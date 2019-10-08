«Темное пятно»: как демократы собираются устранить Трампа

Распространившаяся в СМИ информация о телефонном разговоре президентом США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского подарила демократам очередной шанс на импичмент американского главы. Сотрудники Белого дома, замешанные в украинском скандале, публикуют свои переписки, выступают с заявлениями, а также дают показания в конгрессе. В центре скандала оказались практически все, кто имел дело с Киевом.

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В конце сентября пошли первые жертвы — в отставку подал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. О своем решении он объявил на следующий день после публикации анонимного сообщения сотрудника американской разведки, который рассказал о якобы давлении Трампа на Зеленского в телефонном разговоре 25 июля.

В докладе указано, что в ходе своего визита в Киев, который состоялся на следующий день после общения президентов, Курт Волкер советовал Зеленскому выполнить требования Трампа. Спецпредставителя на этой встрече сопровождал посол США в ЕС Гордон Сондланд.

4 октября Курт Волкер в течение десяти часов давал показания конгрессу по возможному импичменту Трампа. Во вторник перед комиссией должен был предстать Гордон Сондланд, однако Госдепартамент США запретил ему выступать на слушаниях в палате представителей.

Демократы попытаются доказать, что Дональд Трамп надавил на украинского лидера и злоупотребил властью. Глава Белого дома, согласно обвинению его политических оппонентов, потребовал от Зеленского провести расследование против сына его главного конкурента на предстоящих выборах 2020 года Джо Байдена.

Конгресс еще заслушает показания экс-посла в Киеве Мари Йованович, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, советника Госдепа Ульриха Брехбула и адвокат Трампа Рудольфа Джулиани.

Сам глава Белого дома уже должен был привыкнуть к подобным атакам от демократов. На протяжении двух лет его президентства спецпрокурор США Роберт Мюллер вел расследование «российского дела» о якобы имевшем место сговоре Трампа с Москвой в ходе президентских выборов. Однако расследование не принесло демократам никаких результатов — Мюллер так и не нашел доказательств, достаточных для обвинений в отношении Дональда Трампа.

Тем не менее, новая атака демократов все же заставила американского лидера понервничать. Накануне Axios со ссылкой на источники сообщил о том, что Трамп имеет некоторые опасения насчет возможного импичмента.

По информации издания, президент в ходе телефонного разговора с однопартийцами заявил, что подобный сценарий может стать темным пятном в его биографии.

«Вы бы не захотели, чтобы это [импичмент] было в вашей биографии», — цитирует источник Axios слова президента.

При этом, как сообщает издание, Трамп не теряет оптимизма — американский лидер уверен, что инициатива демократов лишь сыграет ему на руку на следующих выборах в США.

Вероятность импичмента действительно крайне мала. Выдвигает обвинение палата представителей, после чего юридический комитет проводит расследование. По итогам расследования голосует полный состав палаты представителей, для продолжения процесса законодатели должны проголосовать простым большинством.

Если обвинение утверждено, то дело передается в сенат, который рассматривает доказательства и выносит окончательное решение по импичменту. Чтобы импичмент состоялся, должны проголосовать не менее двух третей сенаторов. Дело в том, что большинство мест в сенате принадлежат республиканцам (53 из 100). Соответственно, даже если демократам удастся довести дело до сената, то набрать необходимое количество голосов будет весьма непросто.

«Они, конечно, понимают, что им до конца не довести, с поста они его не сместят, но испортить ему избирательную кампанию они могут весьма эффективно. Что им дает начало официального расследования? — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» глава фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. — Они будут иметь право запрашивать официальные документы из разных инстанций, то, чего сейчас они не имеют. А вот в рамках расследования они будут трясти, вытряхивать наружу всю эту подноготную, искать компромат на Трампа».

Времени у оппонентов американского лидера тоже не так много. Демпартия рассчитывает завершить процедуру до конца этого года, однако четкого графика у них еще нет. Об этом спикер палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси сообщила CNN. При этом он отметила, что поручила своим однопартийцам приготовиться к оперативной работе.

Подобная спешка вполне обоснована. Главная цель демократов вовсе не состоит в том, чтобы добиться импичмента президента. На кону — выборы 2020 года, победа на которых — «вопрос жизни и смерти» для обеих политических сил.

Избрание Трампа на пост президента в 2016 году стало пощечиной для демократов. Политическое пространство в США всегда отличалось повышенным напряжением, вызванным противостоянием двух партий. Однако схватка Демпартии и Дональда Трампа вышла уже за пределы внутреннего поля. Тот факт, что обе стороны вытащили в публичное пространство разговор главы Белого дома с другим президентом наглядно продемонстрировал это.

Действия Трампа, как во внутренней, так и во внешней политике, стали настоящим вызовом для его оппонентов — демократы практически ни в чем не согласны с президентом. Не сглаживает ситуацию и стиль его поведения — глава Белого дома часто позволяет себе выходить за рамки дипломатической вежливости, когда речь заходит о тех вещах, которые не нравятся демократам.

«Расследование будет идти в предвыборный период и станет вопросом электорального процесса. Все это будет политической битвой между президентом, его сторонниками и конгрессом, — поделился мнением с «Газетой.Ru» профессор Университета Вашингтона, директор центра исследований конгресса и президентства в США Джеймс Тарбер.

Победа на выборах 2020 года — вопрос не только будущего, но и чести для обеих сторон. В этой предвыборной кампании одним из главных инструментов, судя по всему, станет именно импичмент. Цель демократов — как можно сильнее дискредитировать Трампа в глазах избирателей. Все свои силы они сосредоточат, судя по всему, не на своих кандидатах и их кампаниях, а на том, чтобы демонизировать нынешнего президента.

При этом, самим кандидатам от Демпартии ничего не мешает расставить приоритеты по-другому.

«Такого единого буквально организма, который бы координировал деятельность тех, кто уже находится у власти по мандату Демократической партии, и тех, кто собирается бороться на выборах президентской должности или в конгресс, нет. Тут все-таки есть разница. Как правило, кандидаты все сами организуют, и они не настолько связаны с Демократической партией, с ее национальным руководством, национальным комитетом, как это может показаться. В финансовом плане они практически не связаны, каждый формирует свой собственный бюджет», — рассказал Юрий Рогулев.

Однако, если новое расследование снова ничем не закончится, то ущерб могут понести сами демократы. Американцы поймут, что огромное количество усилий и средств тратится на пустую войну с Трампом. Импичмент может сыграть на руку главе Белого дома и вызвать симпатию и сочувствие среди американцев, как это было, например, с Биллом Клинтоном.

«Я думаю, вероятность, что Трампа подвергнут импичменту, мала. Но что касается демократов, это может обернуться против них и стимулировать поддержку Трампа со стороны избирателей. Вот только сейчас появились сообщения, что на его предвыборные счета только за день после запуска процедуры импичмента поступило $13 млн», — отмечает Джеймс Тарбер.

Кроме того, под угрозой находится рейтинг Джо Байдена, вопросы о бизнесе его сына на Украине уже находятся в публичном пространстве США, дальнейшая раскрутка этой истории может навредить бывшему вице-президенту и лишить его всяких шансов на президентство.

«Это может повредить двояко. Во-первых, провал акции, если они ничего не докажут, может им обойтись дорого. Второе, поскольку они организуют расследование против президента, который баллотируется на предстоящих выборах, то республиканцы в долгу не останутся, — считает Юрий Рогулев. — Республиканцы все это будут раскручивать. Байдену может не поздоровиться уже сейчас его рейтинги снизились даже на фоне разговоров».

Сам же президент с готовностью принял правила новой игры. 7 октября он призвал к импичменту спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, председателя комитета палаты представителей США по разведке Адама Шиффа, а также всех тех, кто был с ними в сговоре. По мнению главы Белого дома, эти политики должны понести наказание за госизмену.

«Нэнси Пелоси знала обо всех, многих случаях лжи и массовых случаях мошенничества, которые совершал хитрый Адам Шифф в отношении Конгресса и американского народа, — написал Трамп в своем твиттере. — Я думаю, это значит, что им и тем, кто злобно вступал с ними в сговор, должны немедленно объявить импичмент».

Расследование по импичменту стало первым в истории США, проводимым во время предвыборного периода. Слушания в конгрессе начались одновременно с рекламной кампанией Трампа, запущенной его избирательным штабом.