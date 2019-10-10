«Палец на ядерной кнопке»: Макрон покончит с Британией в ЕС

Британские парламентарии приложили все усилия, чтобы не допустить Brexit без сделки, курс на который взял премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

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Брюссель уже высказал свое недовольство новым соглашением, которое предложил премьер. При этом парламент Королевства заблокировал возможность выхода из ЕС без сделки. Несмотря на это, Борис Джонсон намерен исполнить свои предвыборные обещания, что уже привело к политическому кризису в Британии.

Впрочем, исход противостояния внутри Лондона далеко не все может решить. Не стоит забывать, что окончательное слово остается за Евросоюзом, который может свести все старания британского парламента к нулю. И в этом вопросе все большее недовольство проявляет Франция.

Либо Соединенное Королевство меняет свою риторику, либо ЕС не даст новой отсрочки Brexit, которая так нужна парламенту. Об этом 10 октября сообщил Politico высокопоставленный французский чиновник.

Позицию ЕС можно понять. Никаких оснований считать, что в конце концов Лондон и Брюссель придут к новому соглашению, устраивающему обе стороны, нет. Соответственно, откладывать Brexit нецелесообразно.

Только «политические перемены» в Британии, создающие возможность «другого диалога», могут оправдать продление крайнего срока, установленного 31 октября для Brexit. Об этом в среду на парламентских слушаниях заявила парламентский секретарь по европейским делам Амели де Монтшалин.

«Если будут новые выборы, если будет новый референдум, если есть политические изменения, которые заставляют нас думать, что у нас может быть другой диалог, нежели тот, который у нас сейчас, можно обсудить запрос о продлении», — заявила госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Амели де Монтшалин.

Она подчеркнула, что при сложившихся условиях надежды на продвижение диалога нет, а новая отсрочка не решит проблемы. До саммита ЕС остается ровно неделя, за которую практически невозможно изменить ситуацию.

Главным вопросом, по которому стороны не могут прийти к согласию, остается судьба Северной Ирландии. В соглашении, к которому пришла с ЕС предшественница Джонсона Тереза Мэй, предполагается, что Северная Ирландия остается в едином рынке и таможенном союзе до тех пор, пока Лондон и Брюссель не придумают другой способ обеспечить прозрачность границы с Ирландией.

Британский парламент всерьез обеспокоен, что такой сценарий поставит страну в зависимость от ЕС на неопределенно долгое время.

Борис Джонсон предложил Евросоюзу другой вариант — Северная Ирландия остается в едином рынке, но выходит из таможенного союза вместе со всей Британией. В течение переходного периода Лондон и ЕС по-прежнему будут искать другой способ сохранения прозрачности границ. Если вопрос не будет решен, то на границах снова начнутся проверки.

Евросоюз, впрочем, прохладно встретил инициативу Бориса Джонсона. Канцлер Германии Ангела Меркель поставила вопрос ребром. Она напрямую сказала британскому премьеру, что другой вариант по вопросу Северной Ирландии попросту исключен — либо Белфаст остается частью таможенного союза, либо Лондон может выходить без сделки.

Европейские лидеры уже не скрывают, что не будут искать компромисс по столь чувствительному для Соединенного Королевства вопросу. Такая жесткая позиция может стать наглядным примером для каждого члена ЕС, которому вздумается повторить маневр Лондона и последовать за ним — никаких прощальных подарков ожидать не стоит.

Причем роль строгого надзирателя в этой ситуации, судя по всему, взял на себя Эммануэль Маркон. Европейские чиновники ждут, что именно он займет жесткую позицию по вопросу любой отсрочки Brexit.

Когда в апреле Тереза Мэй просила Брюссель о новом дедлайне, именно французский президент настоял на кратковременной отсрочке в полгода. Остальные европейские чиновники и политики были готовы предоставить Лондону больше времени для решения своей проблемы.

В среду Амели де Монтшалин заявила, что позиция Франции по этому вопросу остается той же, что и полгода назад, когда Британия просила продления. Однако ситуация не изменилась, несмотря на смену премьер-министра — Лондон по-прежнему парализован.

Официальная позиция ЕС заключается в том, что Брюссель открыт для сделки и «жесткий Brexit» не входит в сферу его интересов. К тому же британский парламент дал ясно понять, что не допустит выхода страны без соглашения.

Большинство европейских политиков уверены, что очередной отсрочки не избежать. При этом никто не знает, чего ожидать от французского лидера.

В августе Эммануэль Макрон встретился с Борисом Джонсоном. Перед переговорами лидер Франции дал понять, что видит только два варианта развития событий: «жесткий» Brexit либо отказ Британии от выхода из ЕС.

«Жесткий Brexit будет на совести британского правительства, — заявлял Макрон. — Однако у них всегда есть возможность в последнюю секунду принять решение об отказе от использования статьи 50 [договора о Европейском союзе и принять решение не выходить из ЕС]».

Европейские СМИ обращают внимание, что именно Франция имеет наибольшую политическую выгоду от Brexit. Лондон всегда играл одну из первых ролей в определении политики Евросоюза наряду с Германией и Францией.

Сам Макрон не скрывает своих амбиций — политик намерен оставить след не только в истории Франции, но и всего ЕС. Политическая карьера Ангелы Меркель постепенно сходит на спад, и с выходом Британии у Макрона появится шанс стать главным лидером в Евросоюзе.

К тому же терпеть самого ярого евроскептика — Бориса Джонсона — на саммитах ЕС французскому лидеру вряд ли хочется. Макрон крайне нетерпимо относится к политикам-националистам и не раз высказывал раздражение в их сторону.

После Brexit Франция останется единственной страной в ЕС, которая может похвастаться постоянным местом в Совете Безопасности ООН и наличием ядерного оружия.

«Я не был бы слишком уверен в том, какой будет линия Франции в этом сценарии, — цитирует Politico слова высокопоставленного дипломат ЕС. — Они останутся с пальцем на ядерной кнопке и креслом в ООН».

Кроме того, французский лидер имеет свои планы на работу новой Европейской комиссии, которую 1 ноября возглавит бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Затянувшийся Brexit и неспособность Британии определиться не соответствуют повестке ЕК, которую хотел бы видеть президент Франции. Гораздо приятнее Макрону было бы приступить к решению такой глобальной проблеме, как изменение климата.

В воскресенье президент Франции, отказав Джонсону в личной встрече, провел с ним телефонный разговор. В ходе переговоров Макрон заявил, что новые предложения премьера не рассматриваются Брюсселем. Он дал Борису Джонсону неделю на полный пересмотр соглашения, что сделать практически невозможно.

«Президент сказал ему, что в ближайшие дни переговоры с командой Мишеля Барнье (главный переговорщик ЕС) должны быть продолжены быстро, чтобы оценить в конце недели, возможна ли сделка, которая уважает принципы Европейского союза», — сказал The Guardian источник в Елисейском дворце.