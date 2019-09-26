«Жесткая цензура»: «112 Украина» лишили лицензии

Телеканал «112 Украина» лишили цифровых лицензий на вещание, сообщается на сайте самого канала.

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«Мы, команда телеканала, рассматриваем это как жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова в Украине», — говорится в заявлении.

Решение вынес Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Все его члены проголосовали за отказ в продлении лицензии канала.

«Отказать компании «Новый формат ТВ» (работает под логотипом «112 Украина» на пять областей страны — прим. ред.) в продлении лицензии на цифровое вещание в формате DVB-Т2», — огласил проект решения представитель регулятора Сергей Костинский.

При этом на телеканале действия Нацсовета назвали незаконными.

«У ряда членов Нацсовета с июля 2019 года закончились полномочия, что де-факто признала Верховная рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочным. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти», — отмечается на сайте «112 Украина».

Команда СМИ также пообещала, что продолжит вещание.

«Тем не менее, телеканал «112 Украина», сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу. Мы не позволим решению Нацсовета лишить украинцев объективной информации», — пишут они.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является Виктор Медведчук, ранее призвала власти Украины прекратить политическое преследование независимых СМИ.

Поводом стало решение шестого апелляционного суда Киева, которое и стало причиной непродления лицензии «112 Украина».

В партии считают, что со стороны контрольных органов увеличивается давление на независимые СМИ, а нападения на телеканалы не расследуются.

В состав телеканала входят шесть вещателей: ООО «Новый формат ТВ», ООО «Ариадна ТВ», ООО «Партнер ТВ», ООО «ТВ Выбор» и ООО «Лидер ТВ», а также телеканал «112-ТВ».

Владельцем телерадиокомпаний, вещающих под брендом «112 Украина», с 2018 года является нардеп от «Оппозиционного блока» и давний политический и бизнес-партнер Виктора Медведчука Тарас Козак. В этом году он приобрел также информационный телеканал NewsOne.

Этот канал также не избежал проблем с регулятором. Так, Национальный совет по телевидению и радиовещанию в сентябре единогласно принял решение подать иск с требованием аннулировать лицензию NewsOne, который в июле этого года планировал провести телемост с «Россией-1».

Члены регулятора утверждают, что телеканал таким образом способствовал разжиганию «национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти».

В то же время Нацсовет пока не закрывает телеканал и не отбирает лицензию.

«Это означает, что телеканал с сегодняшнего дня не прекращает вещание, он работает до тех пор, пока суд не рассмотрит этот вопрос», — пояснила тогда замглавы регулятора Ольга Герасимьюк.

В начале июля стало известно, что телеканалы «Россия-1» и NewsOne собирались организовать телемост, который был бы посвящен российско-украинским отношениям, что вызвало недовольство украинских политиков и журналистов.

В результате Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении украинского телеканала по статье «покушение на совершение государственной измены», а Нацсовет, в свою очередь, заявил о внеплановой проверке СМИ.

Руководство телеканала было вынуждено отменить телемост из-за «прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».

Депутат «Оппозиционной платформы» Нестор Шуфрич, являющийся председателем комитета Верховной рады по вопросам свободы слова, назвал «политически ангажированным» решение Нацсовета.

«Оно юридически не мотивировано. Иначе как реальным давлением на свободу слова я эту ситуацию оценить не могу», — сказал он, при этом добавив, что это его личное мнение.

При этом расследование проводится сейчас и в отношении самого регулятора, напомнил он.

«В данный момент правоохранительные органы проводят расследование по поводу возможных злоупотреблений во время проведения тендеров и возможного присвоения бюджетных средств», — сказал депутат.

Шуфрич выразил сомнения и в законности решения касательно одного из вещателей «112 Украина», отметив вновь, что у трех из семи членов регулятора истек срок полномочий.

В эфире телеканала он подчеркнул в четверг, что ситуация должна получить оценку в суде.