Борьба с Гуайдо и США: о чем говорят Путин и Мадуро. LIVE

В Кремле проходят переговоры Владимира Путина и Николаса Мадуро

В Кремле проходит встреча Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В программе переговоров — вопросы двустороннего сотрудничества и международные проблемы. Кроме того, лидеры двух стран обсудят вмешательство внешних игроков во внутренние дела Венесуэлы. Как проходит встреча, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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12:40

Переговоры Путина и Мадуро в Кремле проходят в формате тет-а-тет, после чего разговор продолжится в виде рабочего завтрака. Об этом накануне рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

12:28

«Прежде всего, высок интерес к добыче алмазов и золота. По венесуэльским оценкам, объемы инвестиционного участия российской стороны могут достичь порядка $1 млрд», — говорится в материалах, предваряющих встречу лидеров двух стран.

12:20

Кроме того, Россия планирует продолжить инвестировать в венесуэльскую экономику. В частности, в горнорудные проекты в этой латиноамериканской стране вложения могут составить около $1 млрд. Высокий интерес проявляется к добыче алмазов и золота.

12:07

«Увеличение объемов взаимной торговли в последнее время было обеспечено главным образом за счет отгрузки зерна из России. В минувшем году Россия поставила в Венесуэлу 254 тыс. т зерна на сумму свыше $57 млн, в текущем году планируется поставить до 600 тыс. т», — говорится в материалах к встрече.

12:01

В материалах к сегодняшней встречи указано, что Россия в 2019 году планирует увеличить поставки зерна в Венесуэлу до 600 тыс. т с 254 тыс. т в прошлом году, передает РИА «Новости».

11:54

С одной стороны, это повышает легитимность работы социалистов в парламенте, контролируемого оппозицией Мадуро, с другой стороны, вбивает клин в стан оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, который до этого требовал единства в рядах тех, кто выступает против власти Мадуро.

11:49

На этот раз Мадуро прилетел в Москву в несколько лучшем положении, чем в прошлый — исходя из текущего состояния политического процесса в Венесуэле.

Дело в том, что к работе в Национальной ассамблее Венесуэлы вернулась часть депутатов от Социалистической партии, которая в настоящий момент не является ведущей в местном парламенте. Кроме того, они заключили некое соглашение с некоторыми оппозиционными партиями, не являющиеся, правда, партиями большинства.

11:45

Последний раз Мадуро был в России в декабре 2018 года. Тогда стороны обсуждали экономическое сотрудничество. По некоторым данным, инвестиции Москвы в экономику Венесуэлы доходят до $1,4 млрд.

11:40

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».

В Москве проходит встреча президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро. Лидеры двух стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, региональные и мировые проблемы.

Как проходит встреча, следим в режиме онлайн. Оставайтесь с нами.