«Встречи на ногах»: Путин выступит на «Валдае». LIVE

Путин также отметил, что Россия не навязывает модель своего развития другим государствам.
«Именно между самостоятельными и суверенными государствами могут выстраиваться прочные отношения», — добавил президент России.
Путин оценил организацию безопасности и сотрудничества в регионе Персидского залива и заявил, что ее надо создать с чистого листа. По мнению президента, в ней должны поучаствовать Россия, Китай, Евросоюз и США.
Российский лидер также высказался о ситуации вокруг КНДР. По его словам, президенту США Дональду Трампу надо отдать должное Трампу в урегулировании кризиса.
«Он смог преодолеть демаркационную линию и начать переговоры», — заявил Путин.
Он подчеркнул, что американские лидеры многие годы игнорировали Северную Корею.
Президент России заговорил о начале российской операции в Сирии. По его словам, об этом было объявлено в 2015 году.
«Россия предотвратила инфильтрацию сотен, а может и тысяч головорезов из Сирии», — отметил Путин, говоря об итогах.
Он также добавил, что сирийское урегулирование может стать моделью решения региональных конфликтов.
«Мировой порядок будет трансформироваться, но сохранится, хотя, например, правовые лакуны в области ядерных вооружений, таят много угроз», — подчеркнул Путин.
Российский лидер подчеркнул, что в настоящее время мировые проблемы нельзя решить без участия азиатских государств. Путин заметил, что мир стал многополярным благодаря этим странам.
«Сегодня Азия возвращает себе естественное место в мировых делах», — отметил Путин.
Он также добавил, что азиатские страны демонстрируют впечатляющие примеры прогресса.
Президент России открывает пленарное заседание клуба «Валдай». Путин поприветствовал присутствующих и поблагодарил иностранных лидеров за визит. По его словам, организаторы форума в этом году предложили неисчерпаемую тему для обсуждения.
Итак, Путин и другие иностранные лидеры вошли в зал, в котором будет проходить пленарное заседание, — сессия начинается.
Между тем Токаев после встречи с Путины заявил, что стратегическое партнерство и союзничество республики с Россией будет крепнуть.
«Обсудили вопросы двусторонней повестки и подготовку к предстоящему Форуму межрегионального сотрудничества в Омске», — отметил президент Казахстана.
Кроме того, в ходе переговоров с Абдаллой II Путин отметил, что рост товарооборота между Россией и Иорданией увеличился в 3,8 раза.
«Мы этому очень рады, нам, безусловно, есть о чем поговорить и в двустороннем плане, и по международным вопросам», — заявил президент России.
При этом Путин на встрече с Дутерте пообещал оказывать помощь республике в борьбе с терроризмом.
«Знаю, что за последние два года вам удалось серьезно снизить уровень террористической угрозы в стране и значительно укрепить потенциал силовых ведомств», — сказал Путин.
Он также добавил, что российские компании готовы повысить объем поставок на Филиппины энергоносителей, самолетов, транспортной, специальной техники.
Перед началом пленарного заседания президент России провел ряд двухсторонних встреч с иностранными лидерами. Путин переговорил с Алиевым, Токаевым, Дутерте и королем Иордании.
В ходе встречи с президентом Азербайджана, стороны констатировали позитивную динамику в развитии торгово-экономических отношений. На переговорах с Токаевым Путин отметил успешное развитие отношений России и Казахстана. Президент России также обсудил с лидером Филиппин рост товарооборота двух стран, а на встрече с королем Иордании заявил о важности партнерства на Ближнем Востоке.
К слову, участие в работе клуба «Валдай» в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран мира. Причем около половины из них составляют иностранцы.
Вместе с Путиным в пленарной сессии также участвуют президент Азербайджана Ильхам Алиев, Король Иордании Абдалла II, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Филиппин Родриго Дутерте. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российский лидер перед началом пленарного заседания клуба «Валдай» проведет отдельные встречи со своими коллегами.
Кроме того, на пленарном заседании в центре дискуссии окажутся вопросы растущего влияния Востока на мировой порядок, проблемы ближневосточного урегулирования, построения сотрудничества на территории Большого Евразийского пространства, взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое внимание предполагается уделить восточному направлению российской внешней политики.
В пресс-службе Кремля накануне заявили, что «модальность» присутствия Путина на заседании в этом году изменится. В этот раз как такого не будет вводного выступления президента. Вместо этого вводную часть будет модерировать директор по научной работе клуба, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в Сочи проходит последний день работы XVI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое длится с 30 сентября. Тема этого года — «Заря Востока и мировое политическое устройство». Президент России Владимир Путин находится в Сочи и примет участие в пленарной сессии клуба.
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