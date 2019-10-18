Все официально: Россия инициирует перенос сессий ООН из США

Россия официально внесла на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН процедурное решение о переносе работы этого органа из Нью-Йорка из-за недружественной визовой политики США, сообщает РИА «Новости».

Российская сторона предложила перенести Первый комитет ГА ООН в Вену или Женеву, отмечает источник агентства, голосование по этому проекту должно пройти в ноябре.

Москва неформально предложила комитету рассмотреть этот вопрос еще в начале октября. Поводом для этого послужил отказ в визах для российских дипломатов со стороны США в ходе высокой недели ГА ООН. Так, в Нью-Йорк не смог приехать глава комитета Совета Федераций по международным делам Константин Косачев. Учитывая, что российские дипломаты должны были поучаствовать в конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в рамках ООН, Москва охарактеризовала действия Вашингтона как незаконные.

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К слову, отказ США в визах действительно можно расценить как нарушение обязательств, поскольку Вашингтон должен обеспечивать беспрепятственный доступ к центральным учреждениям ООН всех без исключения официальных представителей государств-членов. Соответствующие положения содержит соглашением 1947 года о штаб-квартире ООН, по которому офис организации появился именно в США. Документ, в частности, обязывает Америку «безвозмездно и в возможно краткий срок» выдавать визы иностранным дипломатам для посещения штаб-квартиры ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерриш разделяет позицию Москвы по проблеме невыдачи американских виз российским дипломатам. По словам зампостпреда России при организации Геннадия Кузьмина, широкий круг стран также уверен в справедливости требований российской стороны. Кроме того, США объяснили невыдачу виз дипломатам соображениями безопасности, что Россия расценивает как отговорку.

Дипломатические отношения Москвы и Вашингтона очень похожи на «визовую войну», как не раз говорил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Начиная с весны, стороны систематически отказывают в визах дипломатам. Однако запрет в визах российским делегатам, которые должны были посетить ООН, выводит противостояние двух стран совсем на другой уровень.

К слову, Вашингтон действует подобным образом не только в отношении Москвы. Из-за отказа в выдачи виз делегации Ирана и Кубы не смогли принять участие в заседаниях нескольких комитетов ООН, что впоследствии привело к их отмене.

Нарушения американской стороны не ограничиваются визами, США также в последнее время не платят взносов в бюджет ООН. Долг Вашингтона перед организацией, по данным российского МИД, составляет более $1 млрд. В Москве считают, что своими действиями США препятствуют нормальной работе ООН.

«Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу Организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги», — заявили в МИД.

В офисе генсека ООН признали, что организацию постиг финансовый кризис, а проект бюджета на 2020 год составляет лишь около $3 млрд. Из-за дефицита средств в секретариате ООН было решено сократить 96 должностей, а на работу специальных политических миссий ООН выделила $644 млн.

При этом в бюджет ООН внесено лишь 70% предусмотренных поступлений — обязательства пока выполнили только 129 из 193 стран, поэтому руководству организации приходится изыскивать средства на зарплату и другие текущие расходы.

Помимо США в числе главных должников оказались Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран, Израиль и Венесуэла. Долги стран увеличиваются каждый год. Хотя взносы в бюджет ООН рассчитываются индивидуально — в зависимости от объема ВВП и госдолга.

Ситуация действительно критическая, по словам генсека ООН, организация может «полностью исчерпать запасы наличных, предусмотренные для миротворческих операций». В ноябре сотрудникам ООН будет нечем платить зарплату, подчеркнул Гутерриш.