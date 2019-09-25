Пуля для ООН: что Зеленский показал Генассамблее. LIVE

Лавров заявил, что в разговоре с Зеленским обе стороны выразили заинтересованность решить ситуацию в Донбассе в соответствии с минскими соглашениями, пишет РИА «Новости».
Как отметил Лавров, полноценными переговорами это назвать нельзя, это «была беседа».
Зеленский ранее на полях ГА ООН встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Накануне стало известно, что Зеленский не был включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной Ассамблее ООН, сообщала «Страна.ua».
Стоит отметить, что выступал Зеленский на украинском языке.
МИД РФ ранее назвал такие утверждения «публичными инсинуациями», отметив бездоказательность подобных обвинений. Российская сторона неоднократно заявляла, что не является участницей внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет на восток Украины войска, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
В начале 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором назвала Россию «страной-агрессором», поскольку Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины, а также является стороной конфликта в Донбассе.
Зеленский при этом обвинил Россию в ведении войны против Украины «в центре Европы».
В своем выступлении Зеленский подчеркнул, что в современном мире сильный лидер — это не тот, кто легко отправляет солдат на верную смерть, а тот, кто бережет каждую жизнь.
Глава Украины отметил, что войны в мире являются угрозой всей цивилизации. Он при этом заявил, что выступает за обновление международных организаций, таких как ООН.
Зеленский также рассказал о гибели в Донбасе Солиста Парижской национальной оперы Василия Слипака и показал пулю, которую привес с собой в Нью-Йорк.
Глава Украины отметил, что завершение войны в Донбассе является его первоочередной задачей, но не ценой жизней украинских граждан и потери суверенитета страны.
За полчаса до своего выступления Владимир Зеленский опубликовал фотографию с президентом США Дональдом Трампом, Меланией Трамп и своей женой Еленой Зеленской.
В рамках 74-сессии Генеральной ассамблеи ООН начались общение прения, на которых выступает и президент Украины Владимир Зеленский.
Американские дипломаты утверждают, что заявки на визы якобы были поданы в неправильные сроки. Россия назвала эти утверждения неверными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что все документы подавались в срок.
Неделя открылась накануне с серьезного дипломатического скандала. Десяти членам российской делегации отказали в получении виз США, и они не смогли отправиться в Нью-Йорк.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в Нью-Йорке проходит второй день недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Активная фаза работы Генассамблеи продлится до 30 сентября. Мы будем следить за мероприятиями ГА в режиме онлайн.