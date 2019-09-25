Трамп отыграется: на Украине оценили стенограмму переговоров

Стенограмма разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским вызвала полярно разную реакцию в этих странах. При этом публикацию инициировал сам американский лидер, в отношении которого демократы готовят импичмент.

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Причиной для публикации записи разговора президентов в среду стала информация, появившаяся ранее в американских СМИ из-за жалобы сотрудника разведки своему руководству. Так, по данным The Wall Street Journal, Трамп несколько раз обращался к Зеленскому с просьбой помочь с расследованием против сына бывшего вице-президента страны Джо Байдена, который входил в состав совета директоров крупной украинской энергетической компании при президенте Петре Порошенко. Демократы заявляют, что Трамп якобы заморозил военную помощь Украине в размере $250 млн в качестве давления на Киев.

Байден выдвинулся в качестве кандидата в президенты на выборах 2020 года и считается главным противником главы США.

Трамп отрицал факт давления и заявил, что обнародует записи телефонного разговора с президентом Украины.

Он при этом подтвердил, что говорил с Зеленским о необходимости борьбы с коррупции на Украине. «Очень важно говорить о коррупции. Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой имеется коррупция?» — такое заявление сделал Трамп для прессы, комментируя разговор с Зеленским.

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин в своем фейсбуке написал, что из обнародованной стенограммы нельзя сделать вывод о давлении на Владимира Зеленского. Он также похвалил дипломатические навыки главы страны и его английский.

«Ознакомился с разговором Трампа с Зеленским. Наш президент серьезно вырос в моих глазах с точки зрения дипломатического мастерства. Да и английский хороший.

Все очень толково и прагматично. И, конечно, никакого давления и шантажа со стороны Трампа, никакой увязки расследования против Байдена с помощью Украине»,

— отметил он.

Парламентарий упомянул и экс-главу страны в контексте отношений с США.

«Уверен, что сам Байден, разговаривая с Порошенко о [бывшем украинском генпрокуроре Викторе] Шокине, реально того шантажировал. Помню, как один из советников Порошенко мне признался: » [Экс-помощник госсекретаря США] Виктория Нуланд порой разговаривает с нашим шефом как с лидером банановой республики». Здесь такого ощущения нет», — написал Волошин.

Упоминая Шокина, депутат сделал отсылку к тексту стенограммы, в которой, говоря об интересующем его деле, Трамп вспоминает украинского прокурора, которого называет «хорошим человеком».

Глава страны при этом не называет ни имени прокурора, ни компании, однако, вероятнее всего, речь идет именно об экс-прокуроре Украины Викторе Шокине, который вел расследование против компании Burisma, принадлежащей бизнесмену Николаю Злочевскому, в связи с использованием в ней коррупционных схем. Членом совета директоров в этой компании как раз был сын бывшего вице-президента Хантер Байден.

Как рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» бывший депутат Рады Владимир Олейник, из стенограммы можно понять, что Зеленский не имеет политического опыта и старается «вести разговор по душам», что не принято в политической культуре.

«Опытный политик всегда говорит так, чтобы его разговоры могли стать достояние общества», — говорит бывший парламентарий.

Он также отмечает, что в обещании Зеленского Трампу о том, что делом займется «его прокурор» есть элемент коррупции. Он напомнил, что прокурора назначает Верховная рада по представлению президента.

Зеленский высказался и о помощи со стороны лидеров Франции и Германии, и эти слова, по мнению Олейника, также наносят удар по репутации Украины.

«Это удар по репутации, после которого надо уходить в отставку»,

— уверен он. При этом стенограмму нельзя рассматривать как давление, так как Трамп не обещает ничего взамен.

«В словах Трампа нет нарушения — он просил бороться с коррупцией, и видит, что выделяемые средства исчезают», — добавил экс-депутат.

Давление, по словам Олейника, оказывал на украинскую власть Байден, и Трамп «по-полной отыграется» на бывшем вице-президенте.

В том, что преступной составляющей в словах Трампа нет, с бывшим депутатом согласились бы в министерстве юстиции США, которое сообщило, что изучило содержание разговора президентов и не нашло в нем нарушений национального законодательства.

Глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф при этом заявил, что стенограмма разговора Трампа с Зеленским «гораздо убийственнее», чем ожидалось. А инициировавшая процедуру импичмента спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, в свою очередь, заявила, что стенограмма подтверждает, что поведение Трампа подрывает целостность выборов в США и национальную безопасность.