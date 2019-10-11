Грету обошли: кому досталась Нобелевская премия мира

Вручение Нобелевской премии мира прошло в Осло в пятницу. Награду получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али за «усилия по достижению мира и международного сотрудничества, в частности, за решительные инициативы по разрешению пограничного конфликта с Эритреей».

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Абий Ахмед смог создать основу для мирного соглашения между Эритреей и Эфиопией, которое разрешило патовую ситуацию на границе двух стран. Также Ахмед «положил начало реформам, которые дали многим гражданам Эфиопии надежду на лучшую жизнь», отмечается в заявлении Норвежского нобелевского комитета, который занимается вручением премии мира.

Также представители комитета назвали премию мира 2019 года «данью уважения всем, кто продвигает мир и воссоединение в Эфиопии, а также в Восточной и Северо-Восточной Африке в целом».

Война между Эфиопией и Эритреей длилась два года — с 1998-го по 2000-й. Ее причиной стала борьба за спорные территории на границе двух стран. К концу войны Эфиопия перехватила инициативу и заставила эритрейцев отступить, после чего между сторонами конфликта установилось шаткое равновесие. Точное число жертв войны до сих пор неизвестно — каждая из стран признала погибшими по 20 тыс. человек, но некоторые оценки доходят до 200 тыс. и более.

Спорные территории в итоге были распределены примерно поровну, но накал обстановки на границе остался прежним. Завершить конфликт удалось только к 2018 году — тогда Абий Ахмед Али и эритрейский президент Исайяс Афеворки наконец подписали мирный договор. Между странами были восстановлены дипломатические отношения, вновь налажены экономические и политические связи.

Как заявили представители Норвежского нобелевского комитета, усилия, приложенные для этого премьер-министром Эфиопии, «заслуживают признания и поощрения».

В прошлом году лауреатами премии стали врач из Демократической республики Конго Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад. Они получили ее за «стремление прекратить использование сексуального насилия как оружия в вооруженных конфликтах».

Премия мира, в отличие от остальных Нобелевских премий, вручается не в Швеции и не шведскими организациями — ее присуждает Норвежский нобелевский комитет, членов которого назначает парламент страны. Другая особенность премии мира — она может присуждаться не только отдельным людям, но и организациям.

Премия вручается с 1901 года. Согласно воле Альфреда Нобеля, ее получает тот, кто, по мнению комитета, внес «наибольший вклад в сплочение народов, упразднение или снижение численности армий и в содействие мирным договоренностями». В разные годы ее получали как политики, так и правозащитники — лауреатами премии были, например, занимавший тогда пост президента СССР Михаил Горбачев и советский физик Андрей Сахаров.

В 1985 году премию получили «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» — международное движение ученых-медиков, целью которых было недопущение ядерного конфликта. В число ее основателей вошли изобретатель дефибриллятора Бернард Лаун и известный советский кардиолог Евгений Чазов.

Осенью 2006 года бывшие члены этой организации запустили «Международную кампанию за запрещение ядерного оружия» (ICAN) — уже новую организацию, призванную содействовать исполнению и приведению в действие Договора о запрещении ядерного оружия.

Само соглашение было подписано 20 сентября 2017 года, но все еще не вступило в силу. Его не поддержал никто из стран «ядерного клуба», а также ни одна из стран НАТО, кроме Нидерландов.

В том же году ICAN тоже получила премию мира — за привлечение внимания к катастрофическим последствиям применения ядерного оружия.

В формулировках, которые сопутствуют вручению премии мира, можно увидеть общие черты — чаще всего комитет отдает предпочтение продолжительной и системной деятельности. Так, бывшего президента Финляндии Мартти Ахтисаари наградили за «усилия в разрешении международных конфликтов на нескольких континентах в течение более чем трех десятилетий».

Другой лауреат — экс-президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, в свою очередь, получил премию «за усилия по прекращению в стране более чем полувековой гражданской войны». Иранская правозащитница Шарин Эбади — «за вклад в развитие демократии и борьбу за права человека, особенно женщин и детей в Иране».

В своих решениях последних десятилетий комитет тяготеет к фундаментальности и своеобразной «выслуге лет» получателей награды, хотя это не всегда работает именно так. Как, например, в случае с недавно отметившей свой первый круглый юбилей премией экс-президента США Барака Обамы 2009 года, которую он получил за «невероятные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми».

Президентом Обама успел стать менее чем за год до этого — и значимых свершений к моменту объявления лауреатов у него не могло быть даже в теории. Ту премию вскоре назвали «авансовой» — предполагалось, что Обама распутает узел противоречий, в который к тому моменту оказались втянуты США и мир.

Распутывание в итоге не совсем состоялось — обещанная «перезагрузка» отношений с Москвой к началу десятых вновь оказалась замороженной, а попытки смягчения международной обстановки обернулись ливийской кампанией и разошедшимися по Сети кадрами последних минут жизни Муаммара Каддафи.

Правда, другое начинание Обамы во внешней политике все же привело к Нобелевской премии — но та награда досталась Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в 2013 году, а американский лидер сыграл здесь далеко не самую однозначную роль.

То, что премия мира в этом году досталась премьеру Эфиопии, не было ожидаемым сценарием. Предварительные прогнозы экспертов и букмекерских компаний прочили победу шведской школьнице Грете Тунберг — экологической активистке, запустившей серию так называемых «школьных забастовок за климат».

В конце сентября Тунберг выступила на саммите ООН по климату, где обвинила мировые правительства в бездействии и предательстве интересов будущих поколений. Гипотетическая премия Греты Тунберг была бы во многом похожа на случай Обамы, когда лауреат скорее олицетворяет запрос на изменения, нежели отмечается к этому моментами реальными достижениями.