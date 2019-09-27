Нож в спину: республиканцы предали Трампа

Бывший сенатор-республиканец от штата Аризона Джефф Флейк заявил, что «по меньшей мере 35» представителей партии будут готовы проголосовать за импичмент президента США Дональда Трампа, передает телеканал Fox. В подобном случае процедура отрешения от должности может набрать необходимое количество голосов.

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Флейк — давний критик Трампа и был соратником ныне покойного сенатора-республиканца Джона Маккейна, являвшегося врагом нынешнего президента.

В настоящее время сенат, который по закону голосует за импичмент, контролируется республиканцами. В нем заседают 100 человек: 51 республиканец, 47 демократов и двое независимых сенаторов. Для голосования по импичменту необходимо две трети голосов законодателей.

Стоит отметить, что в последний раз процедура отрешения главы страны от должности за злоупотребление властью проводилась в отношении президента-демократа Билла Клинтона в 1999 году. Однако, несмотря на то, что в то время конгресс контролировали республиканцы, собрать нужное число голосов не удалось.

Расследование противозаконной деятельности Трампа, связанное с его возможным давлением на президента Украины Владимира Зеленского, началось в нижней палате в четверг.

Комитет по разведке заслушал показания директора национальной разведки Джозефа Магуайра и генерального инспектора разведслужб Майкла Аткинсона. Они рассказали о показаниях информатора, чье письмо о разговоре американского и украинского президентов легко в основу расследования.

Доносчик — сотрудник спецслужб США — сообщил в письме к начальству, что Трамп давил на Зеленского в том, что касалось расследования на Украине дела Хантера Байдена — сына вице-президента США Джо Байдена. Тот работал в одной из энергетический компаний страны при президенте Петре Порошенко. Украинские власти проводили следственные действия в отношении предприятия, но затем они были прекращены якобы по требованию Байдена.

В стенограмме телефонного разговора Трампа и Зеленского, которую обнародовал Белый дом, глава США просит возобновить расследование. Стоит отметить, что американский минюст не обнаружил в записи фактов давления.

Однако стенограмма представляет собой не дословную расшифровку, а запись беседы офицерами-стенографистами. Информатор при этом рассказал в своем письме, что стенограмму удалили из системы общего пользования и загрузили в отдельную систему для хранения и обработки секретной информации.

«Чиновники Белого дома сказали мне, что юристы рекомендовали им удалить электронную стенограмму из компьютерной системы, в которой они обычно хранятся для координации, доработки и распространения среди чиновников на уровне кабинета министров», — написано в письме сотрудника спецслужб. Это дало ему понять, что содержание звонка имело большое значение для администрации Белого дома.

В письме информатор также заявил, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани проводил встречи с людьми из окружения Зеленского. Он, правда, подчеркивает, что не был участником событий, о которых говорит, и ссылается на свои беседы с высокопоставленными сотрудниками Белого дома.

Доносчик пишет, что Джулиани связывался с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом и исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Однако осведомитель уточнил, что не владеет информацией о том, произошла ли между ними личная встреча или разговор был телефонный.

Президент США заявил, что хочет найти того, кто предоставил информацию автору жалобы на его телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое заявление американский лидер сделал перед сотрудниками миссии США при ООН, пишет The New York Times.

По словам Трампа, осведомитель был близок к шпионажу. Как отметил президент, в старые времена со шпионами и изменой обращались «немного иначе, чем сейчас».

Но, по словам главы нацразведки Магуайра, информатор, сообщивший о ситуации, не шпионит в пользу другой страны и не связан политическими интересами. Он также заявил, что готов уйти в отставку, если Белый дом не даст ему проверить жалобу информатора. Как писало издание The Washington Post, главный разведчик предупредил, что не намерен скрывать данные от конгресса.

При этом национальный комитет Республиканской партии привлек $6 млн добровольных пожертвований за 27 часов после запуска в конгрессе процедуры импичмента, пишет АВС. Этого удалось добиться за счет агрессивной пропагандистской кампании.