Не знают язык: Венгрия отбирает паспорта у украинцев

Венгерские власти начали массово изымать паспорт, выданные ранее украинцам, заявил бывший глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль. Происходит это, по его словам, потому, что граждане, получившие документы, не являются этническими венграми.

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«Сейчас идут суды один за другим. Дали возможность сдавать экзамен на знание венгерского языка председателям сельских, поселковых, городских советов, а также принимать от них присягу и тому подобное. Оказалось, что больше половины паспортов было выдано тем, кто не является этническими венграми, не знает языка, проживает в Киеве или еще где-то», — рассказал Москаль в интервью «Обозревателю».

Бывший губернатор добавил, что паспорта забирают полицейские, если обладатель документов не понимает венгерского языка. По словам Москаля, паспорт Венгрии можно получить в двух случаях: если у гражданина есть сертификат, подтверждающий его знание венгерского языка, или если его бабушка или мать были гражданками Венгрии.

Он отметил, что проблемы появились, когда украинцы стали покупать требуемые справки в архивах. «Венгрия поначалу не знала уровень нашей коррумпированности», — обратил Москаль внимание.

«Есть такой «Вестник президента Венгрии» о том, как принимает в гражданство президент. Принимает тихо, потому что Венгрия и Румыния не афишируют, чтобы у человека на Украине не было проблем. Но зато 2-3 страницы в каждом вестнике — «лишить гражданства Венгрии такого-то, такого-то...» То есть афишируют на все 100%» — рассказал бывший губернатор Закарпатья.

«Сейчас они если одному дают, то человек 10-20 лишают. Судебные процессы идут над теми главами сельских, поселковых, городских советов, кто нарушал венгерское законодательство относительно принятия в гражданство», – добавил он.

Отношения Киева и Будапешта ухудшились год назад, когда украинские власти узнали о тайной выдаче венгерских паспортов населению своей страны. Скандал возник после публикации видео, на котором показано, как новые граждане Венгрии дают присягу на верность, признавая эту страну своей родиной, и получают документы, отмечая это событие под звон бокалов. Видео и информация об этом появились на сайте «Укринформ».

Украинское издание также отметило, что консульство Венгрии при выдаче паспортов жителям города Берегово в Закарпатской области призывает скрывать факт двойного гражданства от украинских властей.

При этом МИД Венгрии считает, что выдача венгерских паспортов украинцам не нарушает украинские законы и международное право.

Однако действия Будапешта привели к тому, что украинские власти выдворили консула Венгрии. Другая сторона конфликта ответила зеркально.

Вместе с тем, как отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, у Киева были основания для тревоги.

«Тревога из-за венгров — обоснованная. Но вообще-то такие истории нередко происходят. <…> Но ведь если люди хотят двойное гражданство, им никто не может помешать. Единственный способ этому противостоять — сделать так, чтобы жизнь в стране была достойной», — обратил внимание политолог в разговоре с ФАН.

Собеседник агентства считает, что киевским властям необходимо брать пример с Молдавии, в которой сгладили реакцию на получение румынских паспортов населением страны.

«И чем меньше шума будет поднимать украинское руководство, тем спокойнее будет обстановка в Закарпатье», — уверен Брутер.

Однако украинские правые считают иначе. Так, председатель «Организации украинских националистов» (украинская националистическая ОУН-УПА (организация запрещена в России), запрещенная в России) Богдан Червак предложил стянуть войска в Закарпатье, чтобы защитить этот регион от венгерского воздействия.

Вместе с тем он посчитал правильным закрыть консульство Венгрии, а также арестовать всех, кто получил венгерское гражданство.

«Отравленный шовинизмом Будапешт считает, что может отобрать у нас Закарпатье. Однако это желание быстро исчезнет, когда на территории Закарпатья начнется боевое слаживание подразделений ВСУ и Нацгвардии», — написал Червак в фейсбуке. По его мнению, эта ситуация возникла из-за того, что Украина вечно пытается искать компромиссы там, «где надо бить по зубам».