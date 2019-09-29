«Месть Трампа»: что ищут в письмах Клинтон

Администрация президента США Дональда Трампа возобновила расследование по факту отправки электронных писем нынешними и бывшими высокопоставленными чиновниками Госдепартамента на личную электронную почту тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон, сообщила газета Washington Post.

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За последние недели следователи американского внешнеполитического ведомства провели беседы со 130 должностными лицами. Причем, их послания Клинтон были задним числом засекречены и теперь объявлено, что они содержат информацию, потенциальное нарушающую правила безопасности.

Некоторые из ведущих экспертов по внешней политике Демократической партии заявили, что вся деятельность, связанная с делом электронной почты Клинтон, является еще одним способом администрации Трампа оказать давление на политических конкурентов. В Белом доме опровергли такие доводы.

«Это не имеет никакого отношения к тому, кто находится в Белом доме. Суть в том, что нам потребовалось около трех с половиной лет для того, чтобы просмотреть миллионы электронных писем [Клинтон]», — указали в администрации президента США.

Три дня назад NBC News сообщало, что

Трамп решил отомстить своей экс-оппонентке на выборах 2016 года Хиллари Клинтон после того, как она выступила в поддержку импичмента американскому лидеру,

передает НСН.

Президент США сообщил о том, что ранее удаленные письма Клинтон, которые она скрывала от конгресса, якобы находятся на украинских серверах. Разговоры о возможном импичменте появились после публикации Белым домом стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля.

Причиной для обнародования стала информация, появившаяся ранее в СМИ. Так, по данным The Wall Street Journal, глава США восемь раз обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь с расследованием против Хантера Байдена — сына его главного конкурента на предстоящих выборах 2020 года Джо Байдена.

Имена Джо Байдена, а также Хантера Байдена, работавшего на Украине, действительно дважды упоминаются в стенограмме. При этом Трамп просит провести расследование в отношении Байденов, а Зеленский обещает разобраться с ситуацией, как только будет назначен новый генеральный прокурор.

«Там много людей говорит о сыне Байдена, что Байден сам остановил уголовное преследование, и многие люди хотят узнать об этом. Если бы Вы могли заняться этим с генеральным прокурором – было бы здорово. Байден стал хвастаться, что прекратил преследование, так что если Вы можете заняться этим... Это звучит ужасно для меня», — сказал Трамп.

Может быть, этот разговор так и прошел бы незамеченным, если бы не возмутил одного из информаторов Национальной разведки, написавшего жалобу на то, что Трамп оказывает давление на Зеленского с целью сместить с политического горизонта вероятно своего сильнейшего оппонента на будущих президентских выборах в 2020 году.

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расследования в отношении действий Трампа с целью выяснить, не злоупотреблял ли он своим положением на посту главы государства, что может привести к процедуре импичмента.

Этой ситуацией не преминула воспользоваться Хиллари Клинтон, которая проиграла Трампу на президентских выборах в 2016 году, передает ФАН.

«Президент Соединенных Штатов предал нашу страну. Это не политическое заявление — это суровая реальность, и мы должны принять меры. Он — явная настоящая угроза тем основам, которые делают нас сильными и свободными. Я поддерживаю импичмент», — заявила Клинтон в своем твиттер-аккаунте.

Трамп не стал оставлять этот выпад без внимания, припомнив Клинтон случай с удалением личных писем после того, как они понадобились конгрессу. Об этом он заявил журналистам после заседания в ООН.

«Я считаю, что одним из самых ужасных преступлений Хиллари Клинтон является удаление 33 тысяч электронных писем после того, как ей пришла повестка в конгресс», — заявил Трамп репортерам, добавив, что эти письма «вполне могут» до сих пор храниться на серверах Украины.

«Ей приходит повестка от конгресса Соединенных Штатов, а она удаляет их [письма], а потом говорит — как я помню — «Ну и что, они все были про свадьбу [дочери] и йогу». Много же она йогой занимается!» — сказал американский лидер, добавив, что министерство юстиции так и не заинтересовалось этим инцидентом, хотя в отношении него стоит провести тщательное расследование.

Ситуация с письмами Хиллари Клинтон стала одним из самых мощных инструментов Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года. Как удалось выяснить американским спецслужбам, в свою бытность госсекретарем

Клинтон пользовалась личной электронной почтой, находящейся на незащищенном сервере, чтобы обсуждать государственные дела.

В ходе расследования ФБР обнаружило на сервере Клинтон свыше 100 электронных писем, содержащих в себе засекреченную информацию, включая 65 писем, помеченных грифом «Секретно», и 22 письма, помеченных грифом «Совершенно секретно».

При этом многие чиновники и конгрессмены посчитали, что использование Клинтон частной почты для государственной переписки приравнивается к федеральному преступлению, но сама экс-госсекретарь заявила о том, что ничего не нарушила, так как информация в ее письмах уже была так или иначе опубликована в открытых источниках.

В июле тогдашний глава ФБР Джеймс Коми заключил, что Клинтон была «удивительно беспечна» в отношении электронной переписки, но посчитал, что дело в ее отношении заводить не нужно. Дональд Трамп использовал историю с письмами в своих целях, пытаясь настроить электорат против Клинтон. Он даже придумал ей прозвище для насмешки — «Жуликоватая Хиллари» [англ. «Crooked Hillary»].