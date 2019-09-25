Пуля для ООН: что Зеленский показал Генассамблее. LIVE

Зеленский опубликовал фото с Трампом — онлайн

В Нью-Йорке проходит второй день активной фазы мероприятий Генассамблеи ООН, которая началась накануне с дипломатического скандала в связи с невыдачей американских виз 10 российским делегатам. Сегодня же внимание сфокусировано на выступлении главы Украины Владимира Зеленского, который ранее не попал в список мировых лидеров, выступающих на ГА ООН. За событиями недели высокого уровня «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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17:09

Лавров заявил, что в разговоре с Зеленским обе стороны выразили заинтересованность решить ситуацию в Донбассе в соответствии с минскими соглашениями, пишет РИА «Новости».

17:04

Как отметил Лавров, полноценными переговорами это назвать нельзя, это «была беседа».

16:55

Зеленский ранее на полях ГА ООН встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым.

16:51

Накануне стало известно, что Зеленский не был включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной Ассамблее ООН, сообщала «Страна.ua».

16:44

Стоит отметить, что выступал Зеленский на украинском языке.

16:40

МИД РФ ранее назвал такие утверждения «публичными инсинуациями», отметив бездоказательность подобных обвинений. Российская сторона неоднократно заявляла, что не является участницей внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет на восток Украины войска, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

16:35

В начале 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором назвала Россию «страной-агрессором», поскольку Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины, а также является стороной конфликта в Донбассе.

16:33

Зеленский при этом обвинил Россию в ведении войны против Украины «в центре Европы».

16:31

В своем выступлении Зеленский подчеркнул, что в современном мире сильный лидер — это не тот, кто легко отправляет солдат на верную смерть, а тот, кто бережет каждую жизнь.

16:30

Глава Украины отметил, что войны в мире являются угрозой всей цивилизации. Он при этом заявил, что выступает за обновление международных организаций, таких как ООН.

16:23

Зеленский также рассказал о гибели в Донбасе Солиста Парижской национальной оперы Василия Слипака и показал пулю, которую привес с собой в Нью-Йорк.

16:18

Глава Украины отметил, что завершение войны в Донбассе является его первоочередной задачей, но не ценой жизней украинских граждан и потери суверенитета страны.

16:15

За полчаса до своего выступления Владимир Зеленский опубликовал фотографию с президентом США Дональдом Трампом, Меланией Трамп и своей женой Еленой Зеленской.

16:11

В рамках 74-сессии Генеральной ассамблеи ООН начались общение прения, на которых выступает и президент Украины Владимир Зеленский.

16:10

Американские дипломаты утверждают, что заявки на визы якобы были поданы в неправильные сроки. Россия назвала эти утверждения неверными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что все документы подавались в срок.

16:05

Неделя открылась накануне с серьезного дипломатического скандала. Десяти членам российской делегации отказали в получении виз США, и они не смогли отправиться в Нью-Йорк.

16:00

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в Нью-Йорке проходит второй день недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Активная фаза работы Генассамблеи продлится до 30 сентября. Мы будем следить за мероприятиями ГА в режиме онлайн.