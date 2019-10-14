Прочь от Европы и Москвы: консерваторы захватили Польшу

На парламентских выборах в Польше абсолютное большинство получает партия «Право и справедливость» («ПиС») во главе с экс-премьером Ярославом Качиньским, и это — весьма хорошие стартовые позиции в предстоящей президентской гонке.

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По данным польской государственной избирательной комиссии по итогам обработки 71,89% голосов,

консерваторы из «ПиС» получают 45,81%, что даже больше, чем прогнозировали экзит-полы (по данным Ipsos они могли рассчитывать на 43,6%). Это позволяет партии занять более 240 из 460 мест в сейме.

Ближайший конкурент — либеральная партия «Гражданская коалиция» — набирает 25,46%. Коалиция левых партий — 11,9%.

На четвертом и пятом местах консервативная «Польская крестьянская партия» с 8,96% и правые националисты из партии «Конфедерация» с 6,71%.

Победа правящей партии «Право и справедливость» была вполне ожидаемой: она смогла мобилизовать консервативного избирателя на фоне экономического роста. Каждый год ВВП Польши увеличивается на 3-5% — этот показатель выше, чем у многих стран Евросоюза.

Правда, лидер партии, экс-премьер Ярослав Качиньский, несмотря на ликование сторонников, выразил недовольство. «Мы получили много, но мы заслуживаем большего, — сказал он, когда сторонники партии скандировали его имя. — Для нас это означает обязательство — больше работать, предлагать больше идей, с оглядкой на группы, которые нас не поддерживали. Придется много переосмыслить».

Парламентские выборы — фактически пролог для президентских, они состоятся в 2020 году, и результаты завершившейся только что кампании демонстрируют, что поляки готовы к продолжению политики партии власти.

Партия «Право и справедливость» находится у власти Польше с 2015 года. Она известна своими конфликтными отношениями с ЕС. Например, в Варшаве дают понять, что многие законы, касающиеся абортов и прав ЛГБТ, противоречат традиционным польским ценностям. Вступает Польша и в противоречия по вопросу приема беженцев, который сейчас является одним из значимых элементов общеевропейской повестки.

Правда, как отмечает Politico, в последнее время партия пыталась «смягчить» отношения с Брюсселем. Так, Польша поддержала на посту главы Европейской комиссии представительницу Германии Урсула фон дер Ляйен.

Представители партии «Гражданская платформа» выразили недовольство результатами выборов. Бывший глава МИД Польши Гжегож Схетына — лидер партии — отметил, что в рядах его политической организации не почувствовали, что это была «честная борьба».

«Право и Справедливость» сохранила большинство и в сенате — верхней палате польского парламента. В этом органе заседают 100 депутатов, и он обладает меньшим влиянием, однако мог бы затруднить партии «ПиС» законодательную деятельность.

Успехом выборы стали и для польских левых сил, основу которой составляет Союз демократических левых сил. Эта политическая сила — наследница правящей в социалистической ПНР Польской объединенной рабочей партии — возвращается в парламент. Бывший лидер организации Александр Квасьневский был президентом Польши с 1996 по 2005 год.

Возвращение левых в польский парламент означает, что ее лидеры все же смогли научиться на собственных ошибках. Один из лидеров левой коалиции Магду Беят заявила, что партия «понимает левых как современных, продемократических, европейских левых».

Еще одним сюрпризом стал успех правых националистов из партии «Конфедерация», которые смогли пройти в парламент, заручившись поддержкой 6,71% голосов избирателей.

Партию возглавляет бывший депутат Януш Корвин-Микке. Он известен экстравагантными заявлениями, однако выступает за налаживание отношений с Россией. Ранее политик заявлял, что польская правящая элита должна перестать оскорблять Россию и повернуться к ней лицом.

«За то, что Качиньский оскорбляет Россию, обостряет отношения с ней, он должен ответить перед трибуналом, поскольку главную угрозу для нас сейчас представляет Украина, — говорил Корвин-Микке, добавляя, что на Украине у власти находятся «бандеровцы». Правда, эти заявления политик делал до прихода к власти президента Владимира Зеленского.

Что же касается российско-польских отношений, то победа правящей партии, известной антироссийской позицией, вряд ли приведет к изменению качества отношений Москвы и Варшавы, которые находятся на низком уровне.