Цезари и Колумб: Трамп рассказал о связи США с Древним Римом

Древний Рим и Соединенные Штаты Америки связывает история длиной в тысячи лет. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Италии Серджо Маттареллой, сообщает в своем твиттере Белый дом.

«США и Италия связаны общим культурным и политическим наследием, насчитывающим тысячи лет со времен Древнего Рима», — заявил Трамп, выступая с трибуны.

Кроме того, Трамп указал на важность итальянской культуры для всего мира. «Народ Италии благословил всю нашу цивилизацию великими произведениями искусства, достижениями в науке, философии, архитектуре и музыке», — добавил президент США.

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Громкое заявление американского лидера о связи США и Древнего Рима вызвало, как водится, неоднозначную реакцию у пользователей сети. Кто-то привычно раскритиковал Трампа за «глупость и безграмотность».

«Урок истории: Древний Рим зародился в VIII веке до нашей эры и рухнул в V веке нашей эры. США приняли Декларацию независимости в 1776 году. Я скучаю по президенту, который читает и знает историю», — написал в Twitter некто cvfeatherestone.

Пользователь Sideline_Observer в ответ на твит Белого дома

опубликовал картинку, на которой Трамп изображен в пурпурном плаще с лавровым венком на голове. «Полнус Дерьмаксис», — гласит подпись (ориг. англ. Fullofshitticus – «Газета.Ru»).

Другие комментаторы вступились за Трампа. «Он говорит не о буквальных дипломатических отношениях, а об общих идеях. Конституция [США] была написана в духе римского права», — написал LizardLord.

В своей речи Трамп также коснулся внутриамериканской повестки — скандального праздника «День Колумба», посвященного открытию в 1492 году американского континента.

«Мы воздаем почести итальянскому первооткрывателю, возглавившему экспедицию к Новому Свету — джентльмену, известному как Христофор Колумб. И для меня этот день всегда будет называться «День Колумба». Некоторым людям это не нравится — но мне это [название] по душе», — подчеркнул Трамп.

День Колумба с конца 1990-х годов вызывает множество споров — против праздника выступали североамериканские индейцы, требующие признать действия европейских колонизаторов геноцидом. Тем не менее, италоамериканцы по-прежнему отмечают праздник, считая Колумба национальным героем. Конфликт между двумя важными этнокультурными общинами Америки неоднократно демонстрировался по телевидению США, в частности, в сериале «Клан Сопрано».

Если о духовной связи Рима и Америки можно говорить на уровне метафор, то дипломатические отношения между США и Королевством Италия были установлены в 1861 году — после объединения Апеннинского полуострова.

В 1880 годах иммигранты из Италии становятся одной из крупнейших этнических групп США — вплоть до 1950-х годов. По данным национальных переписей около 15—20 млн американских граждан, 6-8% населения страны, имеют полное или частичное итальянское происхождение. Население самой Италии при этом составляет порядка 55 млн человек.

В 1941 году США и фашистская Италия оказались по разные стороны фронта во Второй мировой войне. После высадки союзников на Сицилии в Риме произошел госпереворот — Бенито Муссолини был свергнут, и на части полуострова была восстановлена монархия. При этом

италоамериканская мафия активно помогала войскам США захватывать Сицилию, будучи непримиримыми противниками фашистов.

В 1944 году дипломатические отношения между двумя странами были восстановлены. Сейчас Италия — один из ключевых союзников США по НАТО в Европе.

Стоит отметить, что Италия — одна из стран Евросоюза, в большей степени страдающая от антироссийских санкций. В 2016 году в Кремле Путин принял бывшего премьер-министра и экс-председателя Еврокомиссии Романо Проди, посетившего Москву с частным визитом. Перед встречей с Путиным Проди заявил: «Европа должна принимать Россию такой, какая она есть, а санкции и конфронтации ни к чему хорошему не приведут».

В марте 2019 года премьер Джузеппе Конте публично заявил, что Италия прикладывает усилия для отмены «дискриминационных» санкций, стремясь снизить многомиллиардный ущерб итальянской экономике, ослабить напряженность в отношениях с РФ, а также — поддерживая развитие конструктивного диалога и защиту стран, «наиболее подверженных влиянию России».