Битва за импичмент: почему Джулиани не сдает Трампа

Рудольф Джулини — личный адвокат президента США Дональда Трампа — отказался сотрудничать с комиссией по импичменту своего начальника, созданной конгрессом США, и это может обернуться для него серьезными последствиями.

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В сентябре, когда скандал вокруг разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским набирал обороты, Джулиани в интервью CNN говорил о своих отношениях с украинскими политиками.

На вопрос ведущей телеканала Крис Куомо, просил ли он украинскую сторону расследовать дело в отношении Джо Байдена, юрист ответил: «Нет, я этого не делал, я сказал проверить обвинения о вмешательстве Киева в выборы [президента США 2016 года] на стороне [кандидата от демократов] Хиллари Клинтон».

«И вы ничего не спрашивали по поводу Хантера Байдена? Вы ничего не спросили про Джо Байдена?» — перебила его Куомо, на что адвокат Трампа заявил, что

единственное, о чем он спрашивал в контексте Джо Байдена, было то, почему экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко закрыл дело по поводу коррупции в одной из компаний, в которой Байден-младший входил в совет директоров.

В последнее время 75-летний Джулиани — частый гость американских телеканалов, ему постоянно приходится отвечать на вопросы о давлении, которое мог оказывать Трамп на украинского президента. И, как отмечают журналисты, несмотря на все попытки поймать помощника Трампа на слове, он остается невозмутимым.

Госдеп на посылках у Руди

Масла в огонь подлило недавнее выступление перед комиссией конгресса посла США в ЕС Гордона Сондленда, который рассказал, что американский президент поручил Джулиани вести украинское направление в политике США. Как рассказал конгрессу Сондленд, он был «разочарован» этим решением президента США. «Наша точка зрения в том, что мужчины и женщины Госдепартамента, а не личный адвокат президента США должны брать ответственность за все аспекты внешней политики по Украине», — указывал Сондленд.

Действуя от имени и по поручению Трампа, Джулиани был глубоко погружен в события на Украине, и глава Белого дома сам подчеркивал это в летнем разговоре с Зеленским. «Руди очень хорошо понимает, что происходит, и он очень надежный парень», — характеризовал Трамп своего адвоката в разговоре с Зеленским.

Джулиани, действительно, пристально следил за событиями на Украине и неоднократно делал заявления, которые можно расценивать практически как вмешательство во внутренние дела Киева.

В мае он выступил с жесткой критикой в адрес известного украинского миллиардера Игоря Коломойского. В своем сообщении Джулиани напомнил, что ФБР ведет расследование в отношении него, и задался вопросом, будет ли бизнесмен теперь арестован.

Сведения Джулиани помогали добывать выходцы с Украины Лев Парнас и Игорь Фурман, которых недавно арестовало ФБР по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании.

При этом выяснилось, что Джулиани получил $500 тыс. за выполнение работы для компании, соучредителем которой был Парнас.

«Боец республиканской партии»

C 2017 года Джулиани занимает пост советника Трампа по кибербезопасности, однако вряд ли Трампа интересуют его рекомендации по борьбе с «хакерами». Он нужен Трампу как конфидент, юрист и лоббист и пользуется полным доверием президента: «Это позволяет ему обращаться ко всем напрямую, минуя обычную бюрократию, и поскольку его визави ему в этом не отказывали, значит, они признали за ним такое право», — говорит о Джулиани профессор Высшей школы экономики Александр Домрин, отмечая, что Джулиани и Трамп «находятся на одной волне».

И хотя Джулиани вряд ли можно назвать «серым кардиналом» американской политики, каким был, например, Ричард Чейни, он — «боец Республиканской партии, который точно отстаивает партийную линию»,

отмечает в беседе с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

Характеристика Трампа как «надежного парня» не пустые слова — президент и Джулиани давно знакомы и дружат многие годы, эти отношения сложились, еще когда Джулиани был мэром Нью-Йорка, а Трамп — одним из крупных инвесторов и строителем своих знаменитых отелей и апартаментов.

Знаменитый журналист Боб Вудворд приводит в своей книге «Трамп. Страх в Белом Доме» характерный эпизод, когда во время кампании Трампу напомнили, что он никогда не голосовал на предварительных выборах. Бизнесмен тогда ответил, что сделал это единственный раз, когда проголосовал за Джулиани в 1989 году. Будущий адвокат президента соперничал с демократом Дэвидом Динкинсом, которому уступил всего лишь пару процентов.

Однако в 1993 году Джулиани выдвинул свою кандидатуру вторично и победил соперника, став вторым в истории США мэром-республиканцем Нью-Йорка.

Джулиани запомнился жесткой и бескомпромиссной борьбой с мафией, в этом ему помог огромный опыт борьбы с организованной преступностью еще во время службы в офисе генпрокурора США в годы президентства Рональда Рейгана. К тому же, внук итальянских мигрантов, Джулиани хорошо понимал своих противников, которые в основном были выходцами из Италии.

В то время ему удалось посадить на скамью подсудимых членов пяти мафиозных семей, включая знаменитого Джозефа Бонанно («Бананового Джо»). Впоследствии стало известно, что мафиозные группы даже вынашивали планы убийства Джулиани.

Успехи в борьбе с преступностью помогли Джулиани переизбраться на пост мэра в 1997 году. Во время предвыборной кампании он активно боролся за голоса русских иммигрантов и даже посетил концерт российских звезд «Старые песни о главном» в комплексе Radio City Music в Нью-Йорке. Кандидат в мэры с удовольствием аплодировал финальной песне концерта «Надежда» Александры Пахмутовой.

Услужливый «слабак»?

Вопреки имиджу консерватора-республиканца, Джулиани запомнился горожанам послаблениями для нелегальных иммигрантов, а также разрешением на заключение «домашнего партнерства» — союза, которым воспользовались представители ЛГБТ-сообщества.

Вместе с тем немало ньюйоркцев считало Джулиани виновным в жестких действиях полиции и усилившихся случаях применения блюстителями порядка табельного оружия.

В 1997 году, проходя по Центральному парку, автор этой статьи услышал гневные выкрики: «Что мы хотим? Чтобы Джулиани ушел! Когда мы хотим этого? Сейчас!» — скандировали собравшиеся.

Деятельность Джулиани далеко не всегда вызывала восторги у горожан. «Он был большой популист. Я помню, как он предлагал за нетрезвую езду конфисковать автомобили», — вспоминает в беседе с «Газетой.Ru» американский журналист и предприниматель Грег Вайнер.

Но большинство американцев запомнили его достаточно решительные действия во время терактов 11 сентября. Джулиани, окруженный полицейскими и пожарными, — этот образ ассоциируется с теми драматическими днями у многих жителей города, — отдавал четкие приказы по эвакуации жителей и разбору завалов на месте уничтоженных башен-близнецов.

Решительности Джулиани, действительно, не занимать — он с ожесточением бросается на противников президента Трампа, хотя порой кажется, что оказывает ему дурную услугу. Так, во время расследований о выплате отступных порнозвезде Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс) Джулиани заявил что это были личные средства Трампа. Речь идет о $130 тыс., которые порноактриса получила от Трампа за молчание об их связи в 2006 году.

Джулиани хотел таким образом защитить президента США, но оказал своему другу «медвежью услугу». После его интервью тот признал выплаты порнозвезде, хотя до этого утверждал, что не имел о них понятия.

Это не первый раз, когда Джулиани подводит Трампа, и именно в истории с дамами. Во время предвыборной кампании 2016 года в СМИ всплыла запись «мужского трепа» Трампа после одного из шоу, где он говорил своему собеседнику, что женщин надо «хватать за причинное место» и тогда они станут покладистыми.

Защищать Трампа от атак прессы бросился Джулиани, который счел лучшим опытом обратиться к своей вере: «Вы признаете свои грехи, и вы принимаете твердое решение не грешить впредь».

Трамп был раздражен подобными сентенциями: «Руди, ты младенец! …Я никогда в жизни не видел, чтобы ты так слабо защищал меня. Они там стянули с тебя памперс. Ты похож на маленького ребенка, которому необходимо измениться. Когда ты станешь взрослым?» — приводит слова будущего президента Вудворд. Позже в беседе со своей командой Трамп назвал Джулиани «слабаком».

Подобные слова вряд ли пришлись Джулиани по сердцу, однако он многие годы продолжал служить Трампу верой и правдой. На днях Джулиани был вызван в комиссию конгресса США, чтобы дать показания по украинским делам, однако его адвокаты заявили, что сотрудничать он не будет. Это может расценено как препятствие правосудию, и Джулиани могут ждать серьезные последствия. Рано или поздно ему придется дать показания, и то, что он скажет, может быть использовано как против президента, так и против него самого. Однако американист Домрин уверен, что Джулиани не из «предателей»: «Они с Трампом на одной волне».