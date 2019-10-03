«Встречи на ногах»: Путин выступит на «Валдае». LIVE

Владимир Путин выступает на пленарном заседании «Валдая» — онлайн

Владимир Путин находится в Сочи, где участвует в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Президент России ответит на вопросы экспертов, пообщается с участниками «на ногах», а также проведет ряд встреч с зарубежными коллегами. За ходом пленарной сессии с участием Путина «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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18:06

Путин также отметил, что Россия не навязывает модель своего развития другим государствам.

«Именно между самостоятельными и суверенными государствами могут выстраиваться прочные отношения», — добавил президент России.

18:03

Путин оценил организацию безопасности и сотрудничества в регионе Персидского залива и заявил, что ее надо создать с чистого листа. По мнению президента, в ней должны поучаствовать Россия, Китай, Евросоюз и США.

18:00

Российский лидер также высказался о ситуации вокруг КНДР. По его словам, президенту США Дональду Трампу надо отдать должное Трампу в урегулировании кризиса.

«Он смог преодолеть демаркационную линию и начать переговоры», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что американские лидеры многие годы игнорировали Северную Корею.

17:57

Президент России заговорил о начале российской операции в Сирии. По его словам, об этом было объявлено в 2015 году.

«Россия предотвратила инфильтрацию сотен, а может и тысяч головорезов из Сирии», — отметил Путин, говоря об итогах.

Он также добавил, что сирийское урегулирование может стать моделью решения региональных конфликтов.

17:56

«Мировой порядок будет трансформироваться, но сохранится, хотя, например, правовые лакуны в области ядерных вооружений, таят много угроз», — подчеркнул Путин.

17:53

Российский лидер подчеркнул, что в настоящее время мировые проблемы нельзя решить без участия азиатских государств. Путин заметил, что мир стал многополярным благодаря этим странам.

17:50

«Сегодня Азия возвращает себе естественное место в мировых делах», — отметил Путин.

Он также добавил, что азиатские страны демонстрируют впечатляющие примеры прогресса.

17:48

Президент России открывает пленарное заседание клуба «Валдай». Путин поприветствовал присутствующих и поблагодарил иностранных лидеров за визит. По его словам, организаторы форума в этом году предложили неисчерпаемую тему для обсуждения.

17:44

Итак, Путин и другие иностранные лидеры вошли в зал, в котором будет проходить пленарное заседание, — сессия начинается.

17:31

Между тем Токаев после встречи с Путины заявил, что стратегическое партнерство и союзничество республики с Россией будет крепнуть.

«Обсудили вопросы двусторонней повестки и подготовку к предстоящему Форуму межрегионального сотрудничества в Омске», — отметил президент Казахстана.

17:22

Кроме того, в ходе переговоров с Абдаллой II Путин отметил, что рост товарооборота между Россией и Иорданией увеличился в 3,8 раза.

«Мы этому очень рады, нам, безусловно, есть о чем поговорить и в двустороннем плане, и по международным вопросам», — заявил президент России.

17:13

При этом Путин на встрече с Дутерте пообещал оказывать помощь республике в борьбе с терроризмом.

«Знаю, что за последние два года вам удалось серьезно снизить уровень террористической угрозы в стране и значительно укрепить потенциал силовых ведомств», — сказал Путин.

Он также добавил, что российские компании готовы повысить объем поставок на Филиппины энергоносителей, самолетов, транспортной, специальной техники.

17:05

Перед началом пленарного заседания президент России провел ряд двухсторонних встреч с иностранными лидерами. Путин переговорил с Алиевым, Токаевым, Дутерте и королем Иордании.

В ходе встречи с президентом Азербайджана, стороны констатировали позитивную динамику в развитии торгово-экономических отношений. На переговорах с Токаевым Путин отметил успешное развитие отношений России и Казахстана. Президент России также обсудил с лидером Филиппин рост товарооборота двух стран, а на встрече с королем Иордании заявил о важности партнерства на Ближнем Востоке.

16:57

К слову, участие в работе клуба «Валдай» в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран мира. Причем около половины из них составляют иностранцы.

16:45

Вместе с Путиным в пленарной сессии также участвуют президент Азербайджана Ильхам Алиев, Король Иордании Абдалла II, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Филиппин Родриго Дутерте. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российский лидер перед началом пленарного заседания клуба «Валдай» проведет отдельные встречи со своими коллегами.

16:40

Кроме того, на пленарном заседании в центре дискуссии окажутся вопросы растущего влияния Востока на мировой порядок, проблемы ближневосточного урегулирования, построения сотрудничества на территории Большого Евразийского пространства, взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое внимание предполагается уделить восточному направлению российской внешней политики.

16:35

В пресс-службе Кремля накануне заявили, что «модальность» присутствия Путина на заседании в этом году изменится. В этот раз как такого не будет вводного выступления президента. Вместо этого вводную часть будет модерировать директор по научной работе клуба, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

16:30

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в Сочи проходит последний день работы XVI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое длится с 30 сентября. Тема этого года — «Заря Востока и мировое политическое устройство». Президент России Владимир Путин находится в Сочи и примет участие в пленарной сессии клуба.

«Газета.Ru» следит за работой форума в режиме онлайн.