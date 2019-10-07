«Россия — хороший пример»: преемник Могерини поддержал санкции

Вероятный преемник Федерики Могерини на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, экс-глава МИД Испании Жозеп Боррель выступил за сохранение европейских санкций против России, пока «ее поведение не изменится».

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«Чтобы понять мир и выработать общую позицию, нужно больше, чем просто компьютер, нужна способность понимать точки зрения, которые могут быть противоположны. Россия — хороший этому пример. Нужно поддерживать санкции против РФ, пока не произойдут изменения в ее поведении. Для этого нужно много единства, достаточно, чтобы одно государство проголосовало против продления санкций, чтобы они устарели. Вот пример, где единогласие необходимо», — заявил он, выступая на заседании Европарламента в Брюсселе.

В то же время он отметил, что антироссийские санкции ЕС не должны повлиять на взаимодействие Брюсселя и Москвы. Кроме того, он выразил мнение, что в отношениях с Россией есть некоторые перспективы поиска диалога.

В числе приоритетов внешней политики ЕС в 2020-2024 годах Боррель также назвал поддержку Украины и перезагрузку отношений между США и Евросоюзом.

«Позвольте с самого начала сказать, что я намерен заниматься процессами реформ и интеграции в странах Западных Балкан, поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, заниматься вызовами на наших южных границах, развивать новое всеобъемлющее стратегическое сотрудничество со странами Африки и Азии, развивать наше сотрудничестве с США, перезапустить наши трансатлантические отношения», — подчеркнул он.

Самым главным для Евросоюза он назвал сохранение единства. Без взаимодействия внутри ЕС, по его мнению, «Европа станет бесполезной в новом мире». Боррель пообещал работать со странами-членами союза для достижения этого единства. Он назвал эту задачу непростой «в связи с культурными и историческими различиями стран-членов».

Вероятный будущий глава европейской дипломатии еще в конце сентября говорил, что в современных международных отношениях санкции используются в качестве «оружия».

«Современные геополитические конфликты происходят в основном не в окопах на поле боя, а преимущественно в киберпространстве и других областях, начиная от торговли, экономической и денежно-кредитной политики и заканчивая доступом к сырьевым ресурсам. В качестве оружия используются уже не штыки, а кибератаки и гибридные атаки, санкции, пошлины, девальвация валют и принудительная передача технологий», — было указано в письменных ответах кандидата на вопросы Европарламента.

Впрочем, Боррель не уточнил, какие именно санкции имеет в виду, и включает ли его собственное определение европейские ограничительные меры. По его мнению, «жизненно важным» стало использовать все инструменты ЕС, в частности рычаги, предоставляемые рядом внутренних политических процедур союза, если он хочет стать игроком в мировой политике, а не просто плательщиком.

Новый глава европейской дипломатии должен приступить к исполнению своих обязанностей 1 ноября после утверждения в ЕП. Кандидатуру главы испанского МИД согласовали лидеры ЕС. Он должен прийти на смену Могерини, мандат которой истекает в конце октября. Для утверждения в новой должности кандидатуру Борреля должен одобрить Европарламент.

Для ЕС санкции — излюбленный способ давления на Россию. В очередной раз Евросоюз продлил индивидуальные антироссийские санкции в сентябре до 15 марта 2020 года. Ограничительные меры включают, в том числе, заморозку активов и ограничения на поездки. Санкции были введены в отношении 170 физических и 44 юридических лиц, говорится в сообщении Совета ЕС.

Действующая глава европейской дипломатии также неоднократно выступала за сохранение антироссийских санкций.

В начале июня Bloomberg со ссылкой на внутреннюю записку сообщало, что Могерини сама предложила государствам-членам блока продлить ограничительные меры за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года.

В документе было указано, что Европейский союз «не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией». При этом Москва неоднократно отмечала, что присоединение полуострова проходило в полном соответствии с международными нормами.

Глава российского МИД Сергей Лавров при этом в беседе с газетой «Коммерсант» назвал Евросоюз ненадежным партнером России.

Он объяснил свою позицию тем, что ЕС продолжает «играть в геополитику «с нами или против нас».

Вместе с тем он признал, что все старания Москвы «наладить равноправный диалог, отказаться от логики «свой — чужой» оказались безрезультатными».