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории страны».

«Попытки представить эти трагические события исключительно как «геноцид украинского народа» не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, они носят политизированный и антинаучный характер», — подчеркнули в министерстве.

МИД также опубликовал информацию на основе сравнения переписей 1926 и 1937 года. По этим данным, численность населения Украины за этот период сократилась на 20,5%, на Северном Кавказе — на 20,4%, в Поволжье — на 23%, а в Казахстане — на 30,9%.

За полтора месяца до этого на сайте посольства Украины в США появилось сообщение, что американский сенат единогласным решением признал голод на территории Украинской ССР в 1932-1933 годах геноцидом украинцев.

Помимо признания геноцида, в резолюции сената указали на систематическое нарушении прав человека, в том числе свободы слова и права украинцев на самоопределение.

В документе выразили «глубокое сочувствие жертвам голодомора, тем, кто его пережил, и их семьям». Американская сторона также предложила распространять информацию о «геноциде», чтобы «поднять осведомленность о его искусственной природе».

На сайте украинского посольства поблагодарили сенат за принятие такого решения. Отдельно там упомянули сенаторов Роберта Портмана и Ричарда Дурбина.