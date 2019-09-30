Парад на фоне протестов: КНР отмечает 70-летие. LIVE

Китайские власти заверяют, что сегодняшний парад будет масштабнее, чем те, которые были по случаю 50-летия и 60-летия образования КНР, а также 70-летия победы в войне против японских милитаристов.
Как рассказал Цай Чжицзюнь, в сегодняшнем параде примут участие 15 тыс. военнослужащих, а также 160 боевых самолетов и 580 единиц боевой техники.
Ожидается, что на сегодняшнем параде публика впервые увидит некоторые виды передовых вооружений. Об этом сообщал заместитель начальника управления руководящей группы военного парада генерал-майор Цай Чжицзюнь. «Что касается природы самого военного парада, то это будет демонстрацией великих достижений, сделанных за 70 лет в сфере государственной обороны и строительства армии, впервые будут показаны некоторые виды передовых вооружений», — отметил он.
Си Цзиньпин совершает смотр войск на главной площади Пекина на машине китайского производства.
Военный парад проходит на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Он состоит из пешей, механизированной колонны и авиации.
Военные уже заняли свои места и готовы начать церемонию.
Си Цзиньпин выступил с речью на площади Тяньаньмэнь в Пекине и открыл праздничный парад.
Си Цзиньпин и другие руководители Компартии Китая и государства в понедельник утром посетили Дом памяти покойного китайского лидера Мао Цзэдуна. Они трижды поклонились изваянию Мао Цзэдуна и отдали дань уважения его останкам.
Торжества по случаю юбилея КНР пройдут на фоне непрекращающихся протестов в Гонконге. О последнем случае обострения ситуации в регионе сообщалось 29 сентября. Тогда стало известно, что два демонстранта, одетые во все черное, забрались на возвышение и на глазах у публики сожгли флаг коммунистической партии. Причем люди встречали такие действия криками восторга и одобрения.
Не исключено, что провокации могут иметь место и в день празднования 70-летия Китая.
Как сообщил первый заместитель главы отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван Сяохуэй, по случаю праздника с важной речью сегодня выступит председатель КНР, глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин.
По его словам, правительство запланировало множество мероприятий, которые пройдут по всей стране с участием сотен миллионов человек.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня важный день для Китая — 70 лет со дня образования республики. На сегодня запланировано несколько крупных мероприятий, в числе которых праздничные демонстрации и военный парад в китайской столице. Мы будем следить за торжествами в КНР в режиме онлайн.