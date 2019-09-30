«Ложь Трампа хуже связи Клинтона»: как свергают президента

— Не сыграет ли вся эта история с возможным импичментом только на руку Дональду Трампу?

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— У части демократов, действительно, есть опасения, что импичмент может способствовать популярности Трампа. Так произошло, например, с Биллом Клинтоном, когда произошел рост его одобрения. Трамп считает, что с ним будет то же самое, и это поможет ему победить. Я думаю, вероятность, что Трампа подвергнут импичменту, мала.

Но что касается демократов, это может обернуться против них и стимулировать поддержку Трампа со стороны избирателей. Вот только сейчас появились сообщения, что на его предвыборные счета только за день после запуска процедуры импичмента поступило $13 млн.

Расследование будет идти в предвыборный период и станет вопросом электорального процесса. Все это будет политической битвой между президентом, его сторонниками и конгрессом.

Что касается процедуры, то каждый из ключевых комитетов будет заниматься собственным расследованием, но первую скрипку будут играть комитеты по разведке, по иностранным делам, по надзору и юридический. Главным, конечно, здесь будет юридический комитет — он будет исследовать вопрос, поднималось ли условие «услуга за услугу». Необходимо понять, делал ли Трамп что-то для личной выгоды, именно это неконституционно.

Кроме того, Трамп сознательно повременил с предоставлением военной помощи Украине, которую рассматривал в качестве награды для Зеленского, если тот начнет расследование деятельности Хантера Байдена в украинской кампании. Есть письмо информатора, которое было напечатано в прессе, и если все, что там говорится, правда, процедура импичмента мне представляется вполне резонной.

Многие в окружении Трампа сейчас серьезно обеспокоены. В то же время серьезной поддержки импичмента со стороны республиканцев нет.

Если нижняя палата выдвинет обвинения и дело будет в сенате, то лидер большинства Митч МакКоннелл может его притормозить, но если он даст добро на судебную процедуру в середине избирательной кампании, то я не знаю, что может случиться и как это повлияет на результат голосования. Но я знаю, что Трамп будет использовать свой твиттер, иногда это граничит с безумием, но это работает.

— Почему лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси заявила об импичменте до того, как стенограмма была опубликована?

— Ключевое здесь то, что несколько экспертов нижней палаты, хорошо знающие ситуацию в разведсообществе, среди них бывшие сотрудники ЦРУ, изложили свое мнение, которое многих убедило. Даже несмотря на то что конгрессмены не располагали тогда еще письмом осведомителя, они считали, что нужно действовать, так как речь идет о защите нашей демократии и конституции.

— Есть мнение, что демократы движимы желанием наказать Трампа. Как в условиях предвыборной кампании осуществлять работу над импичментом?

— Я думаю, что можно говорить о том, что для какой-то части прогрессивных молодых демократов это может быть вопросом политики, однако руководители комитетов опытные люди, которые понимают, что нельзя двигаться слишком быстро. Обвинения очень серьезные, и это может стать проблемой для Трампа.

Кстати, хочу отметить, что сложилась уникальная ситуация: опубликована стенограмма разговора с лидером иностранного государства, и я думаю, многие лидеры зарубежных стран будут очень осторожными в своих беседах с Трампом.

— Можно ли сравнить ситуацию вокруг импичмента Трампа с аналогичными процедурами в случае президентов Ричарда Никсона и Билла Клинтона?

— Я работал с сенатором Хьюбертом Хамфри, бывшим вице-президентом США, когда шел импичмент по Никсону, я также наблюдал за импичментом Клинтона. Что касается Никсона, есть определенные параллели в том, что происходит с Трампом, однако сейчас это выглядит даже серьезнее.

Трамп скрывал немало вещей: свои отношения с женщинами, связи с Россией (сговор команды президента с Москвой доказать не удалось. — «Газета.Ru»), и то, что делал Никсон, — это мелочь в сравнении с Трампом.

В случае с Никсоном лидеры республиканцев пришли к нему и сказали: «Вы разрушаете Америку и ее демократичную систему. Вам надо уйти». И он, нехотя, ушел, потому что республиканцы его заставили. С Трампом такое не произойдет — у него серьезная поддержка среди однопартийцев.

Что касается Клинтона, то, когда против него были выдвинуты обвинения, он был в состоянии депрессии и скрывался от публики. Трамп же в своей защите будет активно использовать твиттер, он — мастер доминирования в прессе. Не знаю, как все будет, когда появится больше деталей, но когда дело так запутано, люди обычно быстро теряют интерес. Зная об этом, конгресс должен сделать процедуру максимально простой и понятной. Им нужно показать, как он нарушил закон в том, что касается разделения властей, а это серьезней, чем ложь Клинтона по поводу сексуальных связей.

— Если президент будет отрешен от должности, что его ждет? Может ли он просто покинуть должность и жить спокойно?

— Если сенат найдет президента виновным и он будет отрешен от должности, то суд, например, окружной в Нью-Йорке, может предъявить ему уголовные обвинении, при этом он больше не будет президентом, так что ему есть о чем беспокоиться.

— Если суд по импичменту будет идти в выборную кампанию, какое влияние это окажет на Трампа как на президента в его общении и встречах с зарубежными лидерами?

— Конечно, по моему мнению, это снижает роль США в мире, особенно когда речь идет о торговых отношениях и проблемах нацбезопасности. Конечно, иностранные лидеры будут пытаться гадать, чем это все кончится, но Трамп непредсказуем.

— Должен ли президент защищать себя от выдвинутых обвинений?

— Думаю, он откажется участвовать в процедурах, как я предполагаю, и будет отвечать посредством заявлений в твиттере.

— В отличие от процесса по Клинтону, конгресс не надо будет назначать спецпрокурора?

— Здесь не нужен спецпокурор. Другое дело, достаточно ли этих материалов или нет. Но есть проблема звонка Трампа Зеленскому и попытка скрыть факт этого звонок, убрав его из регулярного списка звонков.

— Что касается вице-президента Джо Байдена, как вы оцениваете его действия?

— Думаю, что для Хантера Байдена было большой ошибкой сидеть в совете директоров украинской компании — неважно даже, было ли там все было законно. Это бьет по Байдену-старшему, и Элизабет Уоррен (потенциальный кандидат от демократов. — «Газета.Ru») может вырватьcя вперед, она уже впереди. У Байдена должны быть резонные объяснения действий своего сына, и нижняя палата может пригласить Хантера Байдена, чтобы он дал объяснения. Одна из причин, почему Трамп ударил по Байдену, в том, что он может получить голоса республиканцев в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.

— Что касается фигуры Пенса, в случае если Трамп уходит в связи с импичментом, становится ли он главным кандидатом?

— Да, в этом случае он занимает место президента, однако в отношении него также появились материалы, что он тоже был вовлечен в попытки скрыть ситуацию с Зеленским, хотя не знаю, правда, или нет. Но он сейчас не в Вашингтоне и я думаю, он исчез из поля зрения неспроста.

— Чему нас учит история, что все же не один импичмент в США не состоялся?

— Думаю, что вывод такой: мы заботимся о нашей конституции и разделении властей, но конгресс не смог адекватно противостоять президентам. Конгрессом трудно управлять, конгрессмены представляют в том числе и избирательные округи, где Трампа любят. Мы верим в нашу республику, но конгрессу трудно в полной мере демонстрировать свою силу через процесс разделения властей.