Мир до Нового года: Парубий раскрыл план Запада по Донбассу

Некоторые западные политики оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший спикер Верховной рады, депутат Андрей Парубий. Об этом сообщает «Радио НВ».

«Я, очевидно, не могу объявлять всех имен наших зарубежных партнеров, некоторые из которых говорили, что уже есть договоренность с новой властью, что будут очень быстро приняты законы и об амнистии, и о выборах [в Донбассе], без сроков», — заявил украинский парламентарий.

Он также отметил, что Запад навязывал Киеву свои условия и раньше. При этом, добавил Парубий, ряд стран Евросоюза может вскоре «захотеть показать», как они «разрешили на Украине противостояние и войну с Россией».

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Российская сторона же неоднократно заявляла, что не является участницей внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет на восток Украины войска, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

«Они могут настаивать на том, чтобы это было без каких-либо условий и чтобы это было принято уже до Нового года», — добавил бывший спикер, предположив, что подобные переговоры «уже могли состояться».

В 2018 году занимавший тогда пост спикера Рады Парубий заявил, что принятие закона об особом статусе Донбасса зависит в первую очередь от иностранных партнеров Украины.

Накануне, 15 октября, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске отметила, что имплементация политического блока вопросов минских соглашений возможна только при условии выполнения ряда пунктов.

Среди них — роспуск самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По словам Дарки Олифер, пресс-секретаря представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы, эти образования являются «квазигруппировками».

Кроме того, должен быть полностью прекращены перестрелки на линии соприкосновения сторон, а Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить возможность для эффективной работы по всей территории Украины.

Силы сторон должны быть разведены вдоль всей линии фронта, а все иностранные вооруженные формирования — выведены с украинской территории, добавила Олифер.

Наконец, должны быть обеспечены работа Центризбиркома Украины, политических партий, прессы и иностранных наблюдателей в Донбассе. Российско-украинская граница, неподконтрольная Украине с 2014 года, должна вернуться под контроль Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев приступит к отводу войск от линии соприкосновения в Донбассе только после недели тишины.

«Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать: «Да, семь дней не было выстрелов». На сегодняшний день я знаю, что два дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и будем говорить об отведении», — подчеркнул украинский лидер.

1 октября в Минске была согласована «формула Штайнмайера», от которой Киев поначалу отказывался. Постпред России при контактной группе по Украине Борис Грызлов по итогам заседания в белорусской столице заявил, что «согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей». По словам Грызлова, удалось преодолеть сопротивление украинской делегации.

Согласно этому документу, в день выборов особый статус для региона вводится на временной основе, а после опубликования отчета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) об итогах выборов — на постоянной. Эта идея была одобрена на встрече «нормандской четверки» в Париже еще в 2015 году.

При этом в четверг, 10 октября, Владимир Зеленский назвал вероятным выход Украины из минских соглашений.

«Если мы не будем принимать новый закон об особом статусе и не будем имплементировать «формулу Штайнмайера», то нам придется выходить из минского процесса. Это автоматически произойдет», — сообщил украинский лидер.

Положения этих документов — «Минска» и «формулы» — должны выполняться сторонами одновременно. По мнению Зеленского, Украина может остаться с Россией тет-а-тет, если украинскую сторону обвинят в неисполнении подписанного.

Война на востоке Украины началась в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. В Донбассе не признали новую украинскую власть, и Киев начал так называемую АТО — антитеррористическую операцию. Боевые действия привели к массовой гибели мирных жителей. За пять лет войны более 1,5 млн человек бежали из региона в РФ, в иные части Украины и другие страны. По официальным данным, конфликт унес жизни более 13 тыс. человек.

Запад и Украина винят в конфликте Россию, однако предоставить доказательства не могут с 2014 года. В конце февраля 2019 года глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан официально объявил, что российские войска не являются стороной конфликта между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.