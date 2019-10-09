Шоколадная дюжина: на Порошенко завели новое дело

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло 13-е по счету уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Как сообщает «Страна.ua», дело возбуждено по статье 366-1 Уголовного кодекса страны по факту возможного декларирования недостоверной информации.

«Такое дело зарегистрировано», — заявил журналистам представитель ГБР в ответ на соответствующий вопроc.

Впоследствии производство было передано в распоряжение Национального бюро расследований Украины (НАБУ).

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Заявителем по делу выступил народный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский. В своем фейсбуке парламентарий опубликовал выписку из Единого реестра досудебных расследований — в ней значится, что ГБР зарегистрировало его обращение и открыло дело.

Порошенко якобы задекларировал недостоверные сведения о доходе с принадлежащих ему «субъектов хозяйствования» в 2018 году.

Двумя днями ранее юрист Андрей Портнов, выступавший заявителем сразу по нескольким уголовных делам, открытым в отношении Порошенко, обратился к экс-президенту по поводу ареста бывшего народного депутата Рады Сергея Пашинского.

По словам Портнова, Порошенко может стать следующим представителем «старого режима», который отправится в застенок.

«Петр Порошенко, надеюсь, Вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому. Мы будем продолжать формировать вокруг Вас уголовную повестку и объяснять людям структуру каждого Вашего преступления. Мы будем делать все, чтобы у властей не осталось другого выхода и Вы стали следующим клиентом следственного изолятора», — заявил юрист.

Депутат ранее был арестован до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений. В 2016 году во время конфликта на дороге Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу местному жителю.

В течение этого лета на Украине было открыто 12 уголовных производств, в которых фигурирует фамилия Порошенко. Политик проходит свидетелем по делам о государственной измене в ходе столкновения в Керченском проливе, злоупотреблении служебным положением и попытке узурпации судебной власти. Кроме того,

Порошенко проходит как свидетель по делу об отмывании $300 млн, полученных при продаже завода «Кузница на Рыбальском».

В середине лета на Украине завели дело по поводу поездки Порошенко и его семьи на Мальдивы. Юрист Андрей Портнов, выступивший заявителем иска, считает, что экс-президент и его родственники незаконно пересекли границу с поддельными паспортами. По его мнению, факты из этого дела помогут определить новые офшоры, собственность, а также неизвестные широкой публике ранее активы и счета Порошенко.

Порошенко допрашивали, когда он еще был главой украинского государства — сотрудники управления специальных расследований генпрокуратуры Украины вызывали его по делу о гибели людей на «евромайдане» в Киеве в феврале 2014 года. Тогда Порошенко, бывший одним из предводителей массовых протестов, отказался подписывать протокол допроса.

В конце июня экс-президент Украины заявил, что против него не возбуждено ни одного уголовного дела. «Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», — заявлял олигарх и экс-президент.

Он также сделал заявление, что будет считать поводом для гордости любое уголовное дело, которое откроют против него по конкретным фактам преступлений. Однако глава ГБР Роман Труба вскоре после этого заявил, что Порошенко прекрасно осведомлен об уголовных делах, фигурантом которых он является.

Украинские журналисты ранее сообщали, что экс-президент Украины обратился к лоббистской компании из США, попросив помощи в суде.

Скандалы вокруг возможных преступлений Порошенко иногда принимают форму весьма экстравагантную. Премьер-министр Молдавии Майя Санду обвинила бывшего президента Украины в возможной причастности к международному наркотрафику.

Сам Порошенко эти слова комментировать как-либо отказался.

Стоит отметить, что другой экс-президент Украины Виктор Янукович был осужден киевским судом заочно на 13 лет лишения свободы.