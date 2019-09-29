Умер первый президент Крыма

В Подмосковье на 74-м году жизни скончался первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дочь политика – Марианну Мешкову.

В начале сентября Мешков перенес инсульт и был госпитализирован. В ходе транспортировки

у него обнаружили сильное воспаление легких. Хотя поначалу врачи наблюдали улучшение состояния пациента, через несколько дней он скончался.

Как сообщает ФАН, политика скорее всего похоронят в Крыму — как хотел сам покойный.

Мешков победил на выборах президента Крыма в 1994 году, набрав 72,9% голосов. Известный своими ораторскими способностями политик провозгласил курс на сближение с Российской Федерацией и провел референдум о возвращении широкой автономии для Республики Крым.

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В ходе предвыборной кампании на Мешкова было совершено покушение – поздним вечером, когда политик возвращался с заседания партии, неизвестный набросился на него и ударил по затылку железным прутом.

На своем посту крымского президента Мешков был намерен ввести в Крыму рублевую зону, заключить военно-политический союз с Россией, а также предоставить крымчанам российское гражданство и перейти на московское время.

Вскоре после избрания на пост Мешков заявлял в одном из интервью: «Крымчане сделали свой выбор, проголосовав за единение с Россией, за восстановление экономических отношений, за восстановление военно-политического союза с Россией, за все то, что было провозглашено <...> еще в августе 1991 года. Это позволит прежде всего спастись всем гражданам Республики Крым от окончательного краха того, что раньше называлось экономикой».

Кроме того, политик критиковал курс Киева на «разрыв» отношений с Россией.

Весной 2019 года экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение полиции. По данным НСН, Мешкова и еще трех человек задержали во время мероприятия, посвященного пятилетию присоединения Крыма к России, но протокол о неподчинении сотрудникам правоохранительных органов составили только на бывшего президента. Мешков объясняет это тем, что ранее он пытался провести митинг с критикой властей Крыма, но ему отказали в этом.

В 2014 году Мешков поддержал воссоединение Крыма с Россией по итогам референдума. За несколько лет до этого он снова активно участвовал в политической деятельности, стремясь «выбить» реальную автономию для полуострова.

В 2011 году бывший президент Крыма организовал в Симферополе пресс-конференцию, на которой призвал жителей полуострова подготовить и провести в 2012 году референдум о восстановлении отмененной конституции Крыма. Кроме того, он осудил власти республики за драку сотрудников милиции и представителей казачьих организаций в Феодосии, которая была связана с попыткой казаков повторно установить поклонный крест, демонтированный по решению суда за день до этого.

Мешков призвал крымчан бороться за свои права и «браться за вилы».

После этого сотрудники СБУ задержали его в Ялте. После этого суд рассмотрел вопрос о выдворении Мешкова.

Вскоре в пресс-центре СБУ сообщили, что Окружной административный суд Крыма поддержал представление службы безопасности о выдворении Юрия Мешкова с территории Украины с ограничением въезда сроком на пять лет. Стоит отметить, что к тому времени Мешков уже был гражданином Российской Федерации.

При этом всего спустя два года, летом 2013-го, Высший административный суд Украины отменил решение о выдворении политика из страны.

20 января 1991 года в Крымской области прошел референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР. В голосовании приняли участие почти полтора миллиона человек, 81,37% от внесенных в списки. За воссоздание проголосовали 93,26%. Впоследствии этот день стал отмечаться в республике как День Автономной республики Крым.

Закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики», принятый 12 февраля 1991 года, гласил: «Восстановить Крымскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в пределах территории Крымской области в составе Украинской ССР».

Однако под этим названием Крым просуществовал недолго. 1 декабря 1991 года на Украине прошел всеукраинский референдум, на котором было решено провозгласить Украину независимым государством. После этого Крымская АССР вновь сменила название — теперь на Республику Крым, а в 1994 году — на Автономную Республику Крым. Спустя 20 лет Крым вошел в состав России по итогам референдума.