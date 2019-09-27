Визовый скандал: как Россия накажет США. LIVE

Среди не получивших американские визы российских политиков — глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, руководитель аппарата главы МИД Сергей Бутин и ряд других сотрудников российского внешнеполитического ведомства. Визу не дали и главному переводчику делегации.
Лавров и Помпео начинают встречу на полях ГА ООН.
Захарова также отвергла заявление посольства США в РФ о том, что Москва якобы нарушила сроки предоставления необходимых документов.
«Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов и т. д. Это не так. Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами. Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета), были возвращены с формулировкой: «Рано сдали»», — написала Захарова в фейсбуке. Она добавила, что «что-то у ребят капитально сломалось».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия американской стороны «возмутительным примером неуважения».
Кстати о Помпео. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем ответил на просьбу корреспондента RT Arabic прокомментировать последние заявления главы американской дипломатии на Генассамблее ООН вопросом: «Кто такой Помпео?»
После ответа журналиста он с улыбкой сказал: «Хорошо, что вы помните, я его не знаю».
Среди тех, кто не получил въездные документы — глава Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН. Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий», — заявил Косачев РИА «Новости».
Скорее всего, в ходе своего выступления Лавров выскажется о скандале, с которого началась Генассамблея. Дело в том, что США не оформили в срок визы для десяти членов российской делегации, которая, как планировалось, должна была сопровождать министра иностранных дел России в поездке на это мероприятие, проходящее в настоящее время в Нью-Йорке.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru».
Сегодня на Генассамблее ООН выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров. До этого он встретится с госсекретарем США Майком Помпео. Мы будем вести онлайн-трансляцию очередного дня Генассамблеи ООН.