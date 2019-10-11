По указке Трампа: чего ждать от нового посла США в России

Президент США Дональд Трамп выдвинул заместителя главы американского внешнеполитического ведомства Джона Салливана на пост нового посла в Москве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

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Теперь его кандидатуру должен утвердить сенат.

Стоит отметить, что Салливан — кадровый сотрудник Государственного департамента, в то время как его предшественник Джон Хантсман, который подал в отставку еще летом, а неделю назад покинул пост, был политическим назначенцем.

Посольство Хантсман возглавил в 2017 году — уже после значительного сокращения численности дипкорпусов России и США в Вашингтоне и Москве. На посту он пробыл без малого два года.

Салливан же проработал около двух лет на должности заместителя госсекретаря. В 2018 году он даже на месяц возглавил ведомство — пока руководителем Госдепа не был утвержден Майк Помпео.

В области международных отношений Салливан трудится с 2010 года — до этого работал на различных должностях в американском минюсте, минобороны и министерстве торговли. В начале карьеры на дипломатическом поприще он возглавлял специальный правительственный комитет по налаживанию экономических отношений США и Ирака.

Имя Салливана значилось в списке наиболее вероятных кандидатур на пост главы диппредставительства США в России. В августе, когда Хантсман подал в отставку, Трамп заявлял, что «вполне допускает», что новым послом станет именно Салливан. Назывались и другие кандидаты, например, спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган.

В то же время

именно про Салливана Трамп говорил как про хорошего кандидата на должность, отмечая, что: «Майкл Помпео его очень ценит, его очень уважают».

О возможном назначении Салливана еще до заявления Белого дома писал Bloomberg, ссылаясь на источники внутри американского внешнеполитического ведомства.

По их данным, Москва якобы уже согласилась на его кандидатуру.

Будущий американский посол не отличается положительным настроем в отношении России, однако, будучи сотрудником Госдепартамента, сможет серьезно повысить приоритетность темы отношений с Москвой во внешнеполитическом ведомстве.

Салливан не раз делал критические высказывания в адрес России. Например, говоря о бюджете госдепартамента США на 2020 год, в котором на борьбу с «российской угрозой» заложено более полумиллиарда долларов, он назвал влияние России в Европе, Евразии и Центральной Азии «злонамеренным».



До назначения Помпео — в 2018 году — исполнявший обязанности главы госдепа США Салливан обвинил власти Чечни в отказе расследовать нарушения прав человека и ущемление прав сексуальных меньшинств в регионе. Такие данные значились в официальном ежегодном докладе госдепартамента по правам человека в мире.

В итоге глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил Салливана посетить республику.

«Я со всей ответственностью отвечаю господину Джону Салливану, что в его утверждениях о нарушении прав человека в Чечне — и тем более безнаказанности — нет и доли правды. Более того, могу сказать, что в вопросах соблюдения фундаментальных прав человека ситуация в Чечне существенно лучше, чем в Соединенных Штатах Америки», — цитирует слова Кадырова РИА «Новости».

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что новый посол сулит энную «перезагрузку» в отношениях двух стран. Он также считает, что назначение нового человека может способствовать активизации контактов по таким вопросам, как Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Возобновление переговорного процесса, я надеюсь, произойдет, поскольку основная функция посла — именно выстраивание двусторонних отношений», — цитирует слова Морозова РИА «Новости».

Насчет СНВ-3, действие которого подойдет к концу в 2021 году, с депутатом солидарен эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Михайлов.

«Возможное назначение такого высокопоставленного дипломата дает слабую, но надежду на то, что, возможно, США хотят пересмотреть этот договор, передоговориться на новых условиях, модернизировать его условия, а для этого нужно активное участие дипломатии», — считает американист.

Но при этом Салливан будет действовать не самостоятельно, а по указаниям Трампа, добавил эксперт в интервью РИА «Новости».