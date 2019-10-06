«Слуга, выходи, народ пришел!»: в Киеве начался новый майдан

«Майдан желтых повязок» проходит в центре Киева — сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко выступают против реализации «формулы Штайнмайера». Как сообщает «Страна.ua», организатором митинга выступает «Движение сопротивления капитуляции».

Реклама

Участники акции протеста вышли на площадь Независимости в центре Киева, повязав на руки желтые повязки и клейкую ленту. «Слуга, выходи, народ пришел!», «Ты наша свежая кровь» – гласят плакаты. В толпе раздают брошюры под названиями «Национализм» и «Москальская отрава».

Акции протеста из-за подписания контактной группой в Минске «формулы Штайнмайера» начались в украинских городах 2 октября. «Майданы» прошли в Запорожье, Полтаве, Харькове, Кривом Роге, Днепре, Виннице, Одессе и Львове.

Вышедшие на митинги украинцы требуют отказаться от «формулы Штайнмайера». Президент Владимир Зеленский заявил, что уважает право сограждан на протест, и призвал не поддаваться на провокации «тех политиков, которые хотят вернуться к грабежу и избежать уголовной ответственности».

«Я слышу вас, и, поверьте, я никогда не сдам Украину», — подчеркнул украинский лидер.

В первом киевском майдане против «формулы Штайнмайера» приняли участие порядка 2 тыс. человек. Они требовали не соглашаться на отведение войск в Донбассе и ввести запрет на любые особые правовые режимы, которые ограничивают суверенитет страны.

1 октября Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера» контактной группой по Украине. Документ подразумевает проведение выборов на востоке Донбасса и может стать прологом для встречи в нормандском формате с участием президентов Путина и Зеленского. Однако реализация договоренностей потребует изменений в конституции, где требуется прописать особый статус Донбасса, и Зеленскому необходимо будет искать союзников, так как конституционного большинства у президентской партии нет.

«Формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе [Донбасса], которого еще нет», — сказал Зеленский. Подпись под документом поставил глава контактной группы с украинской стороны экс-президент Украины Леонид Кучма.

Журналисты и эксперты опубликовали в Сети полный текст подписанного сторонами документа. Согласно «формуле», Украина должна принять специальный закон, по которому на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР пройдут выборы под контролем представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

В день проведения выборов вступит в силу на временной основе закон об особом статусе Донбасса. На постоянную основу он перейдет после публикации организацией доклада о том, прошли ли выборы и отвечают ли они требованиям демократии. Известно, что в тексте отсутствуют упоминания о выводе войск или передаче контроля над границей Украине.

В Кремле позитивно отреагировали на согласование Киевом «формулы Штайнмайера», которая может привести к урегулированию конфликта в Донбассе. Москва рассчитывает, что после названного события все стороны будут работать над проведением саммита в «нормандском» формате.

«Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

3 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписанная в Минске «формула» не означает, что Украина откажется от Крыма и Донбасса. Это также не означает, что выборы в Донбассе состоятся завтра.

«Эта формула говорит только одно — когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса», — пояснил Зеленский.

Он добавил, что формула сможет осуществиться после проведения там местных выборов, которые будут полностью соответствовать украинским законам.

Один из противников формулы — экс-президент Петр Порошенко. Он заявлял, что этот документ является невыгодным для Киева. «Подписание такой «формулы» российского происхождения де-факто означает снятие санкций против России, легитимизирует оккупацию Крыма и референдум в Донбассе в 2014 году. Мы никогда на это не пойдем. Мы не дадим разрушить украинское государство», — заявил Порошенко.