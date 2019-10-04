«Американские СМИ ненавидят США»: чем Трамп заменит CNN

Существующие американские медиа не справляются с подачей информации о США, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом говорится в стенограмме на сайте Белого дома.

«Раньше у нас были «Радио Свобода» и «Голос Америки». Мы делали это, чтобы показать нашу страну», — заявил президент.

Однако, по мнению Трампа, сейчас у этих СМИ дела идут не лучшим образом. Он подчеркнул, что телеканал CNN за рубежом имеет гораздо большее значение, чем в самих Штатах.

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«И многое из того, что вы видите здесь, транслируется на весь мир. За границей мне часто говорят, что американские СМИ ненавидят Америку. <...> И это просто позор!» — добавил Трамп.

Он предложил создать новое СМИ, которое будет передавать «настоящие новости» в пику «фейковым новостям» от CNN. «Взять действительно талантливых людей и обрести настоящий голос, а не фальшивый», — подчеркнул Трамп, отметив необходимость этих действий.

В ответ на слова Трампа директор «Голоса Америки» Аманда Беннет заявила, что ее радиостанция «гордится своей миссией» — предоставлять «объективные и достоверные новости» всему миру, рассказывая иностранным слушателям о США.

В своем твиттере американский президент постоянно называет критикующие его СМИ не иначе как «фейк ньюс», а их деятельность — антиамериканской.

В ноябре прошлого года CNN подал судебный иск против президента США Дональда Трампа и других членов его администрации в связи с тем, что у корреспондента канала Джима Акосты отозвали постоянную аккредитацию в Белом доме. Телекомпания объясняет такое решение официальных лиц тем, что на одной из пресс-конференций Акоста задавал Трампу «неудобные» вопросы, которые не понравились президенту.

«Честно, вы должны мне позволить управлять страной, а вы — будете управлять CNN», — заявил американский лидер и попросил Акосту передать микрофон следующему журналисту.

Но журналист отказался делать это и попытался задать еще один вопрос. Трамп же, известный своей критикой в отношении CNN, не давал ему это сделать. «Достаточно!» — несколько раз повторил американский лидер, ожидая, что журналист сядет на место. Акоста также отмахнулся пару раз от сотрудницы Белого дома, попытавшейся отобрать у него микрофон.

После этого инцидента журналиста лишили постоянной аккредитации в Белом доме.

За журналиста вступились представители СNN, которые заявили, что их коллегу наказали за неудобные для президента вопросы. К тому же компания обвинила пресс-секретаря Трампа Сару Сандерс во лжи и фальсификации обвинений. Тем не менее, пресс-секретарь Белого дома указала, что президент США «ожидает и даже приветствует острые вопросы про себя и свою администрацию».

Характерным примером противостояния Трампа и американских СМИ в интернете можно назвать августовскую пикировку вокруг «избранности» президента США. В одном из своих твитов, рассуждая о торговой войне с Китаем, Трамп назвал себя «избранным». Ряд телеканалов, среди которых — CNN и MSNBC — раскритиковали Трампа за такую «самовлюбленность».

Как утверждает глава Белого дома, слова об его избранности были всего лишь шуткой, и многие журналисты смеялись над ней вместе с ним.

«Я никак не представлял, что СМИ будут писать, что у меня «комплекс мессии», — написал Трамп.

При этом глава Белого дома назвал CNN, MSNBC и другие медиа фейковыми за то, что они освещали его высказывания как серьезную новость. «Никакого доверия больше!» — резюмировал Трамп.

Известно, что консервативный Fox News — один из любимых телеканалов Дональда Трампа.

«Рабочий день президента обычно начинался с обсуждения того, что он увидел утром по телевизору, особенно на Fox News, или прочитал в газетах, которые он изучает гораздо внимательнее, чем можно было подумать», — писал в биографической книге о президенте США «Страх: Трамп в Белом доме» американский журналист Боб Вудворд.

Аудитория телеканала Fox составляет от 2 до 3 млн человек ежемесячно. Это больше, чем у СNN, а также MSNBC.

Политические противники Трампа считают канал Fox «пропагандистской машиной». Аналогичного мнения придерживается и президент CNN Джефф Закер, который назвал Fox News «государственной пропагандой». «Я думаю, что вопрос должен быть поставлен так: является ли Fox подконтрольным государству телеканалом или же Белый дом подчиняется Fox?» — заявил медиаменеджер.