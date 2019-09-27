Скандал с Трампом и Зеленским: демократы нашли российский след

Судя по всему, Россия приложила руку именно к спикеру нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси, которая начала скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Такое ироничное предположение высказала в своем фейсбуке официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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«Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула «скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины», то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней», — написала дипломат.

Ранее Пелоси выразила мнение, что Россия причастна к разразившемуся в Соединенных Штатах скандалу, который привел к началу расследования по возможному импичменту Трампа.

«Неправильно, когда иностранное правительство вмешивается в наши выборы, а в данном случае президент Соединенных Штатов просил именно об этом», — приводит ТАСС слова спикера Палаты представителей.

Пелоси, в частности, имела в виду обвинения Трампа в том, что он якобы оказал давление на Зеленского, чтобы добиться возобновления расследования против сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. В обмен на эту услугу, как утверждают демократы, Трамп якобы предложил украинскому президенту финансовую и военную помощь от Соединенных Штатов.

«Я, кстати, считаю, что Россия приложила к этому руку», — добавила демократ. При этом Пелоси не объяснила, что конкретно она имеет в виду, и не предоставила никаких доказательств своих слов.

Вместе с тем спикер Палаты представителей пообещала, что процедура импичмента, запущенная ранее, будет ограничена исключительно разразившимся скандалом.

«Нам следует сосредоточиться, так как [американская] общественность встревожена. Она встревожена тем, что президент Соединенных Штатов использовал деньги налогоплательщиков, чтобы в своих политических интересах шантажировать лидера другой страны», — считает американский политик.

В ответ на вопрос о том, будет ли закончен процесс импичмента главы США до конца этого года, конгрессмен заявила, что демократы будут работать в этом направлении «без промедления, но и без спешки».

На это заявление американского политика обратила внимание и российская телеведущая Ольга Скабеева, которая написала, что «Нэнси не пояснила, к чему «к этому». Скабеева подчеркнула, что «просто Нэнси так думает» и все.

Журналистка также иронично заметила, что в скандале теперь появился «долгожданный русский след».

Ранее в американских СМИ была размещена информация, что сотрудник американской разведки уличил президента США в давлении на своего украинского коллегу. По его словам, Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский возобновил расследование против сына демократа Джо Байдена, который ранее фигурировал в материалах расследования деятельности украинской компании Burisma Group. Хантер Байден входил в состав директоров этой организации.

После публикации сообщений Байден-старший, который может стать основным конкурентом Трампа на выборах президента Соединенных Штатов в 2020 году, потребовал публикации стенограммы разговора мировых лидеров. В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал расшифровку состоявшегося 25 июля телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Согласно тексту диалога, Трамп действительно просил Зеленского возобновить расследование, но он взамен ничего ему не предлагал.

«И еще: многие говорят о сыне Байдена, о том, что Байден остановил расследование, многие люди хотят узнать подробности этого. Поэтому если вы сможете что-то по этому поводу сделать вместе с генпрокурором [США], это было бы здорово. Байден на каждом углу трезвонил о том, что он остановил расследование, так что если вы сможете заняться этим вопросом», — обратился американский лидер к президенту Украины.

Как передает ТАСС, Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не заметило в состоявшемся разговоре каких-либо нарушений национального законодательства. Кроме того, ведомство не обнаружило и оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий.

Однако это не помогло предотвратить процедуру импичмента. Ее за день до публикации стенограммы объявила Палата представителей конгресса США, контролируемая Демократической партией. Демократы, в частности, обвиняют Трампа в том, что он через помощь иностранного государства пытается дискредитировать своего политического противника Байдена перед голосованием. Это было расценено как попытка вмешательства в выборы. Трамп эти обвинения отрицает.

«Поведение Трампа на посту президента вскрывает бесчестные факты, касающиеся нарушения со стороны президента клятвы, которую он давал при вступлении в должность, подрыва национальной безопасности и целостности наших выборов», — подчеркнула Нэнси Пелоси, объявляя ранее о начале процедуры импичмента, добавив, что президент страны «должен быть привлечен к ответственности, никто не стоит выше закона».

Сам же Дональд Трамп считает, что лучшим доказательством его невиновности являются слова украинского лидера о том, что на него никто не оказывал давление и что он не хочет быть втянутым в предвыборный процесс в США.

«Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давления, чтобы он делал что-то плохое. Лучшего свидетельства и быть не может!» — написал Трамп на своей странице в твиттере.