Визовый скандал: как Россия накажет США. LIVE

Захарова также отвергла заявление посольства США в РФ о том, что Москва якобы нарушила сроки предоставления необходимых документов.

«Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов и т. д. Это не так. Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами. Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета), были возвращены с формулировкой: «Рано сдали»», — написала Захарова в фейсбуке. Она добавила, что «что-то у ребят капитально сломалось».