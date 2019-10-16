Гутерриш поддержал Москву: в ООН обсудили визовый скандал с США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял сторону Москвы в визовом скандале с Вашингтоном. Об этом рассказал заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

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По словам российского дипломата, во вторник, 15 октября, в международной организации состоялось специально заседание, на котором обсуждалась, в частности, невыдача американской стороной виз российским делегатам на Генеральную ассамблею ООН, передает НСН.

«Мы смогли убедить широкий круг государств в том, что мы стоим на правильных позициях, в том, что наши требования справедливы, что государство пребывания не выполняет свои обязательства по соглашению о штаб-квартире. Генсек ООН выступил с заявлением, из которого следует, что он полностью разделяет российскую позицию», — пояснил Кузьмин.

США не выдали визы некоторым российским дипломатам в ходе нынешней сессии Генассамблеи. Помимо собственно парламентского представительства Россия лишилась также переводчика на английский язык, который не получил разрешения на въезд в США, передает ФАН.

«США ссылались на то, что предпринимают все усилия в процессе рассмотрения вопроса о выдаче виз, что они получают большой объем запросов на выдачу виз, что они не комментируют индивидуальные случаи невыдачи виз, что в случаях, когда визы не выдаются, они не выдаются по соображениям национальной безопасности, что очень абсурдный аргумент», — подчеркнул Кузьмин, добавив, что российская сторона восприняла такую формулировку, как «отговорку».

В знак протеста против политики США приостановили свою работу на несколько часов Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН.

Первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский предложил перенести заседание сессии Генассамблеи из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк отметил, что «Соединенные Штаты на протяжении последнего времени демонстрируют вопиющее неуважение к общепризнанным нормам права, пытаясь узурпировать контроль за работой крупнейших международных организаций в надежде превратить их в свои марионетки».

24 сентября стало известно, что десять российских делегатов не получили визы в США для участия в работе ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Среди них — председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также заявил, что США отказали ему в визе для участия в конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Спустя четыре дня 28 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию с госсекретарем США Майком Помпео. Глава МИД РФ отметил, что сложившееся положение дел является неприемлемым, а также мешает двустороннему диалогу. Ситуация с невыдачей виз является для американской стороны настоящим позором, подчеркнул руководитель российского внешнеполитического ведомства.

В этой связи Госдепартамент США дал комментарий, из которого, впрочем, не было понятно, по какой причине российским парламентариям отказали во въезде.

«Мы оцениваем каждое заявление на получение визы в каждом конкретном случае в соответствии с действующим законодательством и обязательствами. Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению с штаб-квартирой ООН», — заявили в Госдепе.

Позднее — уже в начале нынешнего месяца — стало известно, что американская сторона не выдала визы российским дипломатам, которые должны были принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На этой неделе в результате подобных же шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей Министерства иностранных дел России на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».

Данный формат нацелен на укрепление через общественную дипломатию взаимопонимания и стимулирование двустороннего сотрудничества», — уточнила дипломат.

Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что нынешняя ситуация берет начало в апреле 2018 года, когда американские власти выслали 60 российских дипломатов и членов их семей — всего США покинули около 200 человек.

Он добавил, что что Вашингтон ввел систему разменов. Ее суть заключается в том, что за каждого дипломата из России Москва должны выдавать визу американскому дипломату, а за сотрудников административно-технического состава — давать визу рядовому гражданину США.