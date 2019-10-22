Конец правления Нетаньяху: кто станет премьером Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во второй раз не смог сформировать правительство. Политик вернул мандат президенту страны Реувену Ривлину вечером 21 октября — менее, чем за два дня до истечения срока формирования правительства. Теперь это право перейдет к лидеру центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу.

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17 сентября в Израиле прошли вторые за неполные полгода внеочередные парламентские выборы. Из 120 мест правящая партия Нетаньяху «Ликуд» получила 31, а «Кахоль-Лаван» — 32. Таким образом, ни одной политической силе не удалось набрать необходимое количество голосов для формирования большинства.

Президент поручил эту задачу Нетаньяху, его готовы были поддержать четыре правых и религиозных партий, которые обеспечивали ему 55 из необходимых 61 мест. У премьера было 28 дней для того, чтобы сформировать правительство. Однако ему так и не удалось заручиться необходимой поддержкой.

Бени, давай встретимся

Биньямин Нетаньяху хотел бы в пятый раз занять кресло премьера. Он, впрочем, уже может похвастаться рекордом — суммарно политик находится у власти больше десяти лет. При этом, судя по всему, время премьерства Нетаньяху истекло. Если в сентябре политологи утверждали, что у него больше шансов сформировать правительство, чем у Ганца, то сейчас эксперты дают обратные прогнозы.

На позиции премьер-министра значительно повлияли сразу три дела о коррупции, которые ведутся против него. Причем слушания начались в начале октября, когда Нетаньяху сражался за новый мандат.

У прокуратуры возникли вопросы к премьеру относительно дорогих подарков, которые он получал, а также касательно его попыток договориться с различными изданиями, чтобы журналисты писали о политике в выгодном свете — взамен на бизнес-услуги. До конца года Нетаньяху могут выдвинуть обвинения в мошенничестве и получении взяток.

Сам премьер, впрочем, все отрицает и утверждает, что расследования инициированы его политическими оппонентами. При этом израильские СМИ сообщают, что Нетаньяху намерен принять закон о получении иммунитета. Если это действительно так, то на кону стоит не только его политическая карьера.

Биньямин Нетаньяху пригласил Ганца на переговоры по формированию коалиции практически сразу. При этом диалог он превратил в политическую кампанию.

«Бени, давай встретимся сегодня в любое время, чтобы обсудить этот важнейший вопрос. Нельзя проводить третьи за год выборы — я против этого. Нам следует сформировать правительство национального единства и продемонстрировать всей стране, что мы ответственные люди и готовы сотрудничать», — писал премьер-министр в Facebook.

Бени Ганц, впрочем, глядя на результаты выборов, решил, что у него впервые за десять лет появился реальный шанс занять кресло премьера. Такую возможность глава «Кахоль-Лаван» предпочел не упускать и отказал Нетаньяху.

«Страна сделала выбор в пользу единства. Страна проголосовала за Израиль. «Кахоль-Лаван», который я возглавляю, победил на выборах. Я хочу и намерен создать широкое либеральное правительство единства под своим руководством. Правительство, которое будет отражать волю народа», — заявлял в четверг Ганц.

В ответ премьер-министр заявил, что разочарован. Конечно, перспектива третьих выборов в Израиле выглядит достаточно удручающе. Такой вариант развития событий ударит и по репутации страны, и по ее бюджету. Реувен Ривлин уже заявил, что политикам стоит договориться между собой, чтобы избежать третьих выборов.

При этом, если Ганцу так и не удастся сформировать правительство, то парламент может выдвинуть третьего кандидата на эту роль, чтобы не допустить проведения выборов. Если же и третий политик потерпит неудачу, то выборов не избежать.

Некоторые, впрочем, считают, что новые досрочные выборы — единственный способ вывести Израиль из политического тупика. Шансы Ганца пока не так высоки. «Кахоль-Лаван» готовы поддержать блок левых партий «Авода-Гешер» (6 мест), «Демократический союз» (5 мест), а также 10 из 13 парламентарией от арабского «Объединенного списка». Этого, впрочем, недостаточно для необходимого большинства.

Дальнейшая судьба Израиля зависит от русскоязычного лидера партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) Авигдора Либермана, у которого свои планы на эти выборы.

Старые друзья

Партия Либермана получила восемь мест по итогам выборов 17 сентября. Его поддержка пришлась бы кстати и Нетаньяху, и Ганцу. Первому он уже отказал.

Примечательно, что премьер знаком с лидером НДИ с конца 80-х годов, вместе они начинали политическую карьеру. Либерман даже возглавлял избирательный штаб Нетаньяху, а после был гендиректором министерства главы правительства. В последующие годы он уходил и возвращался в политику, создал «Наш дом — Израиль» и успел занять несколько постов в правительстве.

В 2009 году именно Либерман способствовал возвращению Нетаньяху к премьерству. «Ликуд» тогда заняла второе место на досрочных выборах, и лидер НДИ посоветовал президенту Израиля доверить формирование правительства Нетаньяху.

В 2015-м Нетаньяху не хватало поддержки для создания большинства в парламенте. На помощь снова пришел Либерман со своей партией, взамен он получил кресло министра обороны. Их сотрудничество, впрочем, нельзя назвать крепким, что также повлияло на отказ главы НДИ войти в коалицию с Нетаньяху.

В прошлом году Либерман покинул пост главы министерства обороны, официально из-за отказа премьер-министра вступить войну с палестинским движением ХАМАС после их обстрела территории Израиля. НДИ также покинула правящую коалицию, что и спровоцировало досрочные выборы в апреле.

Нетаньяху опять обратился к Либерману. Он снова предложил ему возглавить министерство обороны, пообещав при этом расширить его полномочия настолько, что премьер не смог бы заблокировать его решения.

На этот раз глава НДИ отказался. Формальной причиной стала неготовность Либермана сотрудничать с религиозными партиями — политик настаивает, что религиозные студенты не должны быть избавлены от призыва в армию.

Нетаньяху же заявил, что лидер НДИ отказался вступать с ним в коалицию, чтобы получить больше кресел в кнессете на внеочередных сентябрьских выборах. «Он тащит страну к очередным выборам во второй раз, просто потому что хочет больше мандатов», — заявлял он.

Если политик действительно преследовал такую цель, то ему это удалось — в апреле «Наш дом — Израиль» получил пять мандатов, а в сентябре — восемь.

Стоит отметить, что осенью Либерман действительно пытался договориться о создании правительства без участия представителей религиозных партий. Он проводил встречи и с Нетаньяху, и с Ганцем, чтобы создать широкое правительство на основе партий «Ликуд», «Кахоль-Лаван» и «Наш дом Израиль».

«Как мы и обещали, «Наш дом — Израиль» сделает все возможное, чтобы заставить глав двух крупнейших партий сформировать широкое либеральное правительство. То, что препятствует созданию такого правительства, — это детские споры между Нетаньяху и Ганцем, кто из них первым будет премьер-министром», — заявлял Либерман накануне встречи с Ганцем.

Теперь же из переговорного треугольника будет исключен Биньямин Нетаньяху, который как никогда близок к потере поста премьер-министра. Если на этот раз Либерман поддержит Ганца, то Нетаньяху лишится поста. Как сообщает Haaretz, с каждым днем политики все больше сближаются, и в последующий месяц Израиль, наконец, может услышать новость о формировании нового правительства — без участия Биньямина Нетаньяху.