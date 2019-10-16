Барселона расколола: как Испания теряет единство

Разные города Испании сотрясают акции протеста, толчком к которым стало вынесение приговора политикам, которые в 2017 году участвовали в организации референдума о независимости Каталонии. Девять активистов получили реальные сроки — от 9 до 13 лет заключения. На улицах не только Барселоны, но и других населенных пунктов страны — тысячи людей.

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Акции протеста проходят с 14 октября. Условно мирные демонстрации достаточно быстро переросли в столкновения с полицией, в результате которых уже пострадали около 400 человек, задержаны — более 50.

Главным очагом протестов стала Барселона — столица Каталонии. На второй день акций активисты соорудили в городе баррикады, частично заблокировали железнодорожное сообщение с рядом других регионов и даже попытались остановить работу аэропорта.

16 октября демонстранты из разных каталонских городов — Жироны, Вика, Берги, Тарреги и Таррагоны — вышли пешим «Маршем за свободу» в сторону Барселоны. Всего в колоннах около 10 тыс. человек, которые блокируют автомагистрали. Организаторы шествия заявляют, что их вдохновили «Соляной поход» сторонников Махатмы Ганди в 1930 году в Индии и «Марш на Вашингтон» Мартина Лютера Кинга в 1963 году.

Хоть демонстранты и утверждают, что «Марш за свободу» носит ненасильственных характер, появление такого движения уже привело к активизации радикальных настроений.

В частности, каталонская организация «Комитеты защиты республики» призвала своих сторонников к мобилизации, а всех несогласных в правительстве Каталонии — к «разрыву отношений» с Испанией.

Текущие протесты стали относительно новым явлением, и причина тому — новая организация «Демократическое цунами», которая собирала участников через закрытые чаты в мессенджерах, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» профессор факультета мировой экономики и мировой политики в НИУ ВШЭ Татьяна Коваль.

«Именно это движение заблокировало аэропорт, а затем организовало прорыв цепи правоохранителей, когда их начали вытеснять из здания. Потом они переместились в другие места и буквально за две-три минуты смогли создать баррикады. Это новое явление, так сказать сетевая организация », — говорит эксперт.

Стоит учитывать, что парламент Каталонии фактически одобрил народные протесты еще в конце сентября. Тогда законодатели приняли ряд резолюций, в которых поддержали «гражданское и институционное неповиновение» по делу о каталонском референдуме.

Таким образом, каталонские власти, спустя всего два года после референдума, снова выступили против Мадрида. В свою очередь, испанское правительство предупредило регион о недопустимости бездействия в ответ на протесты и не исключило применения мер. Кроме того, испанский конституционный суд заблокировал действия резолюций каталонского парламента.

При этом у Мадрида вполне однозначная позиция по протестам в Каталонии — они являются беспорядками и скоординированы экстремистами. Власти Испании подчеркнули, что будут действовать «твердо, соразмерно и едино» в отношении активистов.

Если ситуация в Каталонии выйдет из-под контроля, а местные власти не станут подчиняться Мадриду, правительство Испании готово пойти на применение закона о Национальной безопасности, который предполагает переподчинение всех силовых ведомств региона непосредственно испанским властям. Возможность применения подобных мер подтвердил исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес, он подчеркнул, что в Мадриде рассматривают все сценарии развития событий.

К слову, помимо закона о Национальной безопасности, Испания может использовать 155 статью конституции о введении прямого правления центральных властей в Каталонии. Таким образом, регион будет лишен своего автономного статуса и перейдет под полный контроль Испании, Мадрид частично использовал положения статьи после каталонского референдума в 2017 году.

Однако пока во внутриполитическом пространстве стране нет однозначного мнения по решению вопроса Каталонии. К примеру, крайне правые партии в парламенте Испании поддерживают любой способ решения проблемы, а социалисты выступают только за конституционный путь.

Разногласия среди законодателей опять-таки связаны с референдумом, который привел Испанию к крупнейшему политическому кризису за последние десятилетия. А коррупционный скандал в правящей тогда Народной партии лишь еще больше усугубил ситуацию.

Впоследствии в парламенте Испании произошел раскол, тогдашний премьер Мариано Рахой был отправлен в отставку, а его место занял Санчес. Однако он не смог сформировать кабмин и был вынужден назначить внеочередные выборы. Таким образом, Испания готовится уже к четвертым за последние четыре года досрочным парламентским выборам.

В данном контексте политики пытаются сыграть на народных демонстрациях в Каталонии, чтобы получить поддержку большего количества избирателей. К примеру, на прошлых выборах сепаратистские настроения помогли партиям «Левые республиканцы Каталонии» и «Вместе за Каталонию» получить 21 мандат в испанском парламенте, что стало их рекордным результатом.

При этом в настоящее время в Каталонии происходит своеобразный раскол — половина каталонцев готова поддержать введение статьи 155 и, соответственно, переход под управление Испании.

«Мы наблюдаем раскол и поляризацию взглядов в Каталонии, его линии идут по очень многим параметрам. Раскол очень глубокий, и, судя по последним событиям, люди в регионе уже постепенно начинают настраиваться друг против друга. Но стоит учитывать возможные провокации как от сторонников единой Испании, так и от сторонников отделения Каталонии», — говорит Татьяна Коваль.

Масла в огонь каталонского кризиса подливает и бывший глава местного женералитета Карлес Пучдемон. Он был одним из главных организаторов референдума, но так и не предстал перед испанским судом. В настоящее время власти Испании объявили политика в розыск, однако это не останавливает Пучдемона от выступлений в поддержку проведения нового референдума за отделение Каталонии.

Политик призвал всех своих сторонников к мобилизации в связи с протестами в регионе, хотя и упомянул важность «мирных демонстраций». В то же время, он отметил, что акции протеста сможет остановить только новый референдум.

Ситуация вокруг Пучдемона, который скрывается от испанских властей в Бельгии, не дает Мадриду поставить точку в деле каталонского референдума. А то, что один из главных сепаратистов смог попасть в Европарламент, еще больше не устраивает Испанию. Тем не менее, Пучдемон так и не вступил в новую должность из-за опасений задержания на родине.

При этом судьба политика может быть решена на предстоящим саммите стран Евросоюза, конечно, это не главный вопрос повестки дня, но ситуация в Испании сильно беспокоит Брюссель.

Евросоюз, в целом, выступает за единство и против сепаратизма, тем более в условиях большого количества общеевропейских проблем, для решения которых необходимо участие Испании. Поэтому, по мнению Коваль, Брюссель выдаст Мадриду Пучдемона.

Однако, как возможный арест одного из основных каталонских политиков повлияет на ситуацию в Испании, неизвестно. Это может лишь усилить сепаратистские настроения в стране, как это произошло после вынесения приговора другим фигурантам каталонского дела.