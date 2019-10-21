Это не наши: как Чехия ловит российских шпионов

Российское посольство не имеет отношения к раскрытой в Чехии сети агентов, о чем ранее 21 октября заявил директор чешской Службы безопасности и информации Михал Коуделка. В посольстве России отметили, что слова главы контрразведки «совершенно не соответствуют действительности».

«Посольство не имеет никакого отношения к какой-то агентурной сети»,

— цитирует представителя российской дипмиссии ТАСС.

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Коуделка, выступая в чешском парламенте, сообщил о ликвидации «российской шпионской сети», которая якобы работала на территории Чехии. По его словам, шпионы получали финансирование от российских спецслужб и посольства России в Праге.

«Сеть полностью раскрыта и ликвидирована благодаря отличному сотрудничеству с Национальным центром борьбы с организованной преступностью», — добавил глава чешской контрразведки.

Шпионы были частью более длинной цепочки, которую использовали в Чехии и готовили к использованию в иных странах Европы, утверждает Коуделка. Он также отметил, что расследование деятельность «российских агентов» будет продолжено.

Агенты якобы были связаны с ФСБ России, подчеркнул Коуделка, однако не предоставил никаких подробностей и доказательств. Глава контрразведки Чехии лишь пообещал включить дело «российских шпионов» в ежегодный отчет ведомства.

При этом чешское издание Respekt сообщило, что агенты данной сети проводили хакерские атаки по определенным целям в Чехии. Кроме того, среди шпионов якобы были граждане России, получившие чешское гражданство. Издание отмечает, что «российских агентов» прикрывали несколько пражских коммерческих фирм, их основная деятельность связана с торговлей компьютерами и программным обеспечением.

К слову, Коуделка известен своей определенной зацикленностью в отношении России. Так, в мае он обвинил Москву в попытках манипулировать европейскими избирателями перед выборами в Европарламент. Тогда он назвал Россию «главным актером» на международной политической сцене из тех, кто хочет повлиять на демократические процессы в Европе.

Коуделка уверен, что от Москвы исходит «настоящая угроза» для европейских государств. Однако с выводами главы контрразведки категорически не согласен президент Чехии Милош Земан, еще в прошлом году заявивший, что Коуделка явно «находится не на своем месте».

Директор чешской Службы безопасности и информации попал в немилость к Земану из-за своего доклада об угрозах со стороны России и Китая. Коуделка заявлял, что данные страны намерены «уничтожить Евросоюз и НАТО», а, соответственно, и Чехию. Земан же отметил, что недоволен работой чешской контрразведки.

Показательным примером противостояния президента Чехии и Коуделки стал инцидент, связанный с преподаванием истории в чешских школах. В январе 2019 года глава контрразведки Чехии провел встречу с министром образования страны Робертом Плага, в ходе встречи Коуделка рассказал об опасности преподавания истории в просоветской интерпретации. По его мнению, это является частью «российской гибридной стратегии» в Европе.

Земан же был крайне удивлен, что глава контрразведки занимается таким вопросом. Президент Чехии в ответ на предостережение Коуделки заявил, что даже у службы госбезопасности Чехословакии «не хватило смелости посоветовать, как изучать историю».

Однако если Земан не поддерживает решения и заявления Коуделки, то премьер-министр Чехии Андрей Бабиш придерживается противоположной точки зрения. По мнению чешского премьера, глава контрразведки отлично выполняет свою работу. Бабиш не раз положительно отзывался о Коуделке и поддерживал ряд его антироссийских заявлений.

При этом чешский премьер активно выдвигает главу контрразведки в качестве кандидата на звание генерала. Бабиш уверен, что Коуделка заслуживает этого, но против как раз выступает Земан. За последние несколько лет премьер Чехии уже четыре раза обращался по данному вопросу к президенту, однако каждый раз получал отказ.