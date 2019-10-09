Сначала извинитесь: российские депутаты не поедут в США

Депутаты Госдумы не будут ездить в США до тех пор, пока американские власти не дадут им объяснения и не принесут извинения в связи с инцидентом с членом нижней палаты российского парламента Ингой Юмашевой, которую сотрудники ФБР допросили в аэропорту Нью-Йорка, написала в своем телеграм-канале советник спикера палаты Анастасия Кашеварова.

Она назвала подобное отношение других государств к представителю российской власти недопустимым.

«Задавать вопросы, допрашивать депутата Государственной думы имеют право избиратели и российские силовые ведомства», — обратила внимание советник спикера.

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По ее словам, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков должен был лететь в командировку в США, но в связи с такими обстоятельствами его визит не состоится.

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов 5 октября сообщил, что Юмашева прибыла в Нью-Йорк для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», но в аэропорту ее задержали сотрудники ФБР. Они допрашивали российского депутата около часа.

«Юмашевой задавали абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы. Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение», — рассказал дипломат.

Антонов обратил внимание, что сотрудник комитета по международным делам Юмашева, избранная в Госдуму от партии «Единая Россия» от Республики Башкортостан, за последние несколько лет сделала «многое» для развития и улучшения российско-американских отношений.

Действия сотрудников ФБР российский посол назвал «возмутительными и неприемлемыми». В связи с этим диппредставительство РФ направило ноту протеста в Госдепартамент США. «Мы <...> рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Госдумы», — подчеркнул представитель России в США.

Но американская сторона ситуацию не комментировала. От объяснения ситуации отказались сами сотрудники ФБР.

«У нас нет комментариев [по данной ситуации]», — ответил представитель бюро на просьбу ТАСС объяснить причины задержания российского политика.

При этом в России этот инцидент прокомментировали на различных уровнях. В МИД РФ, в частности, выразили решительный протест в связи с такими обстоятельствами. Во внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее очередной враждебной акцией против России и ее представителей. Дипломаты считают, что она нацелена на дальнейшее ухудшение отношений двух государств.

«Возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб», — отметили в министерстве.

Там обратили внимание, что форум, на который ехала Юмашева, нацелен на укрепление взаимопонимания и сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

«К сожалению, конструктивный настрой организаторов конференции столкнулся с жестким сопротивлением определенных политических сил в Вашингтоне. Свидетельство тому — срыв участия в форуме представителей МИД России из-за невыдачи виз, а теперь и наглая провокация в отношении российского парламентария», — возмутились в ведомстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что российские дипломаты не смогут присутствовать на форуме «Диалог Форт-Росс», поскольку им отказали в получении американских виз.

В Кремле задержание и допрос Юмашевой сочли неприемлемым,

заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация вызывает глубокую озабоченность.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал действия сотрудников ФБР в отношении депутата беспределом. Он напомнил, что Юмашева возглавляет группу дружбы с конгрессом США и многое сделала для развития отношений между парламентами России и Соединенных Штатов при нынешних непростых обстоятельствах.

Сама парламентарий назвала ситуацию с задержанием сотрудниками ФБР «неприятным явлением».

«Как политик, вижу, что, к сожалению, это становится определенного рода тенденцией в российско-американских отношениях. И невыданные визы нашей делегации на Генассамблее ООН, и то, что наши сотрудники МИД не смогли отправиться на «Форт-Росс» в Калифорнию тоже по причине невыдачи виз, и моя история с допросом. Наверное, это звенья одной цепи», — сказала Юмашева в эфире телеканала «Россия-24».

При этом она призвала отделять друг от друга обычных жителей и американских политиков.

Депутат считает, что последние пытаются «набрать очки» на российской теме. Российским политикам она при этом сказала, что они «не должны обижаться, бояться и поддаваться на такого рода провокации».

В очередной раз отношения Вашингтона и Москвы обострились из-за визового скандала. 24 сентября стало известно, что десять российских делегатов не получили визы в США для участия в ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН. В их числе был и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Кроме того, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что американская сторона отказала ему в визе для участия в конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.