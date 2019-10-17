«Контрабанда из России»: за что взяли соратника Порошенко

На Украине задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского. Эту информацию подтвердило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

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«Фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке, бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, его не выпустили. Собеседники сообщают, что Гладковского задержали детективы Национального антикоррупционного бюро Украины», — пишет «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.

В НАБУ информацию о задержании подтвердили, однако не указали каких-либо подробностей. «НАБУ подтверждает задержание бывшего первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (часть 2 статьи 364 УК Украины)», — сообщило ведомство на своей странице в фейсбуке.

Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

В бюро отметили, что следственные действия продолжаются.

Ранее программа «Наши гроши» провела журналистское расследование. Так, согласно полученным данным, сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский якобы был участником коррупционной схемы. Отмечается, что он является ближайшим соратником бывшего главы Украины Петра Порошенко. Ранее Гладковский-младший, как утверждают журналисты, вместе с партнерами совершал миллионные хищения в оборонном комплексе. Он якобы с ведома руководства «Укроборонпрома» организовал поставки контрабандных российских деталей по завышенным в несколько раз ценам. Детали предназначались для военной техники государственных оборонных предприятий.

Как передавала «Страна.ua», Игорь Гладковский решал «вопросы высокого уровня». Он якобы согласовывал договоры, в частности, через своего отца, который был бизнес-партнером Порошенко.

Вместе с тем, как передает ТАСС, журналисты обвинили Государственную фискальную службу Украины, военную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в соучастии в этих преступлениях.

В расследовании утверждается, что убытки от действий чиновников привели к убыткам в примерно 250 млн гривен (более $10 млн).

После того как расследование было опубликовано, киевские власти распорядились провести международный аудит «Укроборонпрома». По словам главы государства Владимира Зеленского, в скором времени должны быть обнародованы результаты расследования против фигурантов дела, связанного с хищениями в «Укроборонпроме», отмечает ТАСС.

В сентябре сообщалось, что прошли обыски в помещениях госконцера. «ГБР проводит обыски на концерне «Укробронпром» и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав. Происходят они в рамках досудебного расследования уголовного дела по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка Украины в 2016 году», — рассказал директор украинского Госбюро расследований Роман Труба.

Он отметил, что следователи изымают все необходимые документы, при этом нет давления со стороны ведомства и нет никаких препятствий со стороны руководства предприятия.

Незадолго до обысков, президент Украины назначил на должность генерального директора госконцерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса, который ранее занимал пост главу наблюдательного совета этого комплекса.

В Москве в феврале этого года заявили, что не располагают какой-либо информацией о контрабандных поставках российских деталей. «Поскольку наши журналисты на Украине не работают, мы не имеем возможности получать оттуда объективную информацию, к нашему сожалению. Поэтому я не в курсе деталей этого скандала, но звучит достаточно абсурдно», — так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, могли ли с территории РФ контрабандой поставляться запчасти для украинской армии.