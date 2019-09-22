Дело о «Новичке»: британец хочет судиться с Россией

Судебный иск к правительству России — лишь один из вариантов действий, заявили в российском посольстве в Лондоне британскому подданному Чарльзу Роули. Об этом говорится в сообщении дипмиссии, передает ФАН.

Ранее британец, потерявший подругу и сам пострадавший от химического вещества «Новичок» после атаки в Солсбери, объявил о намерении подать иск против РФ.

В посольстве России отметили, что разделяют желание мистера Роули установить истину по поводу отравления в Солсбери. При этом российские дипломаты указали на вопросы к британским властям, по-прежнему остающимся без ответов — в частности, непонятно, имеет ли флакон с ядом, отравившим Роули и его сожительницу Дон Стерджесс, какое-либо отношение к покушению в Солсбери, произошедшему за месяц до этого.

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«Несложно увидеть, что ответы на эти вопросы должны дать отнюдь не российские, а британские власти. До сих пор российской стороне не удалось добиться от Лондона адекватных ответов», – отметили дипломаты. Как сообщает ФАН, российскую сторону также интересует, почему флакон из-под яда хранился в разобранном виде, а также — какова была его судьба на протяжении нескольких месяцев.

При этом они обвинили британских парламентариев и журналистов в отсутствии каких-либо попыток узнать правду. Лондон нарушает право британца на судебное разбирательство, отказываясь от объективного расследования, говорится в сообщении. При этом

правоохранители России были с самого начала готовы выполнить свои обязанности после отравления российских граждан в Солсбери, но «Лондон отказался сотрудничать».

Ранее Чарльз Роули сообщил, что нанял адвоката и хочет подать в суд на российскую сторону, так как это отравление сильно изменило его жизнь. Мужчина хочет отсудить у российской стороны около 80 миллионов рублей и требует справедливости.

Адвокат британца подчеркнул, что что его клиент до сих пор страдает из-за серьезных побочных эффектов после отравления «Новичком».

«Есть еще так много вопросов без ответа, и именно поэтому он попросил нас помочь ему получить эти ответы», — добавил адвокат Роули.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале весны 2018 года. Их нашли в бессознательном состоянии на лавочке около местного торгового центра Maltings. Спустя пару часов с признаками отравления был госпитализирован и полицейский Ник Бейли, осматривавший дом перебежчика.

Кроме того, через некоторое время в больницу с аналогичными симптомами попали жители соседнего Эймсбери — Чарли Роули и Дон Стерджесс. Вскоре 44-летняя Стерджесс умерла. Остальные жертвы отравляющего вещества остались живы и в настоящий момент выписаны из больниц.

Спустя неделю после отравления британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что ответственность за преступление, вероятнее всего, лежит на Москве. Мэй также отметила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в Советском Союзе. В связи с этим премьер-министр решила выслать из Соединенного королевства 23 российских дипломата, а также заморозить все двусторонние контакты на высоком уровне.

Москва обвинения Лондона отвергает. Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что в России никогда не проводились исследования по разработке химвеществ под названием «Новичок».

В середине августа 2019 года в крови полицейского, прибывшего на место происшествия в Солсбери вскоре после нападения, были обнаружены следы нервно-паралитического вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль. Об этом сообщил Скотленд-Ярд, передает НСН.

Отмечается, что пробы были взяты у полицейского сразу после инцидента. Симптомы отравления проявились, но в легкой форме, что указывало на небольшую дозу вещества класса «Новичок». Личность офицера полиции не раскрывается по его просьбе.