Спецгость на саммите ЕАЭС: Роухани прилетел к Путину. LIVE

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона «не знает ничего об участии Джулиани или об отмене его участия».
При этом по данным газеты The Washington Post, в Ереван должен был прилететь личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Как пишет издание, он отказался, узнав, что окажется на одной площадке с Путиным.
Внимание к саммиту в Ереване привлекает и значимая дата — ЕАЭС вскоре исполняется пять лет.
Хотя эта поездка Путина в первую очередь связана с участием в работе Высшего Евразийского экономического совета, российский лидер проведет и двусторонние встречи с Пашиняном и Роухани, пишет РИА «Новости».
В этом году в армянской столице собрались не только лидеры стран — участниц Евразийского экономического союза но также президент Молдавии Игорь Додон, премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун и глава Ирана Хасан Роухани.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня, 1 октября, президент России Владимир Путин прилетел в Ереван, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. За ходом его встреч во время рабочего визита мы будем следить в режиме текстовой онлайн-трансляции.