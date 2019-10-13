«Жизнь, полная гнева»: в Польше выбирают новый парламент

13 октября в Польше выбирают новый состав парламента. Полякам предстоит избрать как 100 депутатов сената (верхняя палата), так и 460 депутатов сейма (нижняя палата). Неоспоримым претендентом на победу остается консервативное объединение «Право и справедливость», возглавляемое экс-премьером Польши Ярославом Качиньским.

Партия находится у власти с 2015 года — тогда она выиграла выборы и заполучила больше половины мест в парламенте, в котором в результате впервые за посткоммунистическую историю Польши образовалось однопартийное большинство.

Сейчас превосходство «Права и справедливости» также выглядит подавляющим — по результатам большинства соцопросов за правящих консерваторов готово проголосовать более 40% поляков. Показатели остальных партий ощутимо ниже — так, «Гражданская коалиция», объединившая под своим началом крупные оппозиционные силы, не добирает до 30% поддержки. С еще большим разрывом в тройку лидеров входит объединение левых партий — за них готовы проголосовать около 13% населения страны.

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Авторитет «Права и справедливости» у поляков во многом зиждется на обширных социальных программах. Консерваторы понижают пенсионный возраст, вводят дополнительные детские пособия (ежемесячно по 117 евро за каждого ребенка) и льготы для бизнеса. Свежая программа правящей партии тоже во многом строится на этих принципах — политики обещают повышение минимальной зарплаты, дополнительные выплаты пенсионерам и инвестиции в инфраструктуру.

Доминирующие позиции консерваторов объяснимы — за четыре года у власти они уверенно поставили страну «на ноги», наладив стабильный рост экономики. Каждый год ВВП Польши увеличивается на 3-5% — этот показатель выше, чем у многих стран Евросоюза.

В то же время экономические успехи правящей партии ставятся экспертами под сомнение — так, программа регулярных субсидий семьям, у которых есть дети, в 2020 году по прогнозам будет «съедать» 1,7% ВВП и в теории может снизить занятость среди женщин страны. Критике подвергается и национализация частных компаний, в частности в энергетике и банковской сфере.

Тему надвигающихся трудностей поднимают и политические конкуренты Качиньского — например, глава парламентской партии «Гражданская платформа», бывший глава МИД Польши Гжегож Схетына. Вокруг его движения строится «Гражданская коалиция» — основной конкурент консерваторов на выборах. Он считает, что вскоре страну ждет кризис, а нынешнее руководство страны к этому не готово.

«Право и справедливость» активно использует тему национальной идентичности и традиционализма — это также находит отклик у поляков. Партия критикует политику Евросоюза в сфере миграции и приема беженцев, а также активно выступает против однополых браков. Глава партии Ярослав Качиньский назвал тему прав ЛГБТ-сообщества угрозой исконным польским ценностям.

«Мы считаем фундаментальным то, что семья — это один мужчина, одна женщина и дети», — цитирует польского политика «Би-би-си».

Позиции конкурирующих партий по этим вопросам куда более умеренны, а иногда и противоположны — «Гражданская коалиция» поддерживает гражданские союзы, левые движения продвигают идеи полного равноправия. Более мягко оппозиция настроена и к теме миграции. Она рассчитывает повести за собой более проевропейски настроенный электорат, но большая часть поляков настроена скептически — согласно опросам, около 80% жителей страны выступают против усыновления детей однополыми парами, а 70% — против принятия Польшей беженцев.

Качинский перестал прятаться

Оседлавшие общественный настрой консерваторы Качиньского уверенно набирают популярность на этой волне. Сам глава партии, не занимая никаких значимых государственных постов, де-факто руководит страной и является живым символом текущей власти. Критики Качиньского часто изображают его в виде кукловода, который управляет президентом страны Анджеем Дудой.

«За последний месяц оппозиция сделала все возможное для увеличения результата «Права и справедливости». Если четыре года назад партия «прятала» Качиньского, обладавшего тогда огромным антирейтингом, то сегодня он лидирует в рейтингах доверия»,

— оценивает предвыборную обстановку в беседе с «Газетой.Ru» польский политолог Якуб Корейба.

Триумф правящих консерваторов сегодня выглядит неизбежным — партия Качиньского почти наверняка займет первое место на выборах, поэтому его противники ищут возможностей для объединения сил. Едва ли кто-то из серьезных противников «Права и справедливости» захочет коалиции с консерваторами — а, значит, если оппозиционеры объединятся, совместными усилиями они могут переиграть правящую партию, даже отдав ей первое место. Это подтвердил и Гжегож Схетына, заявивший о планах оппозиции объединиться.

«Первый раз в истории Польши правящая партия за время у власти увеличила популярность и гарантированно выиграет выборы. Вопрос в том, получит она конституционное большинство или нет — это также может зависеть и от того, пройдет ли в сейм «Конфедерация», которая в рейтингах находится на 5 месте. Сейчас она на грани 5%-ного порога». — говорит Корейба.

Ультраправое движение «Конфедерация» действительно балансирует на грани — партию, которую часто называют пророссийской, сейчас готовы поддержать от 3% до 5% голосующих. Позиция «конфедератов» куда более радикальна даже в сравнении с «Правом и справедливостью» — они даже обвиняют правящую партию в недостатке решительности.

Несмотря на низкие социологические рейтинги, большой интерес на этих выборах представляет и левая коалиция. В нее вошли несколько малых движений, среди них — как новички в политической игре, так и многолетние ветераны — такие, как Союз демократических левых сил (SLD). Последние, будучи наследниками польских коммунистов, многие годы оставались одной из весомых сил в левых кругах. Бывший лидер партии Александр Квасьневский был президентом Польши с 1996 по 2005 год.

К концу нулевых партия растеряла свой авторитет. Начиная с 2005 года, левые партии постоянно пребывают в оппозиции, а после выборов 2015 года и вовсе оказались вне парламента.

Заключив союз с «новыми левыми» — такими, как партия «Вместе» и появившееся только в этом году движение «Весна» — SLD намерен сбросить кожу утративших актуальность взглядов и вернуться в парламент. «В наших глаза левая идея — это современная, продемократическая, европейская левая идея», — цитирует главу партии «Вместе» Магду Беят издание Politico.

Мудрая Кидава-Блоньская

Но больше всего внимания среди оппозиции получает «Гражданская коалиция» — главный конкурент консерваторов. Партию, в том числе, поддержал и председатель Европейского совета Дональд Туск, с 2007 по 2014 годы занимавший пост премьер-министра страны. Отдельно Туск упомянул вице-спикера сейма Малгожату Кидаву-Блоньскую, зампреда партии «Гражданская платформа». Кандидатура на выборах была выдвинута коалиционной партией.

«Ставка этих выборов заключается в том, будет ли наша жизнь мрачной, полной гнева, а порой и ненависти, или же она будет, как спикер Кидава-Блоньская: нормальной, веселой, мудрой и доброй», — написал Туск в своем твиттере.

Кидава-Блоньская — одно из главных публичных лиц оппозиции на этих выборах. Она провела активную предвыборную кампанию, в течение которой объезжала избирательные округа и представляла программу коалиции. В случае победы оппозиции на выборах входящие в объединение партии готовы выдвинуть ее на пост премьер-министра.

Но заявление Туска важно не только в свете восхождения Кидавы-Блоньской — существует мнение, что глава Евросовета расчищает плацдарм для своего масштабного возвращение в польскую политику.

Как писали весной этого года в Bloomberg, несмотря на то что официально представители Туска опровергли эти слухи, вскоре после завершения срока его полномочий в Брюсселе политик вернется в Польшу, где займется объединением оппозиционных сил. Авторитетный и популярный Туск, действительно, мог бы стать мощным противовесом «Праву и справедливости».

Не исключено и участие Туска в президентских выборах 2020 года, но пока что на этот счет существуют лишь прогнозы. При этом парламентские выборы, как говорят в Польше, фактически будут стартовым свистком для президентской кампании.

Фигура Туска связана с еще одним ключевым сюжетом этих выборов — с отношениями Польши с Евросоюзом. «Право и справедливость» уже долгое время находится в конфликте с ЕС, где польское руководство обвиняют в отступлении от европейских ценностей.

Незадолго до выборов Еврокомиссия подала против польский властей очередной иск, связанный с судебными реформами в стране. По мнению европейских чиновников, усиление контроля исполнительной власти за назначением и увольнением судей ставит под вопрос принципы политического равновесия в стране.

Судьбу этого противостояния могут решить выборы — если страна пойдет за Качиньским, то конфликт с Европой может накалиться еще сильнее. В ином случае — при условии победы умеренной коалиции — прогрессивные силы постараются вернуть страну на европейские рельсы. Второй сценарий, впрочем, маловероятен, равно как и оттепель в отношениях Варшавы с Москвой — они сегодня находятся на крайне низком уровне, и любой расклад в парламенте вряд ли изменит ситуацию.