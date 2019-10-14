За Скрипалей: Европа продлила санкции

Евросоюз на год продлил санкции против физических и юридических лиц, которые, как считает политическое объединение, причастны к применению или производству химического оружия, сообщила пресс-служба Совета ЕС, заседание которого проходит в Люксембурге.

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Ограничительные меры относятся в том числе к четырем россиянам, которых рассматривают как причастных к делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года. Другие пять лиц, попавшие под действие ограничений, якобы связаны с сирийским режимом. Также в списке значится научно-исследовательский центр — «главная организация сирийского режима по разработке химического оружия», как его называют в Совете ЕС.

Санкции предполагают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических и юридических лиц.

В январе Совет ЕС ввел санкции против четырех «сотрудников ГРУ», среди которых руководитель Главного управления Генштаба России (в санкционном списке его называют старой аббревиатурой ГРУ) Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев. Кроме них, в «черный список» попали Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых власти ЕС считают офицерами ГРУ, непосредственно участвовавших в организации покушения на Сергея Скрипаля. Евросоюз утверждает, что они действовали под именами Руслана Боширова и Александра Петрова.

В МИД России в ответ на это обратили внимание, что выдвинутые обвинения не выдерживают критики. Дипломаты заявили, что рассматривают введение этих ограничительных мер в обход Совета Безопасности ООН «как свидетельство неуважения Евросоюза к Конвенции о запрещении химического оружия» и «пренебрежения к коллективно разработанным механизмам международного сотрудничества».

В ведомстве подчеркнули, что Лондон развернул информационную кампанию, которая преследует внутриполитические цели и совпадает по времени с кризисами в переговорах о выходе Великобритании из ЕС.

«Оставляем за собой право на ответные меры в отношении данной недружественной акции», — предупредили в министерстве.

Совет ЕС одобрил новый режим введения санкций за производство и применение химического оружия в октябре прошлого года. Он позволяет союзу вводить ограничительные меры в отношении лиц и компаний по всему миру, вовлеченных в развитие и применение химоружия. Применение к ним данного режима не зависит от их национальности и местонахождения. Санкции должны действовать в отношении тех лиц и компаний, которые напрямую, по мнению Брюсселя, ответственны за развитие и применение химоружия, обеспечивают финансовую, техническую или материальную поддержку лицам, использующим химоружие, помогают им или ассоциируются с ними.

Разработку этого механизма запустили в рамках реализации решения саммита ЕС, который прошел в конце июня 2018 года. Это решение указывало на необходимость создания нового режима ограничительных мер Евросоюза, направленных на борьбу с распространением химического оружия. Его приняли через день после завершения в Гааге экстренной сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Она была созвана по инициативе Великобритании и США в связи с «делом Скрипалей».

Еще одной причиной стали обвинения в адрес правительственных сил Сирии в применении химического оружия.

Покушение на Скрипалей произошло 4 марта прошлого года в британском Солсбери, после чего разразился международный скандал. Лондон обвинил в случившемся Москву, поскольку нервно-паралитическое вещество класса «Новичок», которым, по версии британских спецслужб, были отравлены Сергей и Юлия, якобы производится именно в России.

Москва категорически отвергает все обвинения британской стороны. Бывшая тогда британским премьером Тереза Мэй утверждала, что яд был изготовлен в России. Но в МИД РФ обратили внимание, что в лаборатории Портон-Даун эту версию опровергли.

Тем не менее, власти Великобритании выдвинули обвинения против двух «подозреваемых в отравлении Скрипалей» — Александра Петрова и Руслана Боширова. В Соединенном Королевстве считают, что эти мужчины являются офицерами ГРУ. При этом в Кремле отметили, что эти имена им «ничего не говорят».

Сами «обвиняемые» 13 сентября прошлого года дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что впервые узнали о Скрипале, когда их фотографии появились во всех СМИ.

Петров и Боширов подтвердили, что на предоставленных британской стороной фотографиях изображены именно они и что это их настоящие имена. При этом причастность к отравлению они категорически отрицали, как и теории британской стороны, что они работают на российскую разведку.

Некоторое время спустя агентство Bellingcat опубликовало итоги собственного расследования, согласно которым Боширов и Петров — это псевдонимы. На самом деле, как утверждали в материале, это полковник ГРУ Анатолий Чепига и военный врач ГРУ Александр Мишкин.