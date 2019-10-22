«Страна в заднице»: экс-премьер Латвии в ужасе от упадка

Положению современной Латвии можно лишь посочувствовать, заявил бывший премьер-министр страны Вилис Криштопанс. Это заявление политик сделал в эфире телеканала Riga24.

«Двадцать лет назад я оставил будущим политикам страну. <...> Если бы знал, в какую задницу попадет страна после меня, я бы из политики не ушел», — заявил бывший премьер.

Он напомнил, что в 1998-1999 годах, когда он возглавлял Латвию, в стране жили 2,4 млн человек, не было дефицита бюджета, а внешний долг был «в 21 раз меньше, чем сейчас». Кроме того, Криштопанс обвинил латвийские власти в разрушении системы государственной медицины.

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Сейчас население Латвии составляет 1,9 млн человек. Как полагает ООН, в ближайшее время балтийская страна может потерять до 20% населения.

В 2017 году население Латвии уменьшилось на 18,8 тыс. человек. Более 10 тыс. жителей республики эмигрировали. Число умерших превзошло число новорожденных на 7,8 тыс. человек.

Криштопанс подчеркнул, что даже спустя 30 лет после обретения независимости, Латвия остается очень бедной страной. «2,5% прироста ВВП в год? Послушайте, это не рост, это скорее мировая инерция, которая оказывает влияние и на нас. Нам нужно не 3%, а 13% роста в год», — отметил бывший премьер.

Он также удивился ситуации с 30 млн евро, конфискованными у украинских правонарушителей. По его словам, деньги немедленно пошли на зарплаты врачам и учителям. «Это как у Ленина, помните было: «Грабь награбленное!» Так мы и живем в Латвии», — добавил экс-глава правительства Латвии.

После вхождения в состав Европейского союза граждане Латвии, Литвы и Эстонии получили возможность свободно перемещаться в рамках стран Шенгенского соглашения. Кроме того, теперь граждане государств Балтии могут работать в странах ЕС.

При этом Евросоюз в последнее время сокращает дотации Прибалтике — экономика этих стран не растет, и отток населения не прекращается. От евродотаций зависит до 25% ВВП этих стран.

По мнению экспертов, одной из проблем Прибалтики может быть эксплуатация устаревающей советской инфраструктуры в промышленности. Каких-либо инноваций в этой сфере не наблюдается.

Ситуация могла бы быть лучше, если бы Таллин, Рига и Вильнюс решили заняться улучшением отношений с Москвой.

«Близость наших стран, некогда хорошо отлаженные связи между предприятиями, возможности кратного увеличения экспорта продукции, в том числе сельскохозяйственной, из Прибалтики в Россию могли бы позитивно сказаться на экономическом положении всех трех государств, и также остановить или замедлить отток населения за границу. Но, увы, надеяться на улучшение отношений с Россией Латвии, Литве и Эстонии пока не приходится», — заявлял в разговоре с «Газетой.Ru» аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Однако риторика прибалтийских политиков и военных остается по-прежнему весьма враждебной. Тем не менее, раздаются и призывы к деэскалации: экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс в интервью NRA заявил, что власти страны должны перестать пугать население «российской угрозой», иначе прибалтийскую республику ждут негативные последствия.

Он считает, что такими запугиваниями власти оправдывают высокие расходы на военные нужды. А это, по его словам, выгодно США, поскольку таким образом Вашингтону есть куда утилизировать устаревшее оружие. Юрканс предложил властям Латвии направить бюджетные средства на более важные цели, например, образование.

Бывший латвийский министр также выразил мнение, что ситуация в Латвии не улучшится, пока Рига не прибегнет к дипломатии в отношениях с восточным соседом.

В 2014 году министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве, в которой заявили о необходимости объединить усилия в предъявлении требований возмещения ущерба за пребывание бывших балтийских республик в составе СССР. Главы министерств юстиции трех стран договорились разработать единую методику оценки ущерба, после чего предъявить России требования о его возмещении.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление Эстонии и Латвии о получении с России компенсации за «советскую оккупацию». По его словам, российская сторона не согласна с использованным в балтийских странах термином.