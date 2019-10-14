«Не создавайте картинку для России»: Зеленский о протестах

На Украине 14 октября отмечают день защитника, на эту же дату намечены митинги, в основном, направленные против подписания Киевом «формулы Штайнмайера», регулирующей порядок имплементации отдельных положений минских соглашений.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал тех, кто планирует выйти на улицы украинских городов, не поддаваться на провокации и «не создавать красивую картинку для российского телевидения».

«Я прошу вас: будьте разумны, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка», — написал президент в своем обращении в фейсбуке.

Акции протеста против «формулы Штайнмайера» сотрясают Киев и ряд других украинских городов, начиная со дня ее подписания — 1 октября 2019 года. Наиболее многочисленный митинг на сегодняшний день собрался 6 октября — тогда на площадь Независимости в центре Киева вышли, по разным оценкам, от 5 до 10 тыс. человек. Имплементацию «формулы» участники митингов называют «капитуляцией Украины».

Впрочем, сама «формула» не подразумевает ничего принципиально нового, она лишь упорядочивает последовательность выполнения отдельных пунктов минских соглашений, которые были подписаны представителями прежних украинских властей. Механизм предполагает, что на территории «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» (так Киев называет неподконтрольные территории ДНР и ЛНР) пройдут выборы в соответствии с украинским законодательством, их результаты будут признаны ОБСЕ, а после — вступит в силу закон «Об особом порядке местного самоуправления».

Сейчас же экс-президент Украины Петр Порошенко, который, по сути, согласился на имплементацию договоренностей, пытается возглавить протестную активность украинцев.

«Формула Штайнмайера» придумана в Кремле, она защищает российские интересы. Принимая «формулу Штайнмайера», Украина добровольно отреклась от дорожной карты по имплементации «Минска», который был поддержан нашими немецкими и французскими партнерами», — заявлял Порошенко в Верховной раде 2 октября.

У представителей партии Зеленского «Слуга народа» свое видение протестной активности на Украине. Председатель фракции в украинском парламенте Давид Арахамия сообщил, что планирует представить Службе безопасности Украины доказательства возможного подкупа участников акций протеста.

«Я хочу публично извиниться перед всеми участниками акции «Нет капитуляции», которые пришли туда по зову своего сердца и души. У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я сделал это, — за это я и извиняюсь.

Всю остальную информацию, которая у меня есть, передам во вторник в управление Службы безопасности Украины»,

— написал Арахамия в своем фейсбуке.

До этого глава офиса президента Украина Андрей Богдан говорил, что участникам акций против подписания «формулы Штайнмайера» якобы предлагали 100 гривен (около 262 руб. по текущему курсу) за каждый час пребывания на митинге. Еще 10 гривен участники могли заработать, если приносили с собой плакаты или приводили своих знакомых и друзей.

К слову, Россия не признает претензий участников украинских акций протеста в том аспекте, что реализация «формулы Штайнмайера» якобы является пророссийским способом урегулирования ситуации.

Более того, министр иностранных дел Россия Сергей Лавров считает, что «формула» в ее нынешнем виде является уступкой по сравнению с первоначальным текстом минских соглашений.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что изначально предполагалось, что закон об особом статусе Донбасса вступит в силу и будет зафиксирован в украинской конституции, и лишь после этого на этих территориях пройдут выборы. Однако Порошенко тогда же заявил, что не знает, кого в итоге выберут, и отказался от такой последовательности действий, заявил Лавров в интервью Первому каналу.

Именно как усредненный вариант и была предложена «формула» действий. Ее автором выступил занимавший на тот момент пост главы МИД Германии (а ныне федеральный президент) Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Это уже компромисс и уступка», — подчеркнул Лавров, добавив, что «плана Б» по минским договоренностям больше не будет.

При этом дата встречи лидеров «нормандского формата» (Франция, Германия, Россия и Украина), которые выступают гарантами реализации минских соглашений, до сих пор не определена, поскольку условием для ее проведения является разведение военных сил в Донбассе. Однако этот процесс срывался уже несколько раз на прошлой неделе. Тем не менее, президент Украины Зеленский рассчитывает, что такая встреча станет возможной уже в ноябре.