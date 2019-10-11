«Авиакомпании банкротятся»: Зеленский хочет вернуть рейсы в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей первой большой пресс-конференции высказался на тему отсутствия авиасообщения с Россией. По его мнению, это является странным в условиях сохранения железнодорожного сообщения.

«Считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. У нас, кстати, из-за этого банкротятся авиакомпании. У нас дотационными являются в принципе авиарейсы, и, честно говоря, мы можем спокойно национализировать нашу крупную авиакомпанию», — отметил Зеленский.

По словам президента, отсутствие авиасообщения невыгодно для Украины, а «люди должны хотеть» его возобновления, однако об этом никто не говорит. Он также добавил, что для этого необходимо делать определенные шаги — «проводить встречи, заканчивать войну в Донбассе».

Реклама

Прямое авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено 25 октября 2015 года. Тогда Киев в одностороннем порядке запретил полеты над своей территорией для крупнейших российских авиакомпаний. При этом запрет также распространялся на транзитные полеты через Украину. Свое решение украинские власти объяснили «защитой от агрессивных действий» России. Киев также ввел санкции против 25 российских авиакомпаний, официальной причиной послужило то, что перевозчики совершали регулярные и чартерные рейсы в Крым. Несмотря на то, что полуостров стал частью России в марте 2014 года после референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами, Украина его итогов не признает и считает регион своей частью.

Москва же назвала действия Киева неправомерными и зеркально отреагировала на запрет с украинской стороны. Обоюдные ограничительные меры привели к остановке авиасообщения между странами. При этом на момент закрытия неба двусторонний пассажиропоток составлял около 657 тысяч человек. По данным украинского министерства инфраструктуры, обе страны теряют около 8 млрд рублей из-за прекращения авиасообщения.

Ситуация ухудшилась весной 2019 года, когда Украина ужесточила запрет и ввела ограничения в отношении чартерных рейсов из России. Исключением стали только те рейсы, которые необходимы для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и Красного креста. При этом Москва не стала отвечать на действия украинской стороны, а наоборот предложила снять все запреты.

К слову, Россия изначально выступала за снятие взаимных ограничений и призывала власти Украины к переговорам. В Москве настаивают, что урегулирование споров вокруг авиасообщения отвечает интересам народов обеих стран.

Данную позицию в конце июля подтвердили в Росавиации, с призывом к переговорам выступил глава ведомства Александр Нерадько.

«Мы всегда были готовы, и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам», — сказал он.

Однако украинская сторона отказывается от подобных предложений, глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий 27 сентября заявил, что пока нельзя говорить о возобновлении прямого авиасообщения с Россией.

«Учитывая, как они себя ведут, я думаю, что о прямом авиасообщении с ними нельзя говорить вообще», — отметил министр.

При этом он не уточнил, о каком именно «поведении России» идет речь, но добавил, что возобновление авиасообщения будет означать урегулирование всех споров между странами.

Стоит отметить, что запрет полетов привел к тому, что большинство людей ездят из Украины в Россию и обратно по железной дороге. Украинские власти систематически угрожали прекратить железнодорожное сообщение с Москвой, но в итоге подобных шагов сделано не было.

За прошлый год по железной дороге в Россию и обратно были перевезены 772,9 тыс. человек, для «Укржелдороги» именно российские маршруты стали самыми прибыльными. Также между странами увеличилось число автобусных рейсов, это обусловлено тем, что поездка на автобусе примерно вдвое дешевле, чем на поезде.