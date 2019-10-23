Уйти, но остаться: зачем Трамп выводит военных с Ближнего Востока

Президент США Дональд Трампа уже вовсю ведет свою избирательную кампанию. 23 октября он прибудет в Питтсбург (Пенсильвания), где встретится со своими сторонниками. Этот штат — один из главных индустриальных центров страны, и, вероятнее всего, глава Белого дома ответит на одну из главных претензий американских рабочих, которые часто критикуют политическое руководство за бессмысленные войны за рубежом. И Трампу есть что сказать.

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В начале недели стало известно, что Вашингтон планирует сократить воинский контингент в Афганистане. По словам главы Пентагона Марка Эспера, США планируют вывести с территории этой страны 5000 военных, в то же время здесь останется 8,6 тыс. американских солдат. Он отметил, что это решение будет способствовать поддержанию борьбы с террористическими организациями в Афганистане.

Американский министр обороны подчеркнул, что вывод войск произойдет в любом случае независимо от мирного соглашения с представителями радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России).

Таким образом США фактически дают понять, что независимо от того, смогут ли США достигнут мира в Афганистане, присутствие Вашингтона в этой стране все равно сократится.

При этом обстановка здесь в настоящее время тяжелая: кроме «Талибана» здесь присутствуют также группировки «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России), которые как ведут борьбу с талибами, так и вступают с ними во временные коалиции против афганского правительства.

В Афганистане также недавно прошли президентские выборы, главными кандидатами на которых стали президент Мухаммад Ашраф Гани и действующий премьер Абдулла Абдулла. Их результаты должны были быть объявлены 19 октября, однако власти пока этого так и не сделали.

«Афганистан — полная катастрофа»

Президент США давно не скрывает желания вывести войска из Афганистана. Они находятся там с 2001 года, когда США начали операцию против группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) и ее лидера Усамы бен Ладена. Террорист взял на себя ответственность за атаку на США 11 сентября 2001 года.

Впоследствии бен Ладен был убит американским спецназом в соседнем Пакистане. Это произошло еще в 2011 году, но Вашингтон ввязался в бесконечную афганскую войну против радикального движения «Талибан», с которым сегодня пытается добиться перемирия. Правда, иллюзий по этому поводу сам Трамп не питает: «Мы не знаем, достигнем ли мы соглашения, но мы понимаем, что настало время попытаться, если другая сторона готова», — заявил он еще зимой во время обращения к нации.

Стоит отметить, что Трамп, еще не став президентом, выражал горячее желание уйти из Афганистана: «Афганистан — полная катастрофа. Мы не понимаем, что делаем. Они, помимо прочего, обдирают нас как липку», — писал он в своем Twitter в марте 2012 года еще до вступления в президентскую гонку.

Как отмечал в книге «Страх: Трамп в Белом Доме» журналист Боб Вудворд, став президентом, Трамп стал выражаться гораздо резче.

«Мы проигрываем по-крупному в Афганистане. Это катастрофа. Наши союзники не помогают. Солдаты-призраки — те, что получают плату, но не служат, — грабят нас. НАТО — это катастрофа и пустое место», — говорил он своим советникам после обсуждения ситуации в Афганистане.

При этом его советники пытались объяснить ему, что американские военные в Афганистане выполняют функцию своеобразного «страхового полиса» и определенной защиты от возможных атак на США.

Полного ухода США из этой страны опасаются Таджикистан и Узбекистан — государства, которые находятся в непосредственной близости от Афганистана.

«Планы США оставить часть военных в Афганистане достаточно продуктивные и долгоиграющие. Слово «вывод» употребляется иногда в слишком свободной манере», — говорит «Газете.Ru» ведущий аналитик мозгового центра GSA в Вашингтоне Теодор Карасик.

По мнению эксперта, ситуация в Афганистане еще долгое время останется в подвешенном состоянии, учитывая ситуацию с талибами, а также различные этнические факторы.

«Cемь стран за пять лет»

Иной ситуация для США выглядит в Сирии, где находилось около 1000 военных, которые были выведены Вашингтоном практически перед турецкой операцией на севере страны. Американские военные присутствовали в САР еще со времен администрации Барака Обамы для защиты курдского населения, однако находились там незаконно, без санкции законного правительства в Дамаске. Причем само правительство Асада Вашингтон рассматривал как враждебное с самого начала сирийского конфликта.

Вывод войск из Сирии — небольшая потеря для США, ведь они, по сути, сохранили свое присутствие в соседнем Ираке. Там находится 500 военных, которые, правда, в основном, не покидают расположение своих баз. Однако вскоре их ждет пополнение — к ним присоединятся товарищи, выведенные из Сирии.

Именно с Ирака, США начали активно вести боевые действия на Ближнем Востоке. Вторгнувшись в эту страну в 2003 году для свержения диктатора Саддама Хусейна, Вашингтон начал долгую эпопею войн на Ближнем Востоке.

Для администрации Джорджа Буша-младшего, а в особенности вице-президента США Ричарда Чейни, эти войны были частью идеологии «демократизации» Ближнего Востока. Бывший командующий войсками НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк рассказывал в одном из интервью, что был удивлен, когда, придя в Пентагон после событий 11 сентября, услышал от одного из сотрудников ведомства о существовании «плана» вторжения «в семь стран за пять лет». Среди них упоминались Сирия, Ливия, а также Иран.

В свою очередь, бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гриспен заявлял, что нефтяной фактор сыграл главную роль во вторжении США в Ирак в 2003 году. Об этом он написал в своей автобиографии, которая вышла в свет в 2007 году. «Я огорчен тем, что политически неудобно признать то, что знают все: война в Ираке, в основном, связана с нефтью», — писал Гринспен.

В интервью изданию The Washington Post в ноябре 2018 года, Трамп также заявил, что нефтяной фактор играет все меньшую роль для США на Ближнем Востоке. «Нефть играет все меньшую и меньшую роль, поскольку мы сами производим ее больше, чем когда-либо. Так что внезапно оказалось, что нам не стоит больше там оставаться», — заявил глава Белого дома.

При этом он упомянул, что одной из главных причин присутствия США на Ближнем востоке является безопасность Израиля — одного из двух главных союзников США в регионе.

Вашингтон также обеспокоен и безопасностью другого партнера — Саудовской Аравии — и увеличивает свой контингент в этой стране на 3000 военных. Вашингтон также имеет базы в Бахрейне, где находится 7000 солдат и офицеров, и в Катаре, где базируется 13000 американских военнослужащих. В отличие от Ирака и Афганистана, служба там желанна для многих американцев из-за комфортабельных условий пребывания.

В этой связи эксперт Российского совета по международным делам Юрий Бармин считает, что

речь идет не о «уходе» как таковом, а о «смещении фокуса» в связи с конфронтацией США с Ираном.

«Они уходят из тех регионов, которые не нужны им для сдерживания Ирана, поэтому фокус смещается из Сирии в Ирак, а также в регион Персидского залива», — говорит Бармин.

При этом эксперт отмечает, что военные и представители разведсообщества не разделяют интереса Трампа к сокращению военного присутствия на Ближнем Востоке. Для них это присутствие гарантия военно-технического сотрудничества, а также обмена разведывательной информацией.

Что же касается пребывания американских военных в горячих точках Ближнего Востока, то общество, которое хорошо помнит накрытые флагами гробы из Ирака, относится к этому крайне негативно. Согласно недавнему опросу, проведенному экспертной группой «Комитет за ответственную внешнюю политику», более 86% американцев считают, что США должны применять военную силу лишь в крайнем случае, а 57% считают, что военная помощь зарубежным страна непродуктивна. Что же касается военной помощи Саудовской Аравии, то 63,9% считают, что США не должна поддерживать эту страну.