«Жесткая цензура»: «112 Украина» лишили лицензии

Телеканал «112 Украина» лишен лицензии на вещание

Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины лишил телеканал «112 Украина» цифровых лицензий на вещание. При этом на телеканале действия совета назвали незаконными, поскольку у трех из семи его членов истек срок полномочий.

Телеканал «112 Украина» лишили цифровых лицензий на вещание, сообщается на сайте самого канала.

«Мы, команда телеканала, рассматриваем это как жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова в Украине», — говорится в заявлении.

Решение вынес Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Все его члены проголосовали за отказ в продлении лицензии канала.

«Отказать компании «Новый формат ТВ» (работает под логотипом «112 Украина» на пять областей страны — прим. ред.) в продлении лицензии на цифровое вещание в формате DVB-Т2», — огласил проект решения представитель регулятора Сергей Костинский.

При этом на телеканале действия Нацсовета назвали незаконными.

«У ряда членов Нацсовета с июля 2019 года закончились полномочия, что де-факто признала Верховная рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочным. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти», — отмечается на сайте «112 Украина».

Команда СМИ также пообещала, что продолжит вещание.

«Тем не менее, телеканал «112 Украина», сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу. Мы не позволим решению Нацсовета лишить украинцев объективной информации», — пишут они.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является Виктор Медведчук, ранее призвала власти Украины прекратить политическое преследование независимых СМИ.

Поводом стало решение шестого апелляционного суда Киева, которое и стало причиной непродления лицензии «112 Украина».

В партии считают, что со стороны контрольных органов увеличивается давление на независимые СМИ, а нападения на телеканалы не расследуются.

В состав телеканала входят шесть вещателей: ООО «Новый формат ТВ», ООО «Ариадна ТВ», ООО «Партнер ТВ», ООО «ТВ Выбор» и ООО «Лидер ТВ», а также телеканал «112-ТВ».

Владельцем телерадиокомпаний, вещающих под брендом «112 Украина», с 2018 года является нардеп от «Оппозиционного блока» и давний политический и бизнес-партнер Виктора Медведчука Тарас Козак. В этом году он приобрел также информационный телеканал NewsOne.

Этот канал также не избежал проблем с регулятором. Так, Национальный совет по телевидению и радиовещанию в сентябре единогласно принял решение подать иск с требованием аннулировать лицензию NewsOne, который в июле этого года планировал провести телемост с «Россией-1».

Члены регулятора утверждают, что телеканал таким образом способствовал разжиганию «национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти».

В то же время Нацсовет пока не закрывает телеканал и не отбирает лицензию.

«Это означает, что телеканал с сегодняшнего дня не прекращает вещание, он работает до тех пор, пока суд не рассмотрит этот вопрос», — пояснила тогда замглавы регулятора Ольга Герасимьюк.

В начале июля стало известно, что телеканалы «Россия-1» и NewsOne собирались организовать телемост, который был бы посвящен российско-украинским отношениям, что вызвало недовольство украинских политиков и журналистов.

В результате Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении украинского телеканала по статье «покушение на совершение государственной измены», а Нацсовет, в свою очередь, заявил о внеплановой проверке СМИ.

Руководство телеканала было вынуждено отменить телемост из-за «прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».

Депутат «Оппозиционной платформы» Нестор Шуфрич, являющийся председателем комитета Верховной рады по вопросам свободы слова, назвал «политически ангажированным» решение Нацсовета.

«Оно юридически не мотивировано. Иначе как реальным давлением на свободу слова я эту ситуацию оценить не могу», — сказал он, при этом добавив, что это его личное мнение.

При этом расследование проводится сейчас и в отношении самого регулятора, напомнил он.

«В данный момент правоохранительные органы проводят расследование по поводу возможных злоупотреблений во время проведения тендеров и возможного присвоения бюджетных средств», — сказал депутат.

Шуфрич выразил сомнения и в законности решения касательно одного из вещателей «112 Украина», отметив вновь, что у трех из семи членов регулятора истек срок полномочий.

В эфире телеканала он подчеркнул в четверг, что ситуация должна получить оценку в суде.