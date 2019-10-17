«Наверное, заблудились»: как дипломаты США петляли по России

Американские дипломаты, снятые с поезда Ненокса — Северодвинск направили все необходимые документы в Минобороны России, сообщили в посольстве США. Однако примечательно, что они несколько раз меняли поезда.

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Правоохранители в понедельник заподозрили американских дипломатов в нарушении правил пребывания в России и сняли их с поезда, следовавшего в Северодвинск, посещение которого для иностранцев регламентировано. Их оперативно сняли с состава, поскольку территория является режимной.

При этом, по словам представителя посольства, «американские дипломаты находились с официальной поездкой и надлежащим образом уведомили о своей поездке Министерство обороны», отмечает «Интерфакс». Источник издания также рассказал, что мужчины передвигались на нескольких поездах.

В МИД России подтвердили, что дипломатические работники уведомили российскую стороны о намерении посетить Архангельск, однако оказались они в поезде в Северодвинск, писал «Коммерсант».

Подозрение у полицейских вызвали военно-морской атташе при посольстве Соединенных Штатов Америки, капитан первого ранга Уильям Уитситт Кертис, атташе при посольстве США Джерри Арриола Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Д.С. Данн.

Дипломатов отпустили после того, как проверили их документы.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова предположила, что они потерялись, отметив, что поездка и правда была официальной.

«Заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск. Видимо, заблудились»,

— сказала Захарова, добавив, что готова подарить посольству США карту России.

Стоит отметить, что Ненокса, откуда, судя по всему, следовали американцы — это ближайший населенный пункт к полигону, где в августе произошел взрыв, унесший жизни пяти человек.

По данным российского оборонного ведомства, это произошло на территории 45-го Государственного центрального морского испытательного полигона ВМФ России, который расположен примерно в 30 км от Северодвинска. Иностранные СМИ тогда писали, что причиной стали испытания новой ракеты. Так, в материале The New York Times говорилось, что российские военные запускали прототип «Буревестника» с ядерной энергетической установкой, но подтвердить эти данные они не могли.

По словам президента России Владимира Путина, который представил в прошлом году «Буревестник», оружие обладает неограниченным радиусом действия. Более того, ракета неуязвима «как для всех существующих, так и перспективных систем ПРО и ПВО», из-за того, что ее траектория полета непредсказуема.

В «Росатоме» при этом говорили, что ЧП произошло в ходе работ, «связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания», отмечая, что испытания проходили на морской платформе.

СМИ тогда сообщали, что радиационный фон вблизи места взрыва превышает норму в три раза. Однако в оборонном ведомстве эту информацию опровергли, отметив, что выбросов вредных веществ и радиации, опасной для здоровья человека, не было.

По данным Росгидромета, радиационный фон был превышен, однако это не продлилось долго. «Повышение фона связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Метеорологическая обстановка в Архангельской области способствовала быстрому рассеянию облака», — пояснил начальник управления мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды Росгидромета Юрий Пешков.

В то же время в день взрыва в Норвегии сообщили об обнаружении следов радиоактивных веществ: в небольших концентрациях они были зафиксированы в городе Сванховде.

CNBC со ссылкой на источники сообщал, что взрыв якобы произошел по другой причине — при подъеме ракеты со дна. «Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — отмечал источник телеканала.