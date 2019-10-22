Госизмена: на Украине задержали экс-замминистра

На Украине правоохранители задержали экс-заместителя министра экономического развития Юрия Бровченко, сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).

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«22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в аэропорту «Борисполь» бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины», — говорится в сообщении.

Бывшего украинского чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей «государственная измена» Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, Бровченко совместно с чиновниками госпредприятия «Украинский центр «Безопасность» и государственной акционерной холдинговой компанией «Артем» действовали вопреки госинтересам.

«Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму свыше $16,5 млн», — подчеркнули в СБУ.

Затем аванс в размере половины суммы договора был направлен на счета фиктивных офшорных предприятий. В итоге участники схемы смогли вывести эти деньги и присвоить их себе.

При этом сотрудники ведомства отмечают, что иностранная компания так и не поставила оборудование на Украину.

Как передает ТАСС, в 2010-2011 годах Бровченко был главой одного из департаментов Минобороны Украины. Он занимался утилизацией компонентов топлива ракет и боеприпасов. В последующие четыре года чиновник занимал должность директора департамента экономики и обороны в Минэкономразвития, а также какое-то время был руководителем мобилизационного подразделения госконцерна «Укроборонпром», в котором также была выявлена коррупция.

Несколькими днями ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали бывшего первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского.

«НАБУ подтверждает задержание бывшего первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (часть 2 статьи 364 УК Украины)», — говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Facebook.

Наказание по этой статье может составить от пяти до восьми лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Как писала «Украинская правда» со ссылкой на источники, Гладковский пытался вылететь за границу, однако его не пустили. Вместе с тем издание напоминает, что он был «фигурантом журналистского расследования о хищениях в оборонке».

Ранее в программе «Наши гроши» прошла информация о том, что сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский якобы был участником коррупционной схемы. Он, как утверждают СМИ, с ведома руководства «Укроборонпрома» организовывал поставки контрабандных деталей, которые привозили из России. Причем стоимость этих деталей, которые предназначались для военной техники государственных оборонных предприятий, была завышена в три раза. Это позволило Гладковскому-младшему вместе с партнерами совершить многомиллионные хищения в оборонном комплексе.

Как передавала «Страна.ua», Игорь Гладковский решал «вопросы высокого уровня». Он якобы согласовывал договоры, в частности, через своего отца, который был бизнес-партнером экс-президента Украины Петра Порошенко.

Кроме того, украинские журналисты в своем расследовании обвинили Государственную фискальную службу Украины, военную прокуратуру и НАБУ в пособничестве коррупционерам, передает ТАСС.

Вместе с тем утверждается, что действия чиновников привели к убыткам в примерно 250 млн гривен (более $10 млн).

После опубликования журналистского расследования киевские власти распорядились провести международный аудит «Укроборонпрома». Как пообещал ранее нынешний глава Украины Владимир Зеленский, результаты расследования против фигурантов дела должны быть скоро обнародованы, отмечает ТАСС.

В ответ на сообщения СМИ о том, что Гладковский задержан, в партии Порошенко «Европейская солидарность» заявили, что это якобы сделано для того, чтобы отвлечь внимание общественности от акций протеста, которые проходят из-за подписания «формулы Штайнмайера», способствующей выполнению минских соглашений.

«Эти события, которые произошли сегодня [17 октября, задержание Гладковского] касаются… «формулы Штайнмайера», капитуляции и разведения войск. И если кто-то думает, что этим шоу и фэйком он отвлечет внимание общества от капитуляции, он ошибается», — сказал сопредседатель фракции в Верховной раде Украины партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов.

Ранее согласование «формулы Штайнмайера» по Донбассу запустило на Украине целую серию акций протестов под общим лозунгом «Нет капитуляции». Именно так расценили действия Киева приверженцы националистических взглядов.

Помимо этого, депутат, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что Гладковского по сути не задерживали — его просто не выпустили из страны. Кроме того, по словам парламентария, этот инцидент не связан с делом «Укроборонпрома».

Однако в тот же день пресс-служба корпорации «Богдан-Моторс», президентом которой является Олег Гладковский, заявила, что бывший первый замсекретаря СНБО объявил голодовку.

«Гладковский называет незаконным его задержание и в знак протеста против произвола правоохранительных органов объявляет голодовку. По его словам, никаких ограничений на выезд за границу никогда не было. Повесток с вызовами на допрос или проведения следственных действий не направлялось», — говорится в сообщении.