Борьба с Гуайдо и США: о чем говорят Путин и Мадуро. LIVE

На этот раз Мадуро прилетел в Москву в несколько лучшем положении, чем в прошлый — исходя из текущего состояния политического процесса в Венесуэле.

Дело в том, что к работе в Национальной ассамблее Венесуэлы вернулась часть депутатов от Социалистической партии, которая в настоящий момент не является ведущей в местном парламенте. Кроме того, они заключили некое соглашение с некоторыми оппозиционными партиями, не являющиеся, правда, партиями большинства.