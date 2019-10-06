«Звоните мне»: Зеленский хочет вернуться на сцену

Украинский президент Владимир Зеленский намерен вернуться в «Квартал 95», одним из основателей которого он является. Об этом сообщила в интервью программе «Светская жизнь» одна из участниц этого телевизионного проекта актриса Елена Кравец. Видеозапись выпуска опубликована в ютубе.

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Актриса рассказала, как после инаугурации Зеленского у нее состоялся телефонный разговор с главой государства. В нем украинский лидер подтвердил, что хочет после президентского срока вернуться на сцену.

«Он говорит: «Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться». Я: «Серьезно?». Он: «Конечно», — поделилась Кравец.

Актриса также добавила, что даже после вступления в должность страны Владимир Зеленский продолжает проверять тексты выступлений и шуток про него и его жену Елену перед тем, как те попадут в эфир.

«Во-первых, Вова все проверяет. Он вычитывает тексты. Мы же думаем, что говорим. Это очень интересно. Мне кажется, такого не было никогда. Интересно, когда тебе по работе надо пародировать свою же подругу», — отметила актриса, подразумевая под подругой Елену Зеленскую.

Вместе с тем Кравец рассказала, что продолжает дружить с семьей президента Украины. Кроме того, по словам актрисы, Зеленский до сих пор «не удалился» из общих чатов «Квартала-95» и продолжает поддерживать связь.

В конце сентября актер студии «Квартал 95», друг и соратник президента Украины Евгений Кошевой сообщил, что Владимир Зеленский устал на посту главы государства.

«Он подустал, мне кажется. По голосу понятно, что хочет казаться бодреньким, но сложно. Но, думаю, он знал, куда шел», — заявил он в эфире украинского телеканала «1+1», принадлежащего бизнесмену Игорю Коломойскому.

По словам Кошевого, они с Зеленским стали меньше общаться, так как у украинского лидера «и так дел хватает».

Комик также рассказал, как впервые побывал в офисе Владимира Зеленского. Актер отметил, что увидел там «советские интерьеры» и что он был настолько впечатлен происходящим в коридорах ведомства, что решил никогда не заниматься политикой. По словам Кошевого, обстановка президентского офиса «давит на человека» и становится понятным желание Зеленского переехать оттуда.

Ранее Кошевой был партнером действующего украинского лидера по сразу нескольким проектам «Квартала 95». В частности, он вел с Зеленским шоу «Рассмеши комика», участвовал вместе с ним в «Вечернем квартале» и появлялся в сериале «Слуга народа» в роли министра иностранных дел Мухина.

Между тем СМИ считают Евгения Кошевого наиболее вероятным кандидатом на пост мэра украинской столицы от пропрезидентской партии «Слуга народа». Примечательно, что актер в свое время пародировал мэра Киева Виталия Кличко. Кроме того, по данным «Страны.ua», помимо 36-летнего артиста рассматриваются такие кандидаты, как медиаменеджер Александр Ткаченко, который сейчас является депутатом Верховной рады, а ранее в течение 11 лет работал генеральным директором «1+1 медиа», также СМИ называют имя главы офиса действующего украинского лидера Андрея Богдана. Однако отмечается, что их рейтинги в Киеве не высоки.

Зеленский, как только вступил в должность президента, начал активно расставлять своих людей на различные посты, в том числе и на должности в региональных администрациях. Однако проблема состоит в том, что многие из них — выходцы из его студии «Квартал-95», и опыт руководства у многих из них отсутствует, за что Зеленского неоднократно критиковали его оппоненты.

До вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский был художественным руководителем студии «Квартал 95», которую он вместе с Сергеем и Борисом Шефирами основал в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал». Кроме того, он неоднократно выступал на сцене в рамках различных шоу и программ. По оценкам экспертов, программа студии «Вечерний квартал» была одним из самых рейтинговых шоу украинского телеканала «Интер».

После того, как весной этого года Зеленский стал украинским президентом, ему пришлось передать свою долю в продюсерской студии бизнес-партнерам. Таким образом, «Квартал» не будет платить Зеленскому зарплату в течение его президентского срока, но при этом глава государства может получать компенсацию с ранее созданных продуктов.