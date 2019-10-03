«Встречи на ногах»: Путин выступит на «Валдае». LIVE

Президент России заговорил о начале российской операции в Сирии. По его словам, об этом было объявлено в 2015 году.

«Россия предотвратила инфильтрацию сотен, а может и тысяч головорезов из Сирии», — отметил Путин, говоря об итогах.

Он также добавил, что сирийское урегулирование может стать моделью решения региональных конфликтов.