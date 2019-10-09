«Сложная история»: Зеленский не видит формулы для возвращения Крыма

Киевские власти собираются вернуть Крым при содействии международных партнеров, однако «формулы Штайнмайера» для этого процесса у Украины нет, сказал украинский лидер Владимир Зеленский во время посещения выставки «Оружие и безопасность» в Киеве.

«Сейчас нет этой формулы», — приводит слова президента «Крым. Реалии TV». Так глава государства ответил на вопрос, существует ли для Крыма «формула Штайнмайера».

Формула, которая получила имя своего создателя в прошлом главы МИД ФРГ, а ныне федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, гарантирует самопровозглашенным республикам особый статус, который подразумевает их автономность.

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Однако он присваивается этому регионы Украины поэтапно. Сначала временно — в день выборов в местные муниципальные органы. Затем, когда БДИПЧ ОБСЕ опубликует отчет, подтверждающий легитимность результатов голосования, особый статус республикам должен быть предоставлен на постоянной основе.

По словам Зеленского, крымский вопрос — это «сложная история», которую нельзя решить без посторонней помощи. «Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Необходимы условия наших международных партнеров», — признал глава государства.

Вместе с тем, он заявил, что Киев в решении этого вопроса делает ставку на развитие армии. «Должна у нас быть еще мощнее армия. Мы уважаем наших военных. Но, честно говоря, надо быть очень мощными, чтобы не только наша дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент страны уже не в первый раз говорит о том, что Крым «необходимо вернуть» Украине. Так, в середине сентября он заявил, что власти страны будут бороться за «возвращение» Крыма «не только словами». Такое обещание он сделал перед участниками форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве.

«Что касается Крыма, то я думаю, что самая сложная ситуация будет с возвращением Крыма. У меня пока не было встречи ни в нормандском формате, ни с [президентом России Владимиром] Путиным. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только словами», — цитирует Зеленского ТАСС.

При этом украинский лидер заверил всех присутствующих, что Киев уже придумал «несколько форматов, несколько идей», которые способствовали бы решению этого вопроса. Однако Зеленский не стал раскрывать всех карт. «Я не могу вам об этом говорить, это слишком рано. И пока я не хочу, чтобы кто-нибудь использовал наши идеи», — сказал он.

Президент Украины добавил, что уже проводит различные встречи, на которых обсуждает, в частности, модель по «возвращению» Крыма.

Спустя три дня Зеленский рассказал об основных своих задачах, которые ему необходимо решить будучи главой государства, передает ТАСС. «Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины», — заявил он, добавив, что рассчитывает на международную поддержку в виде продолжения санкционной политики в отношении России.

Тем временем на этом нелегком поприще Украине готовы помогать власти США. С 24 по 30 сентября прошла Генассамблея ООН, на полях которой встретились украинский президент Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп. После переговоров Зеленский заявил, что Трамп дал ему обещание помочь с «возвращением» Крыма, передает РИА «Новости».

«Мне кажется, и я это услышал, что он согласен, что это наша родная земля и мы будем ее возвращать. Он говорит: «Да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать», — сказал Зеленский.

В России же слова Зеленского о «возвращении» Крыма не воспринимают всерьез. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА «Новости» назвал высказывания украинского лидера по крымскому вопросу политическим романтизмом.

«Это чистой воды популизм и несерьезно для политиков такого уровня. Это не имеет никакого отношения к реальности. Это невозможно и никогда не будет. В мире это все поняли и признали. Киевским властям тоже это нужно признать и двигаться дальше. Команда Зеленского сейчас страдает политическим романтизмом. Немного пройдет время, и они опустятся на землю», — считает Константинов.