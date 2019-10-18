Brexit или новый референдум: что выберет Британия

Великобритания и Евросоюз достигли соглашения по условиям Brexit, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон. По его словам, это отличный договор, который позволит Лондону вновь контролировать свои дела.

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«Теперь парламент должен обеспечить Brexit в субботу, 19 октября, чтобы мы могли заняться другими приоритетными вопросами — такими как стоимость жизни, Национальная служба здравоохранения, преступность и экология», — отметил премьер, имея в виду заседание парламента, запланированное на субботу, на котором должен быть одобрено соглашение.

Сделка Джонсона с ЕС пришла на смену договору его предшественницы Терезы Мэй, которая трижды пыталась добиться одобрения своего плана в британском парламенте. Законодатели не приняли ее сделку из-за положений по «ирландскому бэкстопу». Вопрос связан с границей между британской Северной Ирландией и европейской Ирландией — он изначально был главным камнем преткновения переговоров по Brexit.

«Бэкстоп» Мэй предполагал временное сохранение Северной Ирландии в таможенной системе ЕС. Предложение позволяло избежать появления «жесткой» границы на острове Ирландия, но все же не устроило британский парламент.

Джонсон же уверен, что его вариант разрешит все противоречия и принесет пользу как Великобритании, так и Евросоюзу. План премьера оставляет Северную Ирландию де-факто в таможенном пространстве ЕС и устанавливает таможенный барьер между регионом и остальной частью Великобритании. При этом в свое время Мэй заявляла, что ни один британский премьер не пойдет на такое решение.

Положительно новый план по Brexit оценивают и в Брюсселе, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер убежден, что британский парламент примет сделку Джонсона. Однако пока оснований для этого не слишком много, учитывая отсутствие большинства у консерваторов в парламенте.

В настоящее время рабочее большинство принадлежит оппозиции, которую возглавляют лейбористы. В партии уже заявили, что не собираются поддерживать план Джонсона, так как он даже хуже сделки Мэй. Их также поддержали либерал-демократы и Шотландская национальная партия.

При этом против сделки премьера выступили даже единственные союзники консерваторов в парламенте — Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии. В партии отметили, что план Джонсона не решает вопрос по ирландской границе.

Таким образом, возможность премьера найти необходимое большинство для утверждения сделки тает на глазах. В данных условиях Джонсону придется заполучить голоса представителей оппозиции. По мнению аналитиков The Guardian, премьер может выиграть за счет лейбористов, которые недовольны своим лидером Джереми Корбином.

Дело в том, что Корбин призвал провести новое всенародное голосование по Brexit, если сделка Джонсона не будет одобрена в парламенте. Данную инициативу поддерживают далеко не все лейбористы и именно они могут поддержать план британского премьера.

Стоит отметить, что Шотландская национальная партия, либерал-демократы, зеленые, Партия Уэльса и Независимая группа за перемены уже не раз выступали с призывом провести очередной референдум по Brexit. Однако пока ни одна партия не внесла подобного предложения в парламент.

Последние опросы YouGov показывают, что 58% готовы поддержать такой референдум, но только в случае отсутствия сделки с Брюсселем. А в условиях наличия соглашения более половины опрошенных призывают дать народу выбрать, если парламент не сможет прийти к соглашению.

Эксперты же отмечают, что британский народ недоволен нынешнем положением вещей. По словам директора института стратегических оценок Сергея Ознобищева, люди в Лондоне начали замечать, что крупные компании покидают столицу Великобритании.

«Рядовой британец живет по своим состоявшимся жизненным маршрутам и не видит далеко за горизонт. Но начинает разбираться, когда экономические трудности подходят к его порогу. При этом отделение само по себе себя не оправдывает», — отмечает эксперт.

В таких условия желание людей вновь провести референдум выглядит вполне оправданным, но организация нового народного голосования потребует как минимум 22 недели на подготовку, соответственно Лондону придется вновь просить ЕС об отсрочке Brexit и вероятность выхода Великобритании из состава Евросоюза к 31 октября будет исключена.

Однако в случае провала в парламенте Джонсону в любом случае придется направить в Брюссель письмо с просьбой о переносе даты Brexit. Депутаты еще сентябре приняли так называемый закон Бенна, который лишил британского премьера возможности вывести страну из ЕС без одобренной парламентом сделки.

Теперь у Джонсона, который систематически обещает провести Brexit 31 октября, есть всего лишь одна законная возможность осуществить свой план — попытаться протолкнуть свое соглашение. К слову, его предшественница Мэй, потерпев поражение на данном этапе была вынуждена подать в отставку, но Джонсон исключает подобную возможность.

При этом у премьера осталось уже меньше двух недель, чтобы согласовать сделку с британскими законодателями и получить одобрение Европейского парламента. Достаточно сложно прогнозировать, получится ли у Джонсона это осуществить, но пока вероятность этого крайне мала.