Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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«Да, мы должны иметь добрососедские отношения с Россией. Однако в вопросе Крыма было нарушено международное право. И здесь Германия просто не должна молчать», — уверена Крамп-Карренбауэр.

«Нарушение права остается нарушением права, и мы должны называть его своим именем», — добавила она в ходе конференции Молодежного союза Германии в Саарбрюкене.

Отношения России и европейских стран ухудшились на фоне развернутых на юго-востоке Украины военных действий, а также после того, как жители Крыма путем голосования решили воссоединиться с Россией. Референдум прошел в марте 2014 года. В нем участвовало большинство жителей полуострова, которые из-за политической ситуации на Украине приняли решение выйти из ее состава. Действия крымчан признали нелегитимными в ряде стран, в том числе государства Евросоюза и США.

В результате этого европейские страны незамедлительно ввели санкции против России. Москва, в свою очередь, взяла курс на импортозамещение, приняв аналогичные меры. Вместе с тем Россия многократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

В последнее время представители ЕС все чаще говорят о необходимости отмены санкций, так как эти ограничительные меры наносят ущерб прежде всего самим европейским странам.

Так, в самой Германии неоднократно выступали за ослабление санкционной политики. Ранее с такой инициативой выступил глава отделения немецкой партии ХДС в Тюрингии Майк Моринг, пишет издание Wirtschaft.

«Если будет видно, что там [на востоке Украины] происходит движение к разумному решению, [антироссийские] санкции могут шаг за шагом быть ослаблены», — обратил внимание представитель партии канцлера Германии Ангелы Меркель.

Он отметил, что в Тюрингии ждут развития диалога ЕС с Россией, так как ответные меры Москвы на европейские санкции наносят значительный урон сельскому хозяйству Восточной Германии. «Это также вопрос о том, потеряет ли Европа Россию и Китай. Поэтому в ближайшее время должно быть какое-то движение по этому вопросу», — уверен Моринг.

По его мнению, было бы лучше, если страны стали экономическими партнерами и «вели бизнес друг с другом в зоне свободной торговли». «Никто не ожидает, что это произойдет завтра, но должна быть какая-то перспектива», — добавил немецкий политик.

Тем временем на Украине опасаются, что ограничительные меры будут сняты с России.

12 октября украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью «Укринформ» выразил мнение, что возможно разрушение договоренностей, которые затрагивают тему санкций против России.

«Если от этого целого отпадают куски, то есть кто-то заканчивает последние километры «Северного потока — 2», кто-то говорит: «а что плохого, если на следующем голосовании в G7 с нами будет [президент РФ Владимир] Путин», то в конце останется сделать лишь один шаг: просто из-за разрушения консенсуса не продлить санкции», — считает Пристайко. Он отметил, что санкции — понятие более широкое, чем список ограничений. Министр уверен, что санкции также подразумевают «нерукопожатность».

Пока западные государства выступают против вступления Крыма в состав России путем ведения санкционной политики, киевские власти думают о том, как «вернуть» якобы свою, но временно оккупированную территорию. Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно говорил о том, что он поставил перед собой несколько задач, одной из которых является «возвращение Крыма».

Однако ранее он признал, что в случае с полуостровом у Киева нет «формул Штайнмайера», которая есть в ситуации с Донбассом. Тем не менее в решении этого вопроса он надеется на помощь международных партнеров. Зеленский считает крымский вопрос «сложной историей», которую нельзя решить без посторонней помощи. «Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Необходимы условия наших международных партнеров», — сказал глава страны.

Формула гарантирует самопровозглашенным республикам особый статус, который подразумевает их автономность. Вместе с тем она определяет и порядок присвоения этого статуса. Сначала территории приобретают его временно – в день выборов в местные муниципальные органы. Затем, когда БДИПЧ ОБСЕ опубликует отчет, подтверждающий легитимность результатов голосования, особый статус республикам должен быть предоставлен на постоянной основе.

Ранее президент Украины заверял, что у властей государства есть «несколько форматов, несколько идей», которые он отказался раскрывать, опасаясь, что кто-то может их использовать. Вместе с тем он заявлял и готовности бороться за «возвращение Крыма» «не только словами».