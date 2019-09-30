Парад на фоне протестов: КНР отмечает 70-летие. LIVE

Китайские власти заверяют, что сегодняшний парад будет масштабнее, чем те, которые были по случаю 50-летия и 60-летия образования КНР, а также 70-летия победы в войне против японских милитаристов.

Как рассказал Цай Чжицзюнь, в сегодняшнем параде примут участие 15 тыс. военнослужащих, а также 160 боевых самолетов и 580 единиц боевой техники.