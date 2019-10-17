«Раскрутили ситуацию»: Лукашенко о задержании россиянки в Минске

Минск как член Союзного государства защищает интересы россиян, пребывающих в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко, призвав не нагнетать ситуацию вокруг «опроса» правоохранителями гражданки России Анны Богачевой.

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«Тут не может быть никаких иных вариантов, кроме как защита интересов России и граждан Российской Федерации, это все в мире знают.

Поэтому [не надо] накручивать это, что в Беларуси задержали и так далее», — заявил белорусский лидер. Он отметил, что республиканские власти действуют «практически как на территории одного государства».

«Если что-то читаете, разного рода [телеграм] каналы, то должны знать, это (информация в них. — «Газета.Ru») обычная выдумка, как после последних этих событий. Здесь целая революция поднялась в связи с опросом гражданки России, которая якобы вмешивалась в выборы», — приводит РИА «Новости» слова Лукашенко.

Говоря о россиянке, президент Белоруссии имеет в виду Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о «вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. Ее якобы задержали в Минске в минувшее воскресенье, 13 октября. Позже Богачеву освободили, не применяя к ней меры процессуального принуждения. Вместе с тем решается вопрос о прекращении процедуры ее международного розыска на территории Белоруссии.

На встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным Лукашенко обратил внимание, что «фамилия человека, который прибывает в Беларусь, сразу в компьютере высвечивается красным шрифтом, [что] он находится под чьим-то вниманием — надо разобраться, может, человек совершил убийство, мы же не знаем, видим только фамилию, уточняем, что к чему».

Глава республики рассказал, что из-за инцидента общался с российским послом в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым. «А я вас разыскивал в Беларуси, и вы мне перезвонили через три минуты», — обратился Лукашенко к представителю России, который также присутствовал на встрече.

Между тем, он рассказал и о своем отношении к вмешательству в американские выборы. «Я знаю, что вмешиваться в американские выборы практически нереально. А если кто-то высказывал свою позицию, то надо, прежде всего, начинать с меня: возьмите мои публичные заявления во время выборов в США. Я тогда открыто поддерживал [нынешнего президента США Дональда] Трампа, в открытую критикуя демократическую Америку, [то] как они [демократы] действовали против Трампа», — добавил Лукашенко, отметив, что посчитал историю вокруг Богачевой «странностью».

Президент Белоруссии отметил, что буквально сразу эту ситуацию «раскрутили» иностранные телеграм-каналы.

Также, по его словам, в сети появились предположения, что все было сделано специально «как лакмусовая бумажка, чтобы проверить Беларусь на отношения к России». «Это глупость несусветная, нам это не надо», — сказал глава республики.

По словам адвоката Богачевой, задержание россиянки произошло по запросу США в рамках дела «о вмешательстве». Как отметил собеседник агентства, инцидент произошел в минской гостинице вечером 13 октября. С ней были муж и маленький ребенок.

Вместе с тем белорусские правоохранители не подтвердили информацию о задержании. «Меры процессуального принуждения к гражданке Богачевой не применялись. Она оставалась на свободе», — приводит агентство «БелТА» слова заместителя генерального прокурора Алексея Стука.

Он предположил, что информация о задержании россиянки могла появиться из-за того, что «иногда и представители массмедиа не знают тонкостей формулировок и значение этих терминов». «Может быть, наши пресс-секретари не совсем доходчиво донесли эту информацию», — считает он.

15 октября в российском посольстве в Белоруссии сообщили, что россиянка находится на свободе. «Российская гражданка Анна Богачева <...> в разговоре с сотрудником консульской службы Посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе», — сообщила дипмиссия на своей странице в твиттере.